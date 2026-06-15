ĐT Việt Nam bảo vệ ngôi vua AFF Cup: Thầy Kim gọi Tài Lộc, Khoa Ngô & Patrik Lê Giang

Loạt "bom tấn" nhập tịch và dàn tân binh cực chất

Trưa ngày 15/6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV trưởng Kim Sang Sik đã chính thức công bố danh sách 28 hảo thủ chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup (AFF Cup 2026). Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt tập trung lần này chính là việc chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục mở cửa đón nhận các cầu thủ nhập tịch mới.

ĐT Việt Nam chuẩn bị tập trung cho "chiến dịch" AFF Cup 2026.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên, phòng thay đồ của "Những chiến binh sao vàng" sẽ chào đón thêm những tân binh vô cùng chất lượng là thủ môn Việt kiều Lê Giang Patrik, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) và tiền vệ Việt kiều tài năng Ngô Đăng Khoa.

Việc sở hữu những cầu thủ có thể hình lý tưởng, được đào tạo bài bản tại nước ngoài và sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại sẽ là vũ khí hạng nặng giúp ĐT Việt Nam giải bài toán tranh chấp cũng như đa dạng hóa lối chơi.

Để hiện thực hóa mục tiêu vô địch, HLV Kim Sang Sik vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào bộ khung giàu kinh nghiệm. Những chiến tướng dạn dày sương gió như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục là điểm tựa tinh thần và chuyên môn cho toàn đội.

Đáng chú ý, CLB Công An Hà Nội đóng góp tới 6 cái tên trong danh sách này. Dù đang phải căng sức cho mục tiêu quan trọng tại vòng loại AFC Champions League Elite 2026/27, nhà vô địch V-League vẫn sẵn sàng nhả quân, ưu tiên tối đa cho lợi ích của ĐTQG.

Dàn sao mai trẻ tuổi sẵn sàng bước ra ánh sáng

Không chỉ tập trung cho hiện tại, chiến lược gia người Hàn Quốc còn tính đường dài cho bóng đá Việt Nam khi trao cơ hội cho hàng loạt tài năng trẻ đang có phong độ cao tại câu lạc bộ. Người hâm mộ kỳ vọng sự đột biến từ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, bên cạnh những nhân tố có sự phát triển tích cực thời gian qua như Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Nhật Minh. Ngoài ra, sự xuất hiện của Đinh Quang Kiệt và Trần Trung Kiên cũng được xem là bước chuẩn bị dài hơi cho thế hệ tương lai của hàng thủ.

Theo kế hoạch được công bố, ĐT Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại từ ngày 22/6 tại Hà Nội để ổn định lực lượng và kiểm tra phong độ. Sau thời gian ngắn tập luyện trong nước, toàn đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7. Tại đây, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có 3 trận giao hữu quốc tế chất lượng nhằm rà soát lực lượng và thử nghiệm các phương án chiến thuật đỉnh cao.

Ngay sau khi kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận tổng duyệt cuối cùng gặp đối thủ Myanmar vào ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là màn ráp nối quân bài quyết định trước khi toàn đội bước vào trận đánh lớn.

Theo lịch thi đấu, chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 của ĐT Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 24/7 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste, nơi mục tiêu của chúng ta không gì khác ngoài việc giành trọn vẹn 3 điểm đầu tay.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam tháng 6/2026.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2026.