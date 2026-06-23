Kiều nữ từng vô địch Wimbledon nhận án cấm thi đấu 4 năm chấn động làng tennis

🎾 Từ chối kiểm tra doping vì lo sợ cho sự an toàn

Một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất của làng quần vợt thế giới vừa khép lại với án phạt nặng dành cho Marketa Vondrousova, nhà vô địch Wimbledon 2023.

Vondrousova cho biết cô từ chối kiểm tra doping

Sự việc xảy ra vào tháng 12/2025 khi một nhân viên kiểm tra doping đến nhà riêng của tay vợt người CH Séc để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, Vondrousova đã từ chối cho người này vào nhà và không thực hiện cuộc kiểm tra theo yêu cầu.

Giải thích về hành động của mình, Vondrousova cho biết cô trải qua tình trạng "phản ứng căng thẳng cấp tính" sau nhiều tháng chịu áp lực về thể chất lẫn tinh thần. Tay vợt 26 tuổi khẳng định cô cảm thấy không an toàn khi có người xuất hiện trước cửa nhà vào đêm muộn mà theo cô là chưa xác định rõ danh tính và không tuân thủ đầy đủ quy trình.

Trên mạng xã hội, Vondrousova viết: "Sự cố kiểm tra doping gần đây xảy ra vì tôi đã chạm đến giới hạn chịu đựng sau nhiều tháng chịu áp lực về thể chất và tinh thần.

Khi có người bấm chuông nhà tôi vào đêm muộn mà không xác định danh tính rõ ràng hoặc không tuân thủ quy trình, tôi đã phản ứng như một người đang cảm thấy sợ hãi.

Trong khoảnh khắc đó, điều tôi nghĩ tới là sự an toàn của bản thân chứ không phải việc né tránh bất kỳ điều gì".

⚖️ ITIA bác bỏ lời giải thích, áp dụng mức phạt tối đa

Tuy nhiên, Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) không chấp nhận lập luận của Vondrousova. Theo ITIA, nhân viên kiểm tra là một phụ nữ, đã thực hiện đúng quy trình và xuất trình đầy đủ giấy tờ nhận dạng. Cơ quan này cũng cho biết Vondrousova đã ký vào biên bản xác nhận việc từ chối thực hiện xét nghiệm.

Ngày thứ Hai vừa qua, hội đồng trọng tài độc lập chính thức tuyên án cấm thi đấu 4 năm đối với tay vợt người CH Séc.

Giải thích về quyết định này, ITIA cho biết: "Điểm xuất phát cho một án phạt khi vận động viên từ chối kiểm tra phải tương đương với trường hợp có kết quả dương tính với chất cấm. Điều này nhằm đảm bảo rằng bất kỳ ai sử dụng doping sẽ không thể nhận án phạt nhẹ hơn chỉ bằng cách từ chối kiểm tra".

🚫 Vì sao án phạt nặng hơn nhiều trường hợp khác?

Mức án dành cho Vondrousova khiến nhiều người bất ngờ khi so sánh với trường hợp của Jenson Brooksby. Tay vợt người Mỹ từng bị cấm thi đấu 18 tháng, sau đó giảm xuống còn 13 tháng, vì bỏ lỡ ba lần kiểm tra doping.

Theo ITIA, sự khác biệt nằm ở chỗ hành vi chủ động từ chối kiểm tra bị xem là nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc bỏ lỡ một cuộc kiểm tra. Cơ quan này cho rằng nếu mức phạt không đủ nghiêm khắc, các vận động viên sử dụng chất cấm có thể lựa chọn từ chối kiểm tra để nhận án nhẹ hơn so với khi bị phát hiện vi phạm.

Giám đốc điều hành ITIA, Karen Moorhouse, nhấn mạnh: "Sự an toàn và phúc lợi của các vận động viên cũng như nhân viên kiểm tra là điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi.

Các nhân viên kiểm tra đều được đào tạo bài bản, làm việc chuyên nghiệp và người làm chứng trong quá trình kiểm tra luôn có cùng giới tính với vận động viên.

Họ luôn mang theo giấy tờ nhận dạng và các vận động viên có thể xác minh danh tính của họ bằng nhiều cách khác nếu cảm thấy chưa chắc chắn.

Các cuộc kiểm tra bất ngờ là công cụ thiết yếu để bảo vệ sự trong sạch của thể thao. Hội đồng trọng tài độc lập cuối cùng đã ủng hộ nguyên tắc đó. Đây là lời nhắc nhở quan trọng rằng các vận động viên có thể bị kiểm tra ở bất kỳ thời điểm nào, tại bất kỳ địa điểm nào và việc từ chối kiểm tra sẽ đi kèm với những rủi ro rất lớn".

🏆 Nguy cơ khép lại sự nghiệp của nhà vô địch Wimbledon

ITIA xác nhận Vondrousova đã cung cấp hồ sơ y tế chứng minh cô đang gặp vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết ngưỡng để một lập luận bào chữa dựa trên tình trạng tâm lý được chấp nhận là vô cùng cao.

Vondrousova sẽ bước sang tuổi 30 khi hết án cấm, đối mặt nguy cơ sớm khép lại sự nghiệp đỉnh cao

Dù không bình luận trực tiếp về phán quyết của hội đồng trọng tài độc lập, ITIA cho biết toàn bộ kết luận chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới.

Vondrousova hiện mới 26 tuổi nhưng sẽ bước sang tuổi 30 khi mãn hạn án cấm. Sau bốn năm không được thi đấu đỉnh cao, việc tìm lại phong độ tốt nhất sẽ là thử thách cực lớn đối với tay vợt người CH Séc.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt của quần vợt nữ thế giới, án phạt lần này có thể trở thành dấu mốc khiến sự nghiệp của nhà vô địch Wimbledon 2023 đi đến hồi kết sớm hơn dự kiến.