Zverev "hóa rồng" sau Roland Garros, chờ đại chiến đỉnh cao với Sinner ở Wimbledon

Chiếc cúp bạc Roland Garros không chỉ giúp Alexander Zverev rũ bỏ xiềng xích tâm lý "Vua không ngai" để chơi thứ tennis thanh thoát nhất sự nghiệp, mà còn vô tình kích hoạt một "quái vật sân cỏ" đáng sợ nhất tại London. Việc Jannik Sinner dừng bước sớm ở Paris đang biến tay vợt số 1 thế giới thành một hung thần sung mãn, sẵn sàng biến Wimbledon thành sân khấu hủy diệt của riêng mình.

Zverev (bên phải) trở thành đối trọng xứng tầm cho Sinner (bên trái) ở Wimbledon sắp tới

Alexander Zverev: Bước ra từ bóng tối và vũ khí "tử thần" được giải phóng

Cựu tay vợt Andy Roddick trên Tennis Channel từng nhận định, cái giá lớn nhất của việc "chưa có Slam" là nó bóp nghẹt tư duy chiến thuật của Zverev ở những thời điểm quyết định. Áp lực tâm lý luôn khiến anh có xu hướng chơi lùi quá sâu dưới vạch cuối sân để cầu an khi gặp căng thẳng.

Tuy nhiên, số liệu thống kê chuyên sâu từ ATP Infosys sau trận chung kết Paris đã chỉ ra màn lột xác thực sự về mặt chiến thuật của tay vợt người Đức:

- Sự chủ động từ cú giao bóng hai: Thay vì chỉ giao bóng hai một cách an toàn để tránh lỗi kép như những giải đấu trước, Zverev đã chủ động tăng lực bạt và ép bóng sâu hơn trong set 5 quyết định. Sự dũng cảm này giúp anh duy trì hiệu suất thắng điểm giao bóng hai ổn định ở mức 58% trong suốt trận chung kết, ngăn không cho Flavio Cobolli tràn lưới ép sân ngay từ pha trả bóng.

- Chiến thuật thay đổi nhịp độ bằng cú bỏ nhỏ (Drop shot): Vũ khí tạo nên đột biến lớn nhất của Zverev tại giải năm nay chính là những cú bỏ nhỏ sát lưới. Việc liên tục thay đổi độ dài loạt đánh đã ép các đối thủ chơi bền bỉ như Jakub Menšík ở bán kết hay Cobolli ở chung kết phải liên tục di chuyển lên lưới, qua đó giải phóng hoàn toàn áp lực cho cú thuận tay (Forehand) vốn thường bị tâm lý của anh.

- Ý đồ tấn công sớm (Early Intent): Khi rào cản sợ hãi được gỡ bỏ, số lượng cú đánh ghi điểm trực tiếp (Winners) từ cả hai cánh thuận tay lẫn trái tay của Zverev đều tăng trưởng vượt trội so với các vòng đấu đầu tiên. Anh chấp nhận rủi ro dứt điểm sớm thay vì kéo dài các loạt đôi công bào thể lực.

Bình luận về sự thay đổi này, cựu số 1 thế giới Boris Becker chia sẻ trên Sky Sports: "Zverev khi đã có một Grand Slam trong tay sẽ là một con quái vật hoàn toàn khác. Khi áp lực nghẹt thở được cởi bỏ, cậu ấy sẽ giao bóng với 100% sự tự tin. Trên mặt cỏ Wimbledon, nếu Sascha giao bóng không chút do dự, cậu ấy có thể đánh bại bất kỳ ai, kể cả Sinner".

Jannik Sinner: Đạt trạng thái hoàn hảo nhờ khoảng nghỉ vàng

Dù phải dừng bước sớm tại Paris, Sinner lại đang là cái tên khiến các nhà cái London e dè nhất. Theo tỷ lệ cược mở màn từ DraftKings, Sinner vẫn chễm chệ xếp trên cả Alcaraz và Djokovic về cơ hội vô địch Wimbledon.

Sinner có đủ thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức trước khi bước vào chinh phục Wimbledon với Zverev

Chuyên gia số liệu thể thao Dan Weston phân tích hai yếu tố cốt lõi đứng sau trạng thái chuẩn bị lý tưởng này của Sinner trước thềm Wimbledon:

- Hiệu suất giao bóng hai (2nd Serve Points Won) dẫn đầu thế giới: Tính trong vòng 52 tuần qua, Sinner đang sở hữu tỷ lệ thắng điểm giao bóng hai lên tới hơn 58% trên mọi mặt sân, con số cao nhất trên ATP Tour. Khi bước vào mặt sân cỏ, ban huấn luyện đã tối ưu hóa cú giao bóng của Sinner với quỹ đạo phẳng hơn và độ nảy thấp. Vũ khí này cực kỳ tương thích với cỏ London, khiến các đối thủ rất khó bẻ giao bóng của tay vợt người Ý.

- Chiến lược phục hồi "biến bất lợi thành lợi thế": Việc bất ngờ bị loại sớm ngay từ vòng 2 Roland Garros 2026 do gặp sự cố nghiêm trọng về thể lực và chuột rút vô tình lại mang đến cho Sinner một "khoảng nghỉ vàng". Ngay lập tức, ban huấn luyện đưa ra quyết định táo bạo: Rút lui khỏi giải khởi động Halle Open để dành trọn vẹn thời gian hồi phục thể trạng và rèn luyện kỹ thuật di chuyển trượt đặc thù trên cỏ nhằm tránh chấn thương.

Huyền thoại John McEnroe nhận định trên ESPN: "Đừng nhìn vào thất bại vì lý do thể lực của Sinner tại Paris mà đánh giá thấp cậu ấy. Việc đội ngũ của Sinner chủ động điều chỉnh lịch trình, bỏ giải tiền Wimbledon để nạp lại năng lượng và tập trung hồi phục chính là một lời cảnh báo sức mạnh gửi tới phần còn lại của giải đấu".

Cuộc đụng độ thượng đỉnh tại Wimbledon

Trên các diễn đàn tennis uy tín quốc tế như Reddit Tennis, giới chuyên môn đang kỳ vọng vào một cuộc lật đổ từ Sinner nếu hai tay vợt chạm trán tại London. Mặt cỏ Wimbledon trơn và tốc độ bóng đi nhanh sẽ triệt tiêu khả năng phòng thủ lỳ lợm từ xa của Zverev, ép tay vợt người Đức phải dâng cao volley, vốn luôn là điểm yếu cố hữu của anh. Ngược lại, những cú đánh bóng sống cực nặng của Sinner từ vạch cuối sân được dự báo sẽ xé toạc mọi nỗ lực phòng thủ.

Zverev đã có sự giải thoát về tâm lý, nhưng tại Wimbledon sắp tới, anh sẽ phải đối đầu với Jannik Sinner ở trạng thái sung mãn nhất về thể lực và hoàn hảo nhất về mặt vũ khí.

Giải quần vợt Wimbledon 2026 (lần thứ 139) sẽ chính thức khởi tranh tại London từ ngày 29/6 đến 12/7/2026, đánh dấu bước ngoặt công nghệ khi lần đầu tiên áp dụng hệ thống xem lại video (Video Review - VR) tại sân trung tâm và sân số 1.

Căn cứ vào bảng xếp hạng ATP hiện tại, Sinner chắc chắn là hạt giống số 1, trong khi tân vương Roland Garros Zverev chính thức giữ ngôi vị hạt giống số 2 do Carlos Alcaraz đã phải rút lui từ sớm vì chấn thương cổ tay. Tất cả đều đang chờ đợi trận chung kết Wimbledon giữa hai hạt giống hàng đầu.