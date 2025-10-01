Tennis đỉnh cao ở châu Á: Sinner tranh cúp với sao gốc Việt, Thượng Hải Masters khai màn

* Trận chung kết China Open 2025 sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp, mời các bạn chú ý theo dõi.

Jannik Sinner - Learner Tien: Khoảng 13h, 1/10 (chung kết đơn nam China Open)

Trận chung kết China Open 2025 trên mặt sân cứng ở Trung tâm Tennis Quốc gia Bắc Kinh giữa tay vợt người Ý Jannik Sinner (hạng 2 thế giới) và tay vợt trẻ người Mỹ gốc Việt Learner Tien (hạng 52 ATP) dự kiến diễn ra hấp dẫn.

Trận chung kết được chờ đợi tại China Open 2025

Sinner dĩ nhiên được đánh giá cao hơn về tài năng và kinh nghiệm thi đấu. Anh vừa có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp ở Bắc Kinh, trong đó có các chiến thắng trước đối thủ mạnh như Alex De Minaur và Marin Cilic. Sinner là tay vợt có tỉ lệ thắng cao trên mặt sân cứng trong nhà, khoảng 80%, và rất giỏi cứu các điểm break-point với tỉ lệ cứu thành công trên 53%.

Tay vợt người Mỹ có gốc gác Việt Nam, Tien, mặc dù là tay vợt trẻ và xếp hạng thấp hơn (ATP 52), đang có phong độ tốt khi đã liên tục đánh bại những tay vợt hàng đầu trong giải, bao gồm cả Daniil Medvedev, người từng vô địch US Open. Điểm mạnh của Tien là khả năng tận dụng cú giao bóng hai, đoạt điểm nhiều và có thành tích ấn tượng ở các set quyết định, với tỉ lệ thắng khoảng 63% trong trường hợp phải đưa trận đấu đến set cuối.

Đây là lần đầu tiên hai tay vợt này đối đầu nhau nên yếu tố tâm lý và áp lực trận chung kết sẽ là bài toán quan trọng. Sinner có vẻ nhỉnh hơn về kinh nghiệm và đẳng cấp, trong khi Tien đang thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về mặt kỹ thuật và chiến thuật.

Trận đấu dự kiến sẽ rất hấp dẫn với lối chơi tấn công linh hoạt của Sinner và ở chiều ngược lại, Tien sẽ cố gắng tìm cơ hội tung ra các cú đánh sắc bén để đáp trả. Nếu Tien duy trì được sự chính xác và sự tập trung cao trong mọi pha bóng, anh hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Sinner, nhất là ở những đoạn giằng co quyết định.

Dự đoán kết quả: Sinner được nhận định sẽ có lợi thế và có nhiều khả năng giành chức vô địch China Open 2025. Tuy nhiên, chiến thắng không hề dễ dàng khi Learner Tien đang thăng hoa và quyết tâm chứng tỏ bản thân. Dự đoán tỷ số có thể là 2-1 nghiêng về Sinner.

Adrian Mannarino - Matteo Berrettini: Khoảng 13h, 1/10 (vòng 1 Thượng Hải Masters)

Trận ra quân Thượng Hải 2025 giữa Adrian Mannarino (Pháp, ATP 60) và Matteo Berrettini (Italia, ATP 56) hứa hẹn sẽ rất cân bằng và hấp dẫn. Mannarino đang có phong độ ổn định với những chiến thắng gần đây trên mặt sân cứng, trong khi Berrettini đang tìm lại cảm giác thi đấu sau vài trận thua.

Berrettini cần 1 trận thắng để từng bước lấy lại phong độ

Hai tay vợt này từng đối đầu 1 lần vào năm 2018 và Mannarino giành chiến thắng. Với lợi thế phong độ hiện tại và kinh nghiệm, Mannarino có thể gây nhiều khó khăn cho Berrettini. Tuy nhiên, sức mạnh giao bóng và những cú đánh uy lực của Berrettini luôn là điểm mạnh lớn của tay vợt Ý.

Dự đoán kết quả. Trận đấu sẽ diễn ra trong thế trận giằng co, kéo dài 3 set. Tỷ số có thể là 2-1 nghiêng về Berrettini.

Fabian Marozsan - Stan Wawrinka: Khoảng 19h, 1/10 (vòng 1 Thượng Hải Masters)

Fabian Marozsan (Hungary, hạng 57 ATP) và Stan Wawrinka (Thụy Sĩ, hạng 129 ATP) hứa hẹn sẽ là cuộc so tài kịch tính. Marozsan có phong độ khá ổn định với những chiến thắng gần đây trên sân cứng, thể hiện lối chơi tự tin và khả năng giao bóng tốt. Trong khi đó, Wawrinka, dù xếp hạng thấp, vẫn có kinh nghiệm dày dạn và là cựu ngôi sao có 3 lần vô địch Grand Slam.

Cựu vương Grand Slam gặp khó ở trận ra quân Thượng Hải Masters 2025

Với lần đầu đối đầu, trận đấu có thể kết thúc nhanh với ít set do xu hướng các trận của Wawrinka thường không kéo dài quá 2 set.

Dự đoán kết quả. Marozsan sẽ nhỉnh hơn nhờ phong độ, nhưng Wawrinka luôn là đối thủ khó chịu. Kết quả dự kiến nghiêng về Fabian Marozsan với chiến thắng 2-0.

Lịch tennis ngày 1/10