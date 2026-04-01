VBA 2026 chính thức ra mắt, mở ra kỷ nguyên mới cho bóng rổ Việt Nam

Chiều ngày 31/3 tại TP.HCM, VBA tổ chức lễ công bố mùa giải 2026 (VBA 11), mở ra giai đoạn phát triển mới sau hơn một thập kỷ xây dựng nền móng cho bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Với thông điệp “Nơi tài năng vươn tầm huyền thoại – Inspiring A New Generation”, giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò kết nối giữa các thế hệ cầu thủ, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng tầm bóng rổ Việt Nam ra sân chơi khu vực.

VBA chính thức hợp tác cùng FPT Play kể từ mùa giải 2026.

Ở khía cạnh chuyên môn, VBA 2026 duy trì thể thức thi đấu sân nhà – sân khách 5x5 với 6 CLB quen thuộc gồm Hanoi Buffaloes, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Ho Chi Minh City Wings, Saigon Heat và Cantho Catfish. Việc giữ ổn định hệ thống thi đấu giúp giải tiếp tục đảm bảo tính cạnh tranh, đồng thời lan tỏa không khí bóng rổ sôi động tới nhiều địa phương.

Song song đó, VBA đẩy mạnh chiến lược phát triển lực lượng kế cận thông qua Draft Combine Series 2026, chuỗi tuyển chọn và huấn luyện cầu thủ quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chương trình kéo dài từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4, đi từ khâu tìm kiếm tài năng tại các trường đại học, huấn luyện chuyên sâu, thi đấu thử thách đến vòng tuyển chọn cuối cùng (Rookie Draft), qua đó mở ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ tiến vào môi trường chuyên nghiệp.

Kể từ mùa giải năm nay, VBA tạo bước ngoặt khi hợp tác dài hạn với FPT thông qua nền tảng FPT Play. Theo thỏa thuận, toàn bộ các trận đấu VBA trong 5 mùa giải từ 2026 đến 2030 sẽ được sản xuất và phát sóng với tiêu chuẩn cao, sử dụng hệ thống 9–10 máy quay mỗi trận, chất lượng hình ảnh lên tới 4K và có bình luận trực tiếp tại sân.

Không chỉ nâng cấp chất lượng hình ảnh, FPT Play còn tích hợp nhiều tính năng tương tác như bình luận, dự đoán tỷ số, bình chọn hay tham gia minigame trong thời gian thực, giúp người hâm mộ không chỉ theo dõi mà còn trực tiếp tham gia vào không khí trận đấu.

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo VBA nhấn mạnh mùa giải 2026 không chỉ là sự trở lại của một giải đấu thể thao, mà còn là bước khởi đầu cho mô hình hệ sinh thái thể thao – giải trí – cộng đồng toàn diện, trong đó bóng rổ đóng vai trò trung tâm kết nối.

Theo kế hoạch, VBA 2026 sẽ khởi tranh từ tháng 5, hứa hẹn mang đến mùa giải giàu tính cạnh tranh, đồng thời tiếp tục hành trình đưa bóng rổ Việt Nam phát triển chuyên nghiệp và bền vững hơn trong giai đoạn mới.