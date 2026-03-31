Alcaraz sắm du thuyền 10 triệu USD, được khuyên cần "thông minh" như Federer

Ở tuổi 22, Alcaraz đang thống trị trên sân đấu và nhanh chóng bước vào thế giới của những siêu sao thể thao giàu có. Sau khi tích lũy hơn 64 triệu USD tiền thưởng cùng hàng loạt hợp đồng quảng cáo, tay vợt người Tây Ban Nha quyết định “xuống tiền” cho một du thuyền hạng sang.

Alcaraz (bên trái) sắm du thuyền đắt giá hơn của Nadal (bên phải)

Chiếc 88 Ultima mà anh đặt mua có giá trị từ 9 đến 10 triệu USD, dài hơn và đắt hơn cả chiếc “Great White” trị giá khoảng 6 triệu USD của đàn anh Rafael Nadal.

Sau trận thua Novak Djokovic ở chung kết Olympic Paris 2024, Alcaraz đã có thời gian nghỉ ngơi trên một du thuyền sang trọng và “phải lòng” trải nghiệm đó.

Chiếc du thuyền mới, với 5 cabin và không gian mở xa xỉ, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Alcaraz không sở hữu cá nhân, anh coi đó là phần thưởng cho gia đình và những người thân thiết.

Khi phong độ chững lại: Cái giá của lịch thi đấu dày đặc

Tuy nhiên, sự xa hoa này lại xuất hiện đúng thời điểm nhạy cảm. Sau khởi đầu năm ấn tượng với chức vô địch Australian Open và Qatar Open, Alcaraz bất ngờ chững lại trên sân cứng.

Anh dừng bước sớm tại Miami Open 2026, nối tiếp chuỗi kết quả thiếu ổn định từ Indian Wells. Điều này khiến cuộc đua số 1 thế giới với Jannik Sinner trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Câu chuyện không mới, nhưng lại đáng lo. Năm 2025, Alcaraz cũng từng bị loại sớm ở Miami, trước khi bùng nổ với 7 danh hiệu trong 10 trận chung kết còn lại của mùa giải. Lịch sử có thể lặp lại, nhưng lần này, áp lực lớn hơn nhiều.

Alcaraz được khuyên nên học Federer (ảnh nhỏ) về cách đăng kí thi đấu để không bị quá tải

Cảnh báo từ quá khứ: “Sai lầm Federer không bao giờ mắc”

Cựu tay vợt số 4 thế giới Greg Rusedski đã chỉ ra vấn đề cốt lõi rằng Alcaraz đang thi đấu quá nhiều.

“Tôi nghĩ Alcaraz đã chơi hơi quá tải. Cậu ấy không có một giai đoạn nghỉ đúng nghĩa, liên tục thi đấu và tham gia các trận biểu diễn”, Rusedski nhận định.

Ông so sánh Alcaraz với huyền thoại Roger Federer, người nổi tiếng với khả năng quản lý lịch thi đấu hoàn hảo: “Federer là bậc thầy. Anh ấy chỉ chơi khoảng 12 giải mỗi năm, nhưng luôn ở trạng thái sung mãn nhất. Đó là lý do giúp anh duy trì đỉnh cao lâu dài”.