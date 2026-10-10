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Carrick muốn vụ Man City vi phạm tài chính sớm được giải quyết

Sự kiện: Manchester United Premier League 2026-27 Manchester City

HLV Michael Carrick của MU đã đưa ra quan điểm về cuộc chiến pháp lý giữa Man City và ban tổ chức Ngoại hạng Anh.

   

Man City đã bị kết luận vi phạm tất cả các cáo buộc liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Ủy ban độc lập kết luận đội chủ sân Etihad đã dàn xếp các hợp đồng giả tạo với một số đối tác thương mại nhằm che giấu nguồn tài trợ bí mật trong giai đoạn từ mùa giải 2009/10 đến 2017/18.

Carrick&nbsp;kêu gọi vụ việc của Man City&nbsp;sớm được giải quyết

Carrick kêu gọi vụ việc của Man City sớm được giải quyết

Carrick là một trong những người chịu ảnh hưởng từ vụ việc, bởi ông từng khoác áo MU trong mùa giải 2011/12, khi “Quỷ đỏ” để tuột chức vô địch Ngoại hạng Anh vào tay Man City ở vòng đấu cuối cùng. Hiện xuất hiện những nghi vấn về việc liệu Sergio Aguero, người ghi bàn thắng quyết định nổi tiếng giúp Man City đăng quang mùa giải năm đó, có gia nhập đội chủ sân Etihad hay không nếu CLB này không vi phạm các quy định tài chính.

Carrick muốn vụ việc của Man City sớm được giải quyết

Trong cuộc họp báo trước trận MU đại chiến Tottenham ở vòng 6 Ngoại hạng Anh, Carrick đã chia sẻ với các phóng viên khi được hỏi về vụ việc đáng chú ý này. Ông nói: “Có nhiều khía cạnh khiến việc đưa ra nhận định trở nên khó khăn. Vụ việc đặt ra rất nhiều câu hỏi. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra và tôi chỉ có thể nói đến một mức độ nhất định.

Tôi có những câu hỏi của riêng mình bởi vụ việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân tôi. Chúng ta sẽ phải chờ xem mọi chuyện diễn biến ra sao. Vụ việc càng sớm được giải quyết cho tất cả các bên thì càng tốt. Không thể lấy lại những khoảnh khắc chiến thắng ấy, bất kể nhìn nhận theo hướng nào. Cảm giác mà tất cả chúng ta khao khát là được giành chiến thắng. Điều đó đã nói lên tất cả. Những gì đã xảy ra trong quá khứ thì vẫn thuộc về quá khứ.

Tốc độ giải quyết là điều thiết yếu, như tôi vừa nói. Ngồi đây và khẳng định điều đó là chuyện hiển nhiên đối với tôi. Có rất nhiều khía cạnh cần xem xét, nhưng việc giải quyết nhanh chóng là điều cần thiết để tất cả hiểu rõ tình hình, xử lý vấn đề và bước tiếp. Chưa từng có tiền lệ nào về một tình huống như thế này ở cấp độ cao nhất. Tất cả chúng ta đều cần biết điều gì sẽ xảy ra”.

Khi được hỏi về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2011/12, Carrick cho biết: “Tôi nghĩ điều đó không làm thay đổi cảm xúc của bạn tại thời điểm ấy. Bạn không thể lấy lại những gì đã qua. Vì vậy, bất kể vụ việc sẽ đi theo hướng nào, tôi thực sự không muốn bàn về những khả năng có thể xảy ra, nhưng ngay cả khi cuối cùng chúng tôi được trao lại một danh hiệu, điều đó cũng không thể thay đổi khoảnh khắc ấy. Chúng tôi không thể lấy lại nó”.

Carrick cũng được hỏi liệu các đội bóng khác có nên được trao lại những danh hiệu từng để mất hay không. Chiến lược gia người Anh trả lời: “Hiện tại, mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tôi nghĩ mình sẽ để câu hỏi đó lại và trả lời vào thời điểm khác. Đó là khoảnh khắc mà bạn luôn nỗ lực hướng tới. Một vài tấm huy chương không thể mang lại cảm xúc chiến thắng như ban đầu”.

3 sao MU vắng mặt trận gặp Tottenham

Trước mắt, MU sẽ tập trung cho cuộc đối đầu với Tottenham, với mục tiêu trở lại mạch chiến thắng. Carrick cũng cập nhật tình hình lực lượng MU trước trận đấu, xác nhận Patrick Dorgu, Noussair Mazraoui và Benjamin Sesko đều không thể góp mặt trong cuộc tiếp đón “Gà trống” trên sân Old Trafford.

Sesko tái phát chấn thương ống đồng từng khiến anh phải nghỉ thi đấu suốt 4 tháng

Sesko tái phát chấn thương ống đồng từng khiến anh phải nghỉ thi đấu suốt 4 tháng

Bên cạnh đó, Kobbie Mainoo và Marcus Rashford sẽ được kiểm tra tình trạng thể lực vào phút chót, sau khi mới trở lại tập luyện trong thời gian gần đây. Amad Diallo cũng chưa chắc có thể ra sân khi vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Sesko đã rút khỏi đợt tập trung đội tuyển Slovenia do tái phát chấn thương ống đồng dai dẳng. Trong khi đó, Mainoo và Rashford cũng lần lượt rút khỏi danh sách triệu tập của ĐT Anh trước loạt 4 trận đấu tại Nations League.

Tình hình chấn thương của MU càng trở nên nghiêm trọng trong đợt tập trung ĐTQG, khi Dorgu và Mazraoui lần lượt dính chấn thương trong quá trình thi đấu cho Đan Mạch và Morocco.

Tottenham đang đứng cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng Carrick khẳng định ông sẽ không xem nhẹ mối đe dọa từ đội bóng cũ.

Ông nói: “Tôi nghĩ Tottenham đã có những thời điểm thi đấu tốt hơn nhiều so với vị trí hiện tại. Khi nhìn vào các trận đấu, họ là một đội bóng rất mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng. Họ đã xây dựng một đội hình có đôi chút khác biệt so với những mùa giải trước trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, nhưng vẫn là một đội bóng tốt.

Tôi hiểu câu hỏi của các bạn khi nhìn vào số điểm họ có, nhưng chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với sự chuẩn bị cho phiên bản tốt nhất của Tottenham, đúng với những gì chúng tôi biết họ có thể làm được. Trên thực tế, họ đã thể hiện điều đó trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng có lẽ kết quả chưa phản ánh đúng những gì họ xứng đáng nhận được từ màn trình diễn của mình”.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2026 03:08 AM (GMT+7)
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