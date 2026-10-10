Dự đoán tỷ số MU - Tottenham: Hai kẻ khốn cùng quyết đấu

So sánh thông số giữa MU và Tottenham

MU sa sút, Michael Carrick đối mặt sức ép

Trong thời gian các đội tuyển quốc gia tập trung, những câu chuyện nổi bật tại Manchester chủ yếu xoay quanh đội bóng cùng thành phố với MU. Việc Man City bị kết luận vi phạm 114 cáo buộc của giải Ngoại hạng Anh thực sự đã gây ra cơn sốt với giới mộ điệu toàn cầu.

Với MU, việc không trở thành tâm điểm chú ý có lẽ là điều đáng mừng. Bởi lẽ, đội chủ sân Old Trafford vừa trải qua 5 vòng đấu với thành tích rất tệ, chỉ thắng được 1 trong 5 trận đã chơi, hòa 2 và thua đến 2 trận. Theo thống kê từ mùa giải 1989/90 đến nay, chưa bao giờ “Quỷ đỏ” khởi đầu tệ hơn thế.

MU chỉ giành được 5 điểm sau 5 trận, dù đã tung ra tổng cộng 113 cú sút tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào trước khi bước vào vòng 6. Thành tích nghèo nàn ấy khiến HLV Michael Carrick bắt đầu cảm nhận rõ sức ép khi đội bóng trải qua 4 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường quốc nội, gồm 2 trận hòa và 2 thất bại.

Đáng chú ý, cả hai trận thua đều diễn ra tại Old Trafford. Trước đó, dưới sự dẫn dắt của Carrick trong giai đoạn còn làm tạm quyền, MU thắng 10 trong 11 trận sân nhà. Nếu tiếp tục thất bại trước Tottenham, đội chủ sân Old Trafford sẽ lần đầu tiên thua 3 trận sân nhà liên tiếp kể từ tháng 12/2024.

Hai HLV Carrick và De Zerbi đang chịu sức ép cực lớn

Tottenham chạm đáy, De Zerbi cần tạo khác biệt

Nhưng nếu nhìn sang Tottenham, các fan MU thậm chí còn thấy mình may mắn. Sau 2 mùa giải tồi tệ và chỉ kết thúc ở vị trí thứ 17 Ngoại hạng Anh, cùng một mùa hè bạo chi khoảng 400 triệu euro, người hâm mộ “Gà trống” tin rằng đội bóng chắc chắn sẽ tốt lên.

Nhưng thực tế nghiệt ngã hơn rất nhiều. “Spurs” hiện đứng cuối bảng xếp hạng sau 5 vòng đầu tiên mà chưa giành được chiến thắng nào, với 2 trận hòa và 3 thất bại.

Tính trong năm 2026, Tottenham chỉ giành 18 điểm tại Ngoại hạng Anh, ít hơn bất kỳ đội bóng nào góp mặt xuyên suốt giải đấu trong giai đoạn này. Nếu không thể đánh bại MU, đội bóng thành London sẽ lần thứ tư trong lịch sử khởi đầu một mùa giải bằng chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng tại giải vô địch quốc gia.

HLV Roberto De Zerbi đang đứng trước nhiệm vụ khó khăn, nhưng vẫn có một vài cơ sở để hy vọng. Ông hướng tới việc trở thành nhà cầm quân thứ năm trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chiến thắng ở cả hai chuyến làm khách đầu tiên tới sân Old Trafford.

Bên cạnh đó, 3 trong 4 chiến thắng gần nhất của Tottenham tại Ngoại hạng Anh đều diễn ra trên sân khách. Đây có thể là điểm tựa để “Spurs” tìm kiếm kết quả tích cực trong chuyến hành quân tới đây.

MU đánh bại Tottenham hồi tháng 2 năm nay

Thành tích đối đầu nghiêng về MU

MU đã chấm dứt chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng Tottenham trên mọi đấu trường (3 trận hòa và 5 thất bại) bằng chiến thắng 2-0 ngay tại Old Trafford hồi tháng 2. Trận thua đó cũng là lần thứ 25 Tottenham thất bại trên sân của "Quỷ đỏ" tại Ngoại hạng Anh.

MU cũng đang sở hữu thống kê đáng chú ý khi thắng cả 6 trận sân nhà gần nhất diễn ra vào thứ Bảy tại giải vô địch quốc gia (giờ địa phương). Đối thủ gần nhất mà họ đánh bại trong chuỗi trận này chính là Tottenham.

Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford vẫn còn những vấn đề cần giải quyết. MU là một trong 5 đội chưa từng dẫn trước đối thủ khi hiệp một khép lại tại Ngoại hạng Anh mùa này, với 4 trận hòa và một lần bị dẫn bàn sau 45 phút đầu tiên.

Ở chiều ngược lại, Tottenham đang gặp khó khăn nghiêm trọng mỗi khi để đối phương ghi bàn trước. Họ không thắng bất kỳ trận nào trong 37 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh mà đội bóng phải nhận bàn thua trước, với 8 trận hòa và 29 thất bại. Thành tích này chỉ còn kém một trận so với chuỗi kết quả tệ nhất trong lịch sử CLB.

So sánh thông số ghi bàn - kiến tạo giữa MU và Tottenham ở mùa giải 2026/27

Bryan Mbeumo là niềm hy vọng của “Quỷ đỏ”

Bruno Fernandes sa sút phong độ kể từ sau cú hat-trick vào lưới Ipswich Town ở vòng 2. Đó cũng là chiến thắng duy nhất của MU tại Ngoại hạng Anh mùa này. HLV Carrick kỳ vọng các cầu thủ khác sẽ lên tiếng để giúp đội bóng xoay chuyển tình thế.

Bryan Mbeumo là niềm hy vọng đáng chú ý. Tiền đạo này đã góp dấu giày vào 7 bàn thắng trong 6 lần gần nhất đối đầu Tottenham tại Ngoại hạng Anh, gồm 6 bàn và 1 kiến tạo. Mùa trước, anh đều ghi bàn trong cả hai lượt trận gặp “Spurs”, cả trên sân nhà lẫn sân khách.

Tuy nhiên, Tottenham cũng sở hữu những mũi nhọn nguy hiểm. Mohammed Kudus đứng thứ tư tại Ngoại hạng Anh về tỷ lệ rê bóng qua người thành công, đạt 58,8% (10/17 lần), dù mới thi đấu 123 phút kể từ đầu mùa.

Kể từ đầu mùa giải trước, Kudus xếp thứ hai trong đội hình Tottenham về số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng tính trung bình mỗi 90 phút, với tỷ lệ 0,43 lần.

Dù vậy, HLV De Zerbi cần nhiều hơn sự tỏa sáng của tuyển thủ Ghana nếu muốn giúp đội bóng Bắc London thoát khỏi khủng hoảng. Ít nhất, Tottenham đã ghi được hai bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này trong trận thua Aston Villa 2-3 trên sân nhà ở vòng đấu gần nhất.

Trong khi đó, Conor Gallagher có thể được trao cơ hội đá chính sau khi ghi bàn ở vòng đấu trước. Dù vậy, cả hai bàn thắng của Gallagher cho “Gà trống” ở mùa giải này (1 tại Ngoại hạng Anh và 1 tại League Cup) đều đến sau phút 65, trong những trận Tottenham phải nhận thất bại.

Trong bối cảnh cả hai đội đều khởi đầu mùa giải dưới kỳ vọng, cuộc đối đầu tại Old Trafford không chỉ mang ý nghĩa về điểm số. Một chiến thắng có thể giúp MU hoặc Tottenham giải tỏa áp lực, trong khi thất bại sẽ khiến những nghi ngờ về năng lực của các HLV tiếp tục gia tăng.