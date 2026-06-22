Màn ăn mừng thông báo lên chức bố ở World Cup 2026

Bên cạnh những trận cầu hấp dẫn, World Cup còn thu hút sự chú ý bởi những câu chuyện bên lề, đời sống riêng tư của cầu thủ, trong đó chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm đó là niềm vui làm cha của nhiều ngôi sao bóng đá. Trong khi Neymar sắp chào đón đứa con thứ 5 thì nhiều cầu thủ đang thi đấu ở World Cup 2026 lần đầu lên chức bố.

Neymar chào đón con thứ 5

Neymar và bạn gái Bruna Biancardi xác nhận đang chờ đón thêm một bé gái.

Trên trang cá nhân, Neymar và bạn gái Bruna Biancardi đã xác nhận đang chờ đón thêm một bé gái. Đây là người con thứ ba của cặp đôi và là đứa con thứ năm của Neymar. Trước đó, ngôi sao người Brazil đã có con từ những mối quan hệ khác nhau, đồng thời luôn thể hiện sự gắn bó với các con.

Thông tin này xuất hiện đúng thời điểm Neymar đang nỗ lực trở lại đội tuyển Brazil tại World Cup 2026 sau quãng thời gian điều trị chấn thương. Bởi vậy, bên cạnh câu chuyện chuyên môn, cuộc sống gia đình của cựu ngôi sao Barcelona tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Hai cầu thủ Brazil lên chức bố

Endrick và Bremer đều sắp lên chức bố.

Endrick - tiền đạo trẻ của Real Madrid và vợ Gabriely Miranda đang chờ đón con đầu lòng. Gabriely thường xuyên chia sẻ hành trình mang thai và xuất hiện bên cạnh chồng trong nhiều hoạt động liên quan đến đội tuyển Brazil tại Mỹ.

Trong khi Endrick háo hức lần đầu làm bố thì một cầu thủ Brazil khác là trung vệ Bremer chuẩn bị lên chức bố lần thứ hai. Hồi tháng 1, s au khi ghi bàn cho Juventus, Bremer đã thực hiện màn ăn mừng khi đặt bóng dưới áo và mút ngón tay cái - hành động thường được các cầu thủ sử dụng để báo tin có con. Trước đó, Bremer và vợ Deborah Claudino đã có con gái tên Agatha.

Màn ăn mừng thông báo lên chức bố của Gio Reyna

Gio Reyna ăn mừng sau khi ghi bàn cho tuyển Mỹ.

Giống Bremer, tiền vệ Gio Reyna của đội tuyển Mỹ cũng có màn ăn mừng quen thuộc sau khi ghi bàn trong trận ra quân của Mỹ ở World Cup 2026.

Gio Reyna đã đặt bóng dưới áo, như cách thông báo rằng vợ anh - Chloe - đang mang thai. Chloe cũng có mặt trên khán đài để ăn mừng cùng Gio Reyna khiến khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Bernardo Silva chào đón con thứ hai

Bernardo Silva và vợ Ines Degener Tomaz.

Hồi tháng 5, Bernardo Silva - tiền vệ của Manchester City và vợ Ines Degener Tomaz xác nhận họ đang chờ đón con thứ hai. Hai người hiện đã có con gái Carlota, sinh năm 2023.

Thông tin mang thai được công bố chỉ vài tuần trước World Cup 2026, khiến Bernardo Silva bước vào giải đấu với niềm vui kép. Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng chia sẻ mong muốn xây dựng một gia đình lớn và dự định tiếp tục sinh thêm con trong tương lai.

Hai ông bố gây chú ý ở đội tuyển Bỉ

Jérémy Doku và Brandon Mechele đều đang hồi hộp chờ ngày vợ sinh con.

Shireen - vợ của Jérémy Doku - dự kiến sinh con đầu lòng vào tuần thứ hai của tháng 7, đúng thời điểm vòng knock-out World Cup bước vào giai đoạn quyết định.

Theo truyền thông Bỉ, Liên đoàn bóng đá nước này đang cân nhắc phương án đặc biệt để Doku có thể bay sang Anh dự sinh cùng vợ rồi quay trở lại hội quân nếu tuyển Bỉ tiếp tục tiến sâu tại World Cup 2026.

Một cái tên khác của đội tuyển Bỉ là trung vệ Brandon Mechele và vợ Caroline Goorden cũng đang chờ đón con đầu lòng. Thời điểm em bé chào đời cũng trùng với vòng knock-out World Cup. Đội tuyển Bỉ đang theo dõi sát sao hai ca sinh gần như cùng lúc trong thời gian World Cup diễn ra để có những phương án kịp thời nhất.

Cầu thủ Hàn Quốc bỏ lỡ khoảnh khắc con chào đời

Kim Seung-gyu bỏ lỡ khoảnh khắc con gái đầu lòng chào đời.

Trong thời gian tập trung cùng đội tuyển quốc gia cho World Cup 2026, Kim Seung-gyu của Hàn Quốc không thể có mặt vào khoảnh khắc con gái chào đời. Trong buổi họp báo, Kim đã gửi lời xin lỗi tới vợ là người mẫu Jin Kyung vì không thể ở bên cô trong ngày sinh.

Kim Seung-gyu cho biết sẽ bù đắp sự vắng mặt ấy bằng những màn trình diễn tốt cùng tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Kim Seung-gyu cũng đăng những hình ảnh hóm hỉnh bên vợ khoe bụng bầu để ăn mừng khoảnh khắc con gái chào đời.