Djokovic độc chiếm lịch sử, Sinner nối dài mạch trận siêu hạng ở Australian Open

Ngày 28/1/2026 ghi dấu như một trong những ngày thi đấu giàu kỷ lục và cảm xúc nhất tại Australian Open. Khi Novak Djokovic và Jannik Sinner lần lượt bước qua tứ kết bằng bản lĩnh và đẳng cấp của những ứng viên vô địch, lịch sử giải đấu tiếp tục được viết lại. Ở chiều ngược lại, Lorenzo Musetti rời Melbourne Park trong nỗi buồn hiếm thấy.

Djokovic vượt Federer về thành tích thắng trận ở Australian Open (AO)

Djokovic: “Ông vua Melbourne” độc chiếm lịch sử

Chiến thắng ở tứ kết không chỉ đưa Novak Djokovic vào bán kết Australian Open 2026, mà còn giúp tay vợt người Serbia xô đổ hàng loạt cột mốc tưởng như bất khả xâm phạm.

Với 103 trận thắng đơn nam tại Australian Open, Djokovic chính thức trở thành tay vợt có nhiều chiến thắng nhất lịch sử giải đấu trong Kỷ nguyên Mở (từ 1968), vượt qua kỷ lục cũ của Roger Federer. Melbourne Park một lần nữa khẳng định vị thế “thánh địa” của Nole, nơi anh không chỉ chiến thắng đối thủ, mà còn chiến thắng thời gian.

Ở tuổi 38, Djokovic còn đi vào lịch sử với tư cách tay vợt lớn tuổi thứ hai từng lọt vào bán kết Australian Open trong Kỷ nguyên Mở, chỉ xếp sau huyền thoại Ken Rosewall. Anh cũng vượt qua chính Federer để trở thành tay vợt cao tuổi nhất góp mặt ở vòng bốn người mạnh nhất kể từ năm 2020.

Đáng chú ý hơn cả, Djokovic lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào bán kết Australian Open bốn năm liên tiếp (2023-2026), sự ổn định đáng nể, cho thấy bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng duy trì phong độ đỉnh cao gần như vô tiền khoáng hậu.

Sinner kẻ thách thức lạnh lùng của kỷ nguyên mới

Nếu Djokovic đại diện cho lịch sử, thì Jannik Sinner chính là hiện tại và tương lai của quần vợt nam. Ngày 28/1, tay vợt người Ý tiếp tục củng cố vị thế ứng viên vô địch bằng những con số khiến cả làng banh nỉ phải ngước nhìn.

Chiến thắng ở tứ kết giúp Sinner cán mốc 50 trận thắng tại các Grand Slam sân cứng, và điều đặc biệt nằm ở chỗ, anh đạt được cột mốc này chỉ sau 60 trận. Trong lịch sử, chỉ có Roger Federer năm 2006 từng làm được điều tương tự với số trận bằng hoặc ít hơn.

Sinner có 50 trận thắng ở Grand Slam sân cứng

Không dừng lại ở đó, Sinner còn trở thành tay vợt thứ 5 trong Kỷ nguyên Mở lọt vào bán kết đơn nam ở ít nhất 6 Grand Slam liên tiếp, gia nhập CLB huyền thoại gồm Lendl, Federer, Djokovic và Nadal. Sự ổn định lạnh lùng, khả năng kiểm soát nhịp độ và bản lĩnh trong những thời khắc then chốt đang biến Sinner thành kẻ thách thức lớn nhất với Djokovic tại Melbourne năm nay.

Musetti và cột mốc buồn chưa từng có

Giữa ngày thi đấu của những kỷ lục vĩ đại, Australian Open 2026 cũng chứng kiến một cột mốc buồn và hiếm trong lịch sử Grand Slam.

Lorenzo Musetti trở thành tay vợt đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở buộc phải bỏ cuộc ở tứ kết Grand Slam hoặc sâu hơn, dù đã dẫn trước hai set. Một thống kê lạnh lùng, nhưng phản ánh trọn vẹn sự nghiệt ngã của quần vợt đỉnh cao, không có chỗ cho sự không hoàn hảo về thể lực. Từ vị thế nắm lợi thế rõ ràng, Musetti rời sân với nỗi tiếc nuối chất chồng.

Australian Open 2026 đang đi đến hồi cao trào. Vào ngày 30/1, người ta chờ đợi hai trận bán kết đơn nam đỉnh cao giữa Alcaraz - Zverev và Djokovic - Sinner.