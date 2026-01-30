Lý do Alcaraz tập tễnh vẫn hạ Zverev sau 5 set, vào chung kết Australian Open?

Carlos Alcaraz đã khiến Rod Laver Arena trải qua một trong những đêm căng thẳng và nghẹt thở nhất lịch sử Australian Open, không chỉ vì thời lượng kỷ lục của trận bán kết kéo dài 5 giờ 27 phút, mà còn bởi khoảnh khắc anh tập tễnh, ôm chân trong cuối set 3, khiến cả sân đấu tin rằng tay vợt người Tây Ban Nha đã dính chấn thương nghiêm trọng.

Thực tế, đó không phải chấn thương, mà là chuột rút và suy kiệt thể lực, hệ quả của một trận đấu khắc nghiệt đến cực hạn.

Nhiều người xem lo lắng khi nghĩ Alcaraz gặp chấn thương nhưng đó là vấn đề chuột rút, vì thế "Carlitos" vẫn có thể chiến thắng Zverev sau 5 set, kéo dài 5 giờ 27 phút

Khoảnh khắc khiến cả sân nín thở

Sau khi thắng nhanh hai set đầu trong điều kiện thời tiết nóng tại Melbourne, Alcaraz bắt đầu gặp vấn đề ở set 3. Ở tỷ số 3-3, máy quay truyền hình ghi lại cảnh anh nói với ban huấn luyện: “Tôi đã nôn. Tôi không biết có nên uống thuốc không”.

Vài game sau, khi lao lên lưới cứu bóng, Alcaraz bất ngờ khựng lại, bước đi tập tễnh và tỏ rõ sự đau đớn ở chân phải. Hình ảnh này ngay lập tức làm dấy lên lo ngại về một chấn thương cơ, nhất là trong bối cảnh anh phải xin medical timeout (chăm sóc y tế) điều vốn không được phép nếu chỉ là chuột rút.

Theo luật ATP, chuột rút (cramping) được xem là hệ quả của suy giảm thể trạng, không đủ điều kiện để tạm dừng y tế. Tuy nhiên, đội ngũ trọng tài và y tế cho rằng cần loại trừ khả năng tổn thương cơ hoặc vấn đề nghiêm trọng hơn, từ đó cho phép Alcaraz được kiểm tra.

Tuy vậy, kết luận cuối cùng cho thấy Alcaraz không chấn thương, mà bị chuột rút nặng kết hợp suy nhược thể lực, nguyên nhân đến từ cường độ thi đấu cực cao và tình trạng mất nước.

Hai set bị kéo về tie-break và cuộc lật ngược nghịch cảnh

Dù không chấn thương, Alcaraz rõ ràng không còn ở trạng thái sung mãn. Anh thua cả set 3 và set 4 trong loạt tie-break, để Zverev kéo trận đấu vào set quyết định.

Ở set 5, Alcaraz thậm chí còn bị bẻ game giao bóng sớm, tưởng chừng cánh cửa vào chung kết đã khép lại. Nhưng chính lúc đó, bản lĩnh của tay vợt số một thế giới lên tiếng.

Alcaraz rút ngắn khoảng cách, chọn thời điểm tấn công chính xác hơn, đồng thời giữ tinh thần thép trong những khoảnh khắc then chốt. Anh gỡ hòa 5-5 trong tiếng gào thét của khán giả Melbourne, trước khi tận dụng hai lỗi tự đánh hỏng liên tiếp của Zverev để kết thúc trận đấu bằng cú đánh dọc dây quyết định.

Chiến thắng của ý chí nhiều hơn thể lực

“Ở set 3, đó là một trong những trận đấu đòi hỏi thể lực khủng khiếp nhất sự nghiệp của tôi. Nhưng tôi đã từng rơi vào những hoàn cảnh như thế này, và tôi biết mình phải chiến đấu đến điểm cuối cùng”, Alcaraz thừa nhận sau trận đấu.

Chiến thắng 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 đưa Alcaraz vào chung kết Australian Open lần đầu tiên, mà còn giúp anh trở thành tay vợt trẻ nhất Kỷ nguyên Mở góp mặt ở chung kết cả bốn Grand Slam.

Nếu đăng quang vào Chủ nhật, Alcaraz sẽ hoàn tất Career Grand Slam (vô địch 4 Grand Slam ở các mặt sân khác nhau) ở tuổi trẻ nhất lịch sử.