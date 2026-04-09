Tennis đỉnh cao Monte Carlo: Khó cản Alcaraz - Sinner, Zverev sẵn sàng bùng nổ

2 trận đấu của Alcaraz và Sinner sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Carlos Alcaraz - Tomas Martin Etcheverry: Khoảng 19h, 9/4 (vòng 3 Monte Carlo Masters)

Alcaraz tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương Monte Carlo bằng màn khởi động đầy uy lực trước Sebastian Baez. Tay vợt người Tây Ban Nha nhập cuộc cực nhanh, thắng 9/10 game đầu và dễ dàng khép lại trận đấu với tỷ số 6-1, 6-3, cho thấy phong độ đáng gờm trên mặt sân đất nện sở trường.

Alcaraz (bên trái) và Etcheverry (bên phải)

Đối thủ tiếp theo của anh là Tomas Martin Etcheverry, người vừa lội ngược dòng trước Terence Atmane với tỷ số 3-6, 6-3, 6-2. Tay vợt Argentina vốn có nền tảng tốt trên sân đất nện, thậm chí đã có danh hiệu tại Rio mùa này, nên hứa hẹn sẽ mang đến thử thách không dễ chịu.

Dù vậy, sự khác biệt về đẳng cấp và khả năng tăng tốc đầu trận của Alcaraz vẫn là yếu tố then chốt. Nếu tiếp tục nhập cuộc bùng nổ như vòng trước, “tiểu Nadal” hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận và sớm định đoạt trận đấu để giành vé vào tứ kết.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2 set.

Tomas Machac - Jannik Sinner: Khoảng 17h30, 9/4 (vòng 3 Monte Carlo Masters)

Cuộc đối đầu giữa Tomas Machac và Jannik Sinner mang đến sự tương phản rõ nét giữa một tay vợt đang hồi sinh phong độ và một “cỗ máy chiến thắng” gần như không thể bị chặn lại thời điểm hiện tại.

Machac (bên phải) hay nhưng Sinner (bên trái) còn hay hơn nhiều

Machac vừa có màn trình diễn ấn tượng khi loại Francisco Cerundolo sau hai set. Tay vợt CH Séc chơi chắc tay, kiểm soát tốt các loạt bóng bền và tận dụng hiệu quả những thời điểm then chốt. Dù vậy, sự thiếu ổn định trong giai đoạn trước đó cho thấy anh vẫn chưa đạt tới ngưỡng phong độ đủ cao để duy trì áp lực liên tục trước các đối thủ hàng đầu.

Ở chiều ngược lại, Sinner đang thể hiện phong độ gần như hoàn hảo. Chiến thắng hủy diệt trước Ugo Humbert không chỉ giúp tay vợt Ý khởi đầu suôn sẻ trên sân đất nện, mà còn nối dài chuỗi 36 set thắng liên tiếp, một con số phản ánh sự áp đảo tuyệt đối. Khả năng kiểm soát nhịp độ, điều bóng chính xác và nền tảng thể lực vượt trội giúp Sinner duy trì thế trận ổn định từ đầu đến cuối.

Xét về đối đầu, Sinner đang dẫn 3-0 và chưa từng gặp quá nhiều khó khăn trước Machac. Dù đây là lần đầu hai tay vợt chạm trán trên mặt sân đất nện, sự khác biệt về đẳng cấp, độ ổn định và khả năng gia tăng tốc độ trong những thời điểm quyết định vẫn nghiêng rõ về phía tay vợt người Ý.

Nếu Machac không tạo ra đột biến sớm, anh rất dễ bị cuốn vào thế trận kiểm soát quen thuộc của Sinner, nơi mọi sai số đều phải trả giá.

Dự đoán kết quả: Sinner thắng 2-0.

Zizou Bergs - Alexander Zverev: Khoảng 16h, 9/4 (vòng 3 Monte Carlo Masters)

Zizou Bergs đang tạo nên điểm nhấn thú vị tại Monte Carlo Masters 2026 khi tay vợt người Bỉ vừa có chiến thắng thuyết phục trước Andrey Rublev với tỷ số 6-4, 6-1. Đây không chỉ là lần thứ hai Bergs góp mặt ở vòng 3 một giải Masters 1000, mà còn là chiến thắng top 20 đầu tiên của anh trên mặt sân đất nện.

Nếu không phải Sinner, Alcaraz sẽ rất khó hạ Zverev vào lúc này

Tuy nhiên, thử thách phía trước sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi anh phải đối đầu Alexander Zverev, tay vợt đang dần lấy lại phong độ ở mùa giải 2026. Dù vừa trải qua trận đấu đầy biến động trước Cristian Garin, Zverev vẫn cho thấy bản lĩnh đáng nể khi lội ngược dòng thắng 4-6, 6-4, 7-5 sau gần 3 giờ thi đấu, trong đó có màn “thoát hiểm” ngoạn mục từ thế bị dẫn sâu ở set quyết định.

Thực tế, những trận đấu căng thẳng kiểu này không phải hiếm với Zverev, nhưng nó cũng phản ánh khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm trận mạc vượt trội của tay vợt người Đức. Trước một Bergs giàu năng lượng nhưng còn hạn chế về đẳng cấp ở sân chơi lớn, Zverev nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận tốt hơn.

Nếu thi đấu đúng phong độ, “ông kẹ đất nện” hoàn toàn có thể giải quyết trận đấu trong hai set, qua đó giành vé vào tứ kết.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng sau 2 set.

Lịch thi đấu Monte Carlo ngày 9/4