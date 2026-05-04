Sao WNBA bị đe dọa vì tin đồn ngoại tình với Klay Thompson

"Tôi bị đe dọa tính mạng, bị nhắm vào cả sức khỏe. Gia đình tôi cũng nhận những bình luận và lời đe dọa. Tôi thậm chí phải thuê vệ sĩ khi di chuyển. Mọi thứ khiến tôi thực sự lo sợ cho bản thân", Brown nói với Fox News hôm 30/4.

Lexie Brown trong buổi chụp ảnh chân dung tại ngày truyền thông ở Trung tâm huấn luyện BECU Storm Center for Basketball Performance, Seattle, bang Washington, ngày 22/4. Ảnh: Seattle Storm

Thompson và Megan Thee Stallion bắt đầu hẹn hò từ hè năm ngoái và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Chia sẻ với TMZ, nữ rapper người Mỹ cho biết cô là người chủ động chấm dứt mối quan hệ, nhấn mạnh "niềm tin, sự chung thủy và tôn trọng là những giá trị không thể thỏa hiệp".

Theo New York Post, Megan Thee Stallion ám chỉ Thompson không chung thủy. Một số nguồn tin cho rằng Brown là người có liên quan đến mối quan hệ này.

Brown phủ nhận hoàn toàn cáo buộc và bày tỏ sự bức xúc khi cả Thompson lẫn Megan Thee Stallion không lên tiếng đính chính. "Tôi là người duy nhất phủ nhận và khẳng định điều này hoàn toàn sai sự thật. Tôi không hiểu vì sao chỉ mình tôi phải bảo vệ danh dự của mình", cô bày tỏ.

Nữ cầu thủ 31 tuổi phủ cũng cho biết bản thân không rõ vì sao bị kéo vào tin đồn. Theo Brown, cô chỉ biết Thompson qua các mối quan hệ trong giới bóng rổ và không có bất kỳ liên hệ nào với Megan Thee Stallion.

Brown, sinh năm 1994, hiện thi đấu cho Seattle Storm tại WNBA và giải Athletes Unlimited. Cô từng khoác áo nhiều đội như Chicago Sky, Minnesota Lynx, Connecticut Sun và Los Angeles Sparks. Brown được Connecticut Sun lựa chọn ở vị trí thứ 9 tại kỳ tuyển quân WNBA 2018. Trước khi thi đấu chuyên nghiệp, cô chơi bóng cho các đội bóng đại học Maryland Terrapins và Duke Blue Devils.

Klay Thompson (trái) và Megan Thee Stallion khi còn mặn nồng. Ảnh: Shutterstock

Thompson, sinh năm 1990, là ngôi sao hàng đầu của NBA, đang thi đấu cho Dallas Mavericks. Cầu thủ người Mỹ trải qua 13 mùa giải đầu tiên cùng Golden State Warriors, nơi anh cùng Stephen Curry tạo thành bộ đôi ném 3 điểm nổi tiếng "Splash Brothers". Thompson được xem là một trong những tay ném 3 điểm xuất sắc nhất lịch sử NBA, với 4 chức vô địch, 5 lần dự All-Star và nhiều danh hiệu cá nhân khác. Anh cũng giành HC vàng cùng tuyển Mỹ tại World Cup 2014 và Olympic 2016.

Là con trai của cựu cầu thủ NBA Mychal Thompson, Thompson chơi bóng đại học cho Washington State Cougars trước khi được Warriors chọn ở vị trí thứ 11 tại NBA Draft 2011. Anh góp công lớn giúp đội bóng giành các chức vô địch năm 2015, 2017, 2018 và 2022, dù từng phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương dây chằng đầu gối.

Megan Thee Stallion (tên thật Megan Jovon Ruth Pete, sinh năm 1995) là rapper, nhạc sĩ kiêm diễn viên người Mỹ, nổi lên từ các video freestyle lan truyền trên mạng xã hội trước khi ký hợp đồng âm nhạc năm 2018. Cô đạt thành công lớn với các sản phẩm như Fever (2019), Suga (2020) và các bản hit "Hot Girl Summer", "Savage" (bản remix cùng Beyonce giành Grammy) hay "WAP" hợp tác với Cardi B.

Sau nhiều biến cố cá nhân và tranh chấp hợp đồng, cô thành lập hãng đĩa riêng và tiếp tục phát hành album Megan (2024), với ca khúc "Hiss" đứng đầu Billboard Hot 100. Megan giành nhiều giải thưởng lớn, gồm ba Grammy, và được tạp chí Time vinh danh trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020, đồng thời mở rộng hoạt động sang điện ảnh và sân khấu.