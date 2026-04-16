"Cuộc chiến" ngầm lớn nhất giữa Nadal và Federer, hóa ra không phải trên sân đấu

Mâu thuẫn giữa Nadal và Federer

Nhà báo thể thao nổi tiếng Jon Wertheim gần đây tiết lộ “cuộc đấu lớn nhất” giữa Rafael Nadal và Roger Federer là về hệ thống xếp hạng ATP: "Cuộc chiến ngầm lớn nhất mà tôi nghĩ Federer và Nadal từng có, cũng là một trong số ít những bất đồng của họ, là khi Nadal và ekip của anh ấy vận động để thay đổi hệ thống xếp hạng luân phiên 1 năm thành hệ thống xếp hạng luân phiên 2 năm.

Đối với người hâm mộ thông thường, việc thấy một tay vợt vào chung kết nhưng thứ hạng lại giảm là khá khó hiểu. Đôi khi lại có trường hợp tay vợt thua từ vòng 2 mà thứ hạng vẫn tăng.

Nadal và Federer từng có những bất đồng

Hơn nữa, hệ thống xếp hạng luân phiên trong 1 năm có ưu điểm là khuyến khích các tay vợt trở lại thi đấu tại giải mà họ từng vô địch năm trước. Đây cũng là cách hay để các giải đấu đảm bảo nhà vô địch không bỏ cuộc, từ đó xây dựng giá trị thương hiệu.

Tôi nghĩ tổng thể hệ thống này là công bằng. Đúng là đôi khi vẫn có những kết quả trái logic. Pete Sampras từng kết thúc năm ở vị trí số một thế giới trong 6 năm liên tiếp. Nhưng đây là kỷ lục bị đánh giá thấp của anh ấy, vì đó là thành tích duy trì từ đầu năm đến cuối năm".

Nadal giành nhiều Grand Slam hơn Federer nhưng có ít tuần hơn ở vị trí số 1 (209 tuần so với 310 tuần), một phần do chấn thương. Nếu hệ thống xếp hạng được tính theo 2 năm thay vì 1 năm, Nadal có thể đã được hưởng lợi.

Với hệ thống xếp hạng luân phiên 1 năm, việc nghỉ thi đấu vài tháng vì chấn thương hoặc án cấm thi đấu gần như phá hủy mọi cơ hội giữ vững ngôi đầu của 1 tay vợt. Năm 2025, Jannik Sinner dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới với khoảng cách khá lớn sau khi vô địch Australian Open.

Nhưng sau khi vắng mặt 3 tháng vì án cấm thi đấu, Carlos Alcaraz đã soán ngôi số một từ tay Sinner vào tháng 9. Chưa đầy 1 năm sau, tay vợt người Italia đã trở lại vị trí số một thế giới sau khi vô địch Monte Carlo Masters.

Quan điểm cụ thể của Nadal và Federer

Năm 2017, Nadal nói về hệ thống xếp hạng ATP: "Tôi từng nói lịch thi đấu không hợp lý, nhưng sẽ tốt hơn nếu áp dụng hệ thống xếp hạng 2 năm. Điều đó sẽ bảo vệ các tay vợt và giúp họ có khoảng thời gian nghỉ ngơi phù hợp. Với xếp hạng 1 năm, nếu muốn giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng, bạn gần như không thể nghỉ ngơi nhiều".

Trong khi đó, quan điểm của Federer như sau: "Tôi không thích hệ thống xếp hạng 2 năm. Tôi nghĩ nó sẽ khiến mọi thứ trở nên khá nhàm chán, nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân. Đây không phải là điều tốt cho các tay vợt xếp hạng thấp. Họ sẽ gặp khó khăn lớn để đột phá. Nếu áp dụng xếp hạng hai năm, mọi thứ sẽ diễn ra quá chậm và gần như không có sự thay đổi".