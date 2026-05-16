Dự đoán tỉ số Chelsea – Man City: Kịch chiến vì ngôi báu (CK FA Cup)

Phong độ và lực lượng của hai đội

Trận chung kết FA Cup được dự đoán là rất hấp dẫn khi hai đại diện tiến vào trận đấu cuối cùng là 2 đội bóng nằm trong nhóm Big 6. Đó là Chelsea và Man City. Cả hai đội đều thắng với cách biệt một bàn ở trận bán kết. Chelsea thắng 1-0 trước Leeds, còn Man City hạ Southampton với tỉ số 2-1.

Chelsea đang có phong độ không tốt

Về mặt phong độ, Chelsea thực sự đáng lo khi chiến thắng trước Leeds United F.C. là trận duy nhất họ thắng trong 5 lần ra sân gần đây. Họ thua MU, Brighton, Nottingham Forest và hòa với Liverpool trong lần ra sân gần nhất. Trong khi đó, Man City đang có phong độ rất tốt.

Thầy trò Pep Guardiola không biết thua là gì kể từ ngày 18/3 tới nay. Họ thắng Arsenal 2-0 trong trận chung kết League Cup và sau đó là 7 trận thắng, chỉ hòa đúng 1 trận với Everton. Hai trận gần nhất, họ thắng Brentford và Crystal Palace với cùng tỉ số 3-0.

Về mặt lực lượng, Chelsea cũng đang bất lợi hơn so với Man City. Họ không có được sự phục vụ của thủ thành số một, Robert Sanchez do cầu thủ này bị chấn động não. Jorgensen sẽ là người thay thế. Ngoài ra, họ còn mất 3 cầu thủ chạy cánh là Gittens, Estevao và Derry. Trong khi đó, Man City nhiều khả năng chỉ vắng Rodri do chấn thương háng.

Man City hơn hẳn về lối chơi & thành tích đối đầu

Về mặt lối chơi, Chelsea cũng đang khiến người hâm mộ lo lắng. Canh bạc mang tên Liam Rosenior đã không thành công và bây giờ MacFarlane lại phải sắm vai “lính cứu hỏa”. Ông thầy người Anh chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt đội một nên chung kết FA Cup chắc chắn là thử thách cực đại cho McFarlane.

Man City mới thắng Chelsea 3-0 cách đây một tháng

Ông thầy người Anh chẳng có thời gian để chuẩn bị nên chỉ cố gắng vận hành hệ thống do Enzo Maresca tạo nên trước kia. Điểm sáng là Enzo Fernandez và Cole Palmer đã phần nào lấy lại được phong độ chứ không như thời Liam Rosenior.

Vấn đề nằm ở chỗ là lối chơi của Chelsea đang thiếu đi sự sáng tạo và dễ bị bắt bài. Đó là lý do họ liên tục tịt ngòi trong giai đoạn tháng tư. Phải tới 2 trận gần nhất, Chelsea mới ghi được mỗi trận 1 bàn.

Trong khi đó, lối chơi của Man City đang ngày càng hoàn thiện dưới thời Pep Guardiola. Họ có một tiền đạo cắm hàng đầu thế giới và ông thầy người Tây Ban Nha đang xây dựng được dàn vệ tinh chất lượng xung quanh Haaland. Cherki có sự sáng tạo, Doku và Semenyo có thể tạo đột biến từ hai biên.

Bởi vậy, đối thủ sẽ rất vất vả trong khâu phòng ngự khi đối đầu với Man City. Vấn đề của đội bóng này tới từ hàng thủ khá lỏng lẻo. Nhưng đó là câu chuyện của vài tuần trước còn hiện tại các trụ cột đã lần lượt trở lại. Hai lần ra sân gần nhất, họ không để thủng lưới bàn nào.

Về thành tích đối đầu, Man City đang áp đảo hoàn toàn so với Chelsea với chuỗi 13 trận bất bại. Lần gần nhất “The Blues” có được chiến thắng trước “The Citizen” đã cách đây 5 năm và đó vừa hay lại là một trận chung kết khác, chung kết UEFA Champions League Final.

Đây là cơ hội cuối cùng để có được danh hiệu trong mùa giải này của Chelsea. Bởi vậy, họ sẽ chơi rất nỗ lực và quyết tâm. Thực ra, họ không kém hơn đối thủ quá nhiều về mặt lực lượng khi có nhiều ngôi sao có thể tỏa sáng. Chelsea cũng từng khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi giành chức vô địch FIFA Club World Cup.

Đó là cái hay của họ khi có thể trở nên mạnh mẽ bất kỳ lúc nào. Man City ổn định hơn nhưng với tính chất sinh tử của trận đấu này, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu Chelsea không thủng lưới, họ sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Tất nhiên, “The Blues” cần phải nhập cuộc với tâm thế phòng thủ làm chính. Còn nếu họ dám chơi đôi công với Man City, nhiều khả năng họ sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Dự đoán tỉ số: Chelsea 1-3 Man City

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Ake, O’Reilly; Silva, Reijnders; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Chelsea: Jorgensen; Colwill, Fofana, Hato; Gusto, Santos, Caicedo, Cucurella; Palmer, Enzo; Pedro.