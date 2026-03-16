Video tennis Sabalenka - Rybakina: Tie-break định đoạt ngôi vô địch (Chung kết Indian Wells)

Elena Rybakina đã luôn là vệt đen trong sự nghiệp của Aryna Sabalenka, khi Sabalenka có thành tích chỉ 1 thắng - 4 thua trong các trận chung kết trước đối thủ nhiều duyên nợ này. Một trong những trận chung kết đó chính là tại Australian Open năm nay, và giờ là lúc Sabalenka phục thù, đi kèm cơ hội lần đầu tiên đăng quang Indian Wells sau 2 lần Á quân các năm 2023 & 2025.

Sabalenka cuối cùng đã vô địch tại Indian Wells

Rybakina đã có phong độ cực kỳ ấn tượng với 12 trận thắng liên tiếp trước các tay vợt top 10 thế giới, và cô đã chiến thắng trong set 1 khi đoạt 1 break duy nhất ở ván 6 để vượt lên. Đây là một set đấu rất ít sơ hở từ phía cả hai tay vợt nhưng Rybakina đã tận dụng được sự sai lầm hiếm hoi của Sabalenka để giành set đấu với tỷ số 6-3.

Tưởng như set 2 sẽ dễ dàng hơn nữa cho Rybakina khi cô sớm đoạt break, nhưng Sabalenka xóa bỏ lợi thế đó ngay lập tức trước khi cứu 2 điểm break khác. Đến lượt Sabalenka bẻ game thành công và đưa lợi thế set đấu nghiêng về mình, lần này cô không mắc sai lầm nào khi thắng set 2 cũng với tỷ số 6-3.

Sabalenka thừa thắng đoạt 1 break point ở đầu set 3, nhưng Rybakina đã đầy quyết tâm san bằng tỷ số ở ván 10. Sang ván 11, ván đấu kéo dài tận 12 phút và Rybakina đã phải cứu liên tiếp 5 điểm break liên tiếp, trước khi trận đấu phải vào tie-break để quyết định ai là nhà vô địch.

Rybakina đã vươn lên dẫn 6-5 và có 1 championship point, nhưng Sabalenka cứu điểm với một cú thuận tay chéo sân ăn điểm trước khi thắng liên tiếp 2 điểm kế tiếp và có chiến thắng 8-6. Giành chiến thắng chung cuộc sau 2 giờ 38 phút, Sabalenka đã lần đầu tiên vô địch tại Indian Wells.