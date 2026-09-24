Vì sao Huy Hoàng về nhất chung kết bơi nhưng sẽ không có huy chương ASIAD?

Đường đua xanh sáng ngày 24/9 chứng kiến một nghịch lý khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc cán đích đầu tiên, bỏ xa các đối thủ ở loạt bơi chung kết cự ly 800m tự do nam. Thế nhưng, trên lý thuyết lẫn thực tế, anh đang đứng trước nguy cơ cực lớn là không có tấm huy chương nào ở cự ly sở trường.

Để hiểu rõ bản chất của nội dung bơi này, chúng ta cần mổ xẻ kỹ lưỡng quy định phân hạng đặc thù của môn bơi lội tại Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD).

Huy Hoàng về nhất chung kết B bơi 800m ASIAD nhưng gần như không có cơ hội giành huy chương

Thắng chung kết B nhưng "trắng tay" huy chương

Khác với các nội dung bơi cự ly ngắn (50m, 100m, 200m), nơi các VĐV phải thi đấu vòng loại chọn ra 8 người nhanh nhất vào một lượt chung kết duy nhất, cự ly dài như 800m và 1.500m tự do áp dụng thể thức tính thời gian trực tiếp.

Ban tổ chức dựa trên thông số đăng ký của các quốc gia để chia các vận động viên vào 3 nhóm thi đấu: Final C (Nhóm yếu nhất), Final B (Nhóm trung bình) và Final A (Nhóm hạt giống mạnh nhất).

Loạt bơi của Huy Hoàng diễn ra vào buổi sáng là Final B. Tại đây, anh đã thi đấu xuất sắc và cán đích vị trí số 1 với thông số 7 phút 57 giây 39. Người đồng đội Trần Văn Nguyễn Quốc về nhì với thời gian 8 phút 00 giây 89.

Việc về nhất loạt Final B thực chất chỉ có ý nghĩa giúp Huy Hoàng dẫn đầu nhóm phân hạng thứ hai. Huy chương của cự ly 800m tự do sẽ chỉ được quyết định sau khi loạt bơi Final A (gồm 8 kình ngư mạnh nhất châu lục) kết thúc vào lúc 15h45 chiều nay. Kết quả chung cuộc sẽ được xếp hạng theo thời gian bơi từ cao xuống thấp của cả ba nhóm A, B và C cộng lại.

Huy Hoàng, Nguyễn Quốc về nhất chung kết bơi B vào sáng 24/9

Mổ xẻ thông số: Bước lùi lớn so với phong độ đỉnh cao

Thành tích 7 phút 57 giây 39 của Nguyễn Huy Hoàng ở lượt bơi sáng nay, khi đặt lên bàn cân chuyên môn, đang để lại nhiều nỗi lo lớn về mặt phong độ:

- Kỷ lục cá nhân (Personal Best): Thành tích tốt nhất sự nghiệp (PB) của Huy Hoàng ở cự ly này là 7 phút 50 giây 20, được anh thiết lập khi giành tấm HCV lịch sử tại Thế vận hội trẻ (Youth Olympic Games) năm 2018 tại Argentina.

- Kỷ lục quốc gia & Đông Nam Á: Mốc 7 phút 50 giây 20 của anh hiện vẫn là kỷ lục quốc gia Việt Nam (bể 50m).

- So sánh phong độ hiện tại: Thông số bơi sáng nay (7:57.39) chậm hơn kỷ lục cá nhân của chính anh tới hơn 7 giây. Dù thông số này khá tương đồng với mốc 7 phút 57 giây 58 giúp anh giành HCV châu Á năm 2025, nhưng nó lại là một bước lùi sâu so với mốc 7 phút 51 giây 44 từng mang về cho anh tấm HCĐ quý giá tại kỳ ASIAD trước đó ở Hàng Châu.

Đối diện thực tế: Cơ hội giành huy chương gần như bằng 0

Lý do lớn nhất khiến Huy Hoàng đối diện nguy cơ trắng tay hoàn toàn nằm ở bảng danh sách đăng ký của loạt bơi Final A diễn ra vào chiều nay, nơi tụ hội những quái kiệt thực thụ của đường đua xanh châu Á.

Các đối thủ nhóm chung kết A đều có thông số bơi rất tốt, cơ hội cho Huy Hoàng giành huy chương là rất nhỏ

Nhìn vào danh sách hạt giống, làn bơi số 4 và số 5 hoàn toàn bị thống trị bởi hai siêu kình ngư người Trung Quốc là Zhang Zhanshuo với thông số đăng ký kỷ lục 7 phút 44 giây 45 và Fei Liwei sở hữu thành tích 7 phút 47 giây 29.

Ngay phía sau họ là áp lực nghẹt thở từ bộ đôi kình ngư chủ nhà Nhật Bản gồm Imafuku Kazushi ở làn bơi số 3 với thời gian 7 phút 47 giây 81 và Tabuchi Kaito ở làn số 1 với thông số 7 phút 53 giây 36.

Cuộc đua tranh chấp huy chương càng trở nên khốc liệt hơn khi làn bơi số 6 thuộc về chân chèo sừng sỏ Sibirtsev Ilya của Uzbekistan với mốc 7 phút 50 giây 05, kết hợp cùng làn số 2 của kình ngư Hàn Quốc Kim Junwoo đạt 7 phút 51 giây 46 và làn số 7 Alrahmouni Rami Bilal A của Ả Rập Xê Út sở hữu thành tích 7 phút 52 giây 80.

Ngay cả vận động viên bị đánh giá thấp nhất nhóm này ở làn số 8 là Saadeddin Saadeddin (Qatar) cũng sở hữu thông số đăng ký lên tới 7 phút 57 giây 54, nghĩa là suýt soát với thời gian bơi tốt nhất mà Huy Hoàng vừa vắt kiệt sức đạt được vào buổi sáng.

Chỉ cần các VĐV nhóm A thi đấu đúng phong độ, chắc chắn toàn bộ các vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp chung cuộc sẽ thuộc về nhóm này. Thành tích 7 phút 57 giây 39 nhiều khả năng sẽ đẩy Huy Hoàng xuống vị trí thứ 8 hoặc thứ 9 chung cuộc, đồng nghĩa với việc anh sẽ chính thức trắng tay ở nội dung 800m tự do và phải dồn sức cho cự ly 400m tự do vào ngày 25/9.