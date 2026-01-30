Trực tiếp tennis Alcaraz - Zverev: Break point định đoạt vé chung kết (Australian Open) (Kết thúc)

Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Carlos Alcaraz 6(0) 7(7) 6(3) 6(4) 7(0) Alexander Zverev 4(0) 6(5) 7(7) 7(7) 5(0) SET 1 0-1 Game cho Zverev Các tình huống giao bóng uy lực đã giúp Zverev khởi đầu trận đấu bằng game thắng trước Alcaraz. 1-1 Game cho Alcaraz Xem video Alcaraz tỏ ra không hề kém cạnh Zverev khi có những cú ace chất lượng. 1-2 Game trắng cho Zverev Zverev vẫn chưa để lộ ra điểm yếu nào để Alcaraz có thể tận dụng để giành break. 2-2 Alcaraz bám đuổi Xem video Alcaraz thi đấu tập trung ở game bản thân cầm giao bóng, qua đó không cho Zverev tạo ra khoảng cách lớn. 2-3 Game trắng thứ 2 dành cho Zverev Những cú giao bóng uy lực đã giúp Zverev có được game thắng trắng thứ 2 trước Alcaraz trong set 1. 3-3 Game cho Alcaraz Xem video Alcaraz duy trì khả năng giao bóng tốt để gỡ hòa 3-3 trước Zverev. 3-4 Zverev cứu break thành công Zverev thi đấu xuất sắc, khiến cho Alcaraz chưa có được break point trong set 1. 4-4 Alcaraz chơi hay Xem video Zverev dẫn trước Alcaraz ở game này, nhưng "tiểu Nadal" mới là người giành điểm chung cuộc. 5-4 Alcaraz có break point quan trọng!! Zverev giao bóng không tốt ở game này nên để mất break đáng tiếc trước Alcaraz. 6-4 Game & set point cho Alcaraz!! Xem video Alcaraz có game thắng trắng để khép lại set 1 với thắng lợi 6-4. SET 2 0-1 Zverev thắng vất vả Zverev phải rất vất vả mới không bị Alcaraz bẻ game cầm giao bóng này. 1-1 Game cho Alcaraz Xem video Giống như trong set 1, Alcaraz duy trì sự ổn định trong việc giữ vững điểm số ở game cầm giao bóng. 1-2 Game cho Zverev Zverev bắt đầu thể hiện đẳng cấp bằng những cú giao bóng chất lượng để thắng game này. 2-2 Alcaraz không cho đối thủ tạo bất ngờ Xem video Alcaraz có những tình huống đánh bóng rất nặng, khiến Zverev gặp khó trong việc chống đỡ. 2-3 Điểm tựa giao bóng của Zverev Zverev tiếp tục dựa nhiều vào các tình huống giao bóng để có được điểm số trước Alcaraz. 2-4 Zverev bẻ game của Alcaraz!! Xem video Những tình huống xử lý quá phiêu lưu của Alcaraz khiến anh bị Zverev bẻ game cầm giao bóng. 2-5 Game cho Zverev Alcaraz cố gắng bẻ game cầm giao bóng của Zverev nhưng bất thành khi tay vợt người Đức đang có tinh thần cao. 3-5 Alcaraz nỗ lực bám đuổi Xem video Alcaraz ở game đấu này thi đấu xuất sắc để hóa giải những tình huống điều bóng về phía cuối sân của Zverev. 4-5 Alcaraz bẻ game của Zverev!!! Những tình huống xử lý của Zverev thiếu chính xác, khiến anh có lần đầu mất break ở set 2. 5-5 Alcaraz san bằng tỷ số Xem video Alcaraz san bằng tỷ số ở set 2 thành 5-5 trước Zverev. 5-6 Zverev cứu break thành công Zverev xuất sắc cứu lại 2 break point để níu cơ hội thắng set 2. 6-6 Game trắng cho Alcaraz Xem video Alcaraz xử lý các pha bóng gọn gàng và chính xác để có game thắng trắng, từ đó khiến set 2 phải vào loạt tie-break. 6-7 Game & set point cho Alcaraz!! Xem video Zverev đánh hỏng nhiều vào đúng thời điểm quan trọng của loạt tie-break, từ đó để thua 5-7 trước Alcaraz. SET 3 1-0 Game cho Alcaraz Zverev có cơ hội bẻ game của Alcaraz nhưng bất thành. 1-1 Zverev gỡ hòa Xem video Zverev tiếp tục sử dụng các tình huống giao bóng để tìm kiếm điểm số trước Alcaraz. 2-1 Game trắng cho Alcaraz Alcaraz dễ dàng thắng game này khi Zverev gần như không thể chống đỡ. 2-2 Đến lượt Zverev có game trắng Xem video Nỗ lực ngược dòng của Zverev được cụ thể hóa bởi game thắng trắng trước Alcaraz. 3-2 Alcaraz giành game thắng trắng thứ 2 Alcaraz không để lộ sai lầm nào nên thắng áp đảo Zverev, qua đó có game thắng trắng thứ 2 ở set 3. 3-3 Game cho Zverev Xem video Bất chấp bị Alcaraz dẫn trước, Zverev vẫn ngược dòng thành công. 4-3 Alcaraz chơi ổn định Bất chấp việc bị Zverev dẫn trước, Alcaraz vẫn thể hiện bản lĩnh để thắng game này. 4-4 Game cho Zverev Xem video Zverev quyết tâm bám đuổi Alcaraz bằng những pha giao bóng uy lực. 5-4 Alcaraz gặp chấn thương vẫn thắng Alcaraz có vẻ gặp vấn đề ở háng, khiến anh không thể di chuyển linh hoạt. Nhưng nhờ việc giao bóng chính xác, anh vẫn thắng Zverev ở game đấu này. 5-5 Game cho Zverev Xem video Zverev đang tận dụng việc Alcaraz bị đau để duy trì thế bám đuổi đối phương. 6-5 Game cho Alcaraz Alcaraz giao bóng nặng và hiểm, do vậy anh không cần di chuyển nhiều mà vẫn giành chiến thắng. 6-6 Game cho Zverev Xem video Alcaraz có lúc dẫn 30-0 nhưng vì chấn thương nên anh không thể thắng Zverev. 6-7 Game & set point cho Zverev!! Xem video Chấn thương của Alcaraz khiến anh khó lòng theo kịp những pha đánh bóng khó của Zverev, từ đó thua 3-7 ở loạt tie-break. SET 4 0-1 Game trắng cho Zverev Zverev không gặp khó khăn để khởi đầu set 4 bằng game thắng trắng. 1-1 Game cho Alcaraz Xem video Alcaraz giao bóng uy lực, ngoài ra anh tận dụng việc đối phương trả giao kém để gỡ hòa 1-1. 1-2 Zverev chơi ổn định Zverev đang tận dụng rất tốt việc Alcaraz gặp chấn thương để không cho đối thủ bẻ game cầm giao bóng. 2-2 Zverev thi đấu không tốt Xem video Zverev gần như không chống được những pha giao bóng của Alcaraz, dù cho đó có thể là pha giao bóng không hiểm. 2-3 Game cho Zverev Zverev dường như chỉ có thể giành điểm ở những game anh cầm giao bóng. 3-3 Game cho Alcaraz Xem video Zverev có 2 cơ hội bẻ game của Alcaraz nhưng anh vẫn không thể tạo ra khác biệt. 3-4 Zverev thi đấu ổn định Zverev vẫn đang tận dụng tốt các pha giao bóng, không cho đối phương vượt lên. 4-4 Alcaraz nỗ lực đáng khen Xem video Không cần di chuyển nhiều, Alcaraz chỉ cần tới các tình huống đánh bóng uy lực để giành điểm trước Zverev. 4-5 Game trắng cho Zverev Zverev cố gắng tích lũy từng điểm để chờ vào loạt tie-break nhằm kết liễu Alcaraz. 5-5 Alcaraz quá hay Xem video Các tình huống giao bóng của Alcaraz vẫn tỏ ra quá uy lực, khiến Zverev chưa thể nào hóa giải. 5-6 Game cho Zverev Alcaraz thực hiện nhiều tình huống đánh bóng mạo hiểm nhưng độ hiệu quả không cao, qua đó không thể có điểm trước Zverev. 6-6 Alcaraz có game thắng trắng Xem video Game thắng trắng thuộc về Alcaraz, qua đó khiến set 4 phải bước vào loạt tie-break. 6-7 Game & set point cho Zverev!! Xem video Alcaraz không thể tạo ra khác biệt ở loạt tie-break set 4 khi thua 4-7 trước Zverev. SET 5 0-1 Break point sớm cho Zverev Zverev tạo ra lợi thế lớn trước Alcaraz ngay đầu set 5 khi có được break point. 0-2 Game cho Zverev Xem video Zverev lên lưới cực tốt, không cho Alcaraz có cơ hội bẻ game cầm giao bóng. 1-2 Game cho Alcaraz Alcaraz quyết không mắc thêm sai lầm nào nữa để níu cơ hội thắng set 5. 1-3 Game thắng khó nhọc cho Zverev Xem video Zverev và Alcaraz giằng co tới hơn 10 phút ở game đấu này và người chiến thắng là tay vợt người Đức. 2-3 Game cho Alcaraz Nỗ lực phi thường để cứu break của Alcaraz đã mang tới khác biệt cần thiết. 2-4 Zverev quá xuất sắc Xem video Zverev thường xuyên đánh bóng khó xuống cuối sân, khiến Alcaraz bất lực trong việc chống đỡ. 3-4 Nỗ lực đáng khen của Alcaraz Alcaraz vẫn đang thi đấu bền bỉ khi quyết không cho Zverev bẻ thêm game cầm giao bóng nào nữa. 3-5 Game cho Zverev Xem video Zverev đang tiến tới chiến thắng trong set 5 khi tiếp tục bảo vệ thành công game cầm giao bóng. 4-5 Alcaraz níu giữ cơ hội Alcaraz quyết không để cho Zverev có được break point thứ 2 ở set 5. 5-5 Alcaraz xuất sắc giành break point!! Xem video Zverev tỏ ra đuối về mặt thể lực, từ đó bị Alcaraz bẻ game cầm giao bóng đầy cay đắng. 6-5 Thể lực quá bền bỉ của Alcaraz Alcaraz vẫn rất khỏe để tung ra những cú đánh uy lực, khiến Zverev bất lực. 7-5 Game & match point cho Alcaraz!!!! Xem video Alcaraz đoạt break point thứ 2 của set 5 để thắng 7-5, qua đó đoạt vé vào chung kết Australian Open 2026.

Thành tích đối đầu ngang ngửa

Alcaraz và Zverev sẽ gặp nhau lần thứ 13 trong sự nghiệp, với thành tích đối đầu cân bằng 6-6. Ở mặt sân cứng ngoài trời, Alcaraz tỏ ra nhỉnh hơn với tỷ lệ thắng 3-2, bao gồm chiến thắng ở bán kết Cincinnati mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, Zverev từng đánh bại Alcaraz tại tứ kết Australian Open 2024, kết quả cho thấy tay vợt người Đức luôn là đối thủ lớn thực sự tại Melbourne.

Vượt qua rào cản

Carlos Alcaraz cuối cùng đã vượt qua rào cản Melbourne, sau 4 lần không thể vượt quá tứ kết thì cuối cùng anh cũng đã lọt vào trận bán kết Australian Open. Đến lúc này Alcaraz vẫn chưa thua set nào từ đầu giải và tính ở các giải Grand Slam khác, anh đang có thành tích thắng 36/37 set gần nhất ở các giải đấu này (set thua duy nhất là trước Jannik Sinner ở chung kết US Open).

Đi tìm lần đầu tiên

Alexander Zverev đã luôn được xem là tay vợt hay nhất chưa từng vô địch Grand Slam của kỷ nguyên đương đại. Anh giờ sẽ lại có cơ hội phá vỡ dớp mặc dù những đối thủ khó nhằn vẫn ở trước mắt. Thách thức cho Zverev sẽ là làm nên chuyện ở cấp độ Grand Slam: Zverev thường xuyên thua các tay vợt top 5 thế giới khi lọt vào bán kết hay chung kết các giải đấu lớn.

Năm nay Zverev khởi đầu không quá tưng bừng, nhưng anh đang đạt phong độ cao khi bước sang tuần thứ 2 của Australian Open. Trận thắng Francisco Cerundolo trong 3 set được nối tiếp bằng thắng lợi 4 set trước hiện tượng Learner Tien ở tứ kết.

Kỳ phùng địch thủ

Alcaraz và Zverev đang ngang bằng thành tích đối đầu nhau ở mốc 6 trận thắng cho mỗi người. So với các tay vợt hạng nặng khác, Zverev rất ngang cơ khi đối đầu Alcaraz ở các giải Grand Slam: 2 thắng cho mỗi người.

Đáng nói hơn nữa, mặc dù sở hữu chỉ 1 chiến thắng trong 14 trận gặp các đối thủ top 5 thế giới ở các giải Grand Slam, chiến thắng duy nhất đó của Zverev lại chính là trước Alcaraz, cũng ở Australian Open 2 năm trước.