Trực tiếp tennis Machac - Sinner: Thăng hoa tột đỉnh, Sinner áp sát ngôi số 1 thế giới (Monte Carlo)

Machac vào vòng 1/8 Monte Carlo: Thử thách cực đại mang tên Sinner

Tomas Machac đã có màn thể hiện đáng ghi nhận khi giành vé vào vòng 1/8 Monte Carlo Masters, đặc biệt trong bối cảnh anh gặp nhiều khó khăn về phong độ lẫn thể trạng từ đầu mùa. Những vấn đề này khiến tay vợt người CH Czech liên tục nhận các kết quả không như kỳ vọng. Mới tuần trước tại Marrakech, Machac thậm chí còn bị loại sớm ngay vòng đầu sau thất bại trước Rafael Jodar.

Dù vậy, hành trình tại Monte Carlo lần này vẫn là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, thử thách phía trước không hề dễ dàng khi anh sẽ chạm trán Jannik Sinner trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Đây cũng là lần thứ hai Machac và Sinner đối đầu chỉ trong chưa đầy bốn tháng của năm 2026.

Sinner thăng hoa, áp sát ngôi số 1 thế giới

Trái ngược với Machac, Jannik Sinner đã xoay chuyển tình thế ngoạn mục sau giai đoạn khởi đầu mùa giải đầy khó khăn trong tháng 1 và 2. Tay vợt người Ý nhanh chóng lấy lại đà thăng tiến bằng hai chức vô địch liên tiếp tại Indian Wells Masters và Miami Open.

Phong độ ấn tượng đó tiếp tục được Sinner duy trì tại Monte Carlo Masters, nơi anh dễ dàng đánh bại Ugo Humbert với tỷ số áp đảo 6-3, 6-0. Chiến thắng này giúp Sinner nối dài chuỗi trận thắng lên con số 13, đồng thời nâng thành tích mùa giải lên 20 thắng và chỉ 3 thất bại.

Ở giai đoạn đầu năm, Sinner từng bị xem là lép vế so với Carlos Alcaraz, nhưng cục diện đã thay đổi nhanh chóng. Hiện tại, tay vợt người Ý đang đứng trước cơ hội lớn để cạnh tranh ngôi số 1 thế giới. Không phải bảo vệ điểm số nào cho đến Rome Masters cùng khoảng cách không lớn trên bảng xếp hạng trực tiếp, Sinner hoàn toàn có thể chiếm lại vị trí số 1 ngay khi Monte Carlo Masters khép lại.

Phô diễn khả năng giao bóng

Sinner rất mạnh trong khoản giao bóng. Tay vợt người Italia có lực tay tốt, kèm theo chiều cao lên tới 1m88. Dù cho chơi trên mặt sân nào, anh cũng đều khiến đối phương vất vả trong việc chống đỡ các pha giao bóng. Tất nhiên Machac không phải ngoại lệ. Người hâm mộ còn đánh giá các pha giao bóng uy lực sẽ là vũ khí chủ đạo để Sinner hạ đối thủ ở trận tới.

Sinner gặp đối thủ ưa thích

Hành trình của Sinner ở Monte Carlo đang diễn ra rất suôn sẻ. Anh chưa thua set nào trước khi đấu Machac ở vòng 3 Monte Carlo.

Chưa hết, Sinner còn có thành tích đối đầu ấn tượng trước Machac. Tay vợt người Italia gặp đối thủ này 3 lần trong quá khứ và Sinner thắng cả 3, không thua set nào. Việc đó càng giúp anh thêm tự tin ở trận cầu tới để tiếp tục hành trình chinh phục giải đấu này.