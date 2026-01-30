Đỉnh cao tennis bán kết Australian Open: Alcaraz - Zverev cân não, Djokovic khổ chiến Sinner

Cả 2 trận bán kết đơn nam sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Alcaraz - Zverev: Khoảng 10h30, 30/1 (bán kết đơn nam)

Bán kết Australian Open 2026 giữa Carlos Alcaraz và Alexander Zverev là cuộc so tài cân não giữa tay vợt đang đạt trạng thái thi đấu tốt nhất giải và một đối thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất tại Melbourne Park.

Alcaraz - Zverev trận đấu cân não tại Úc

Hai tay vợt sẽ gặp nhau lần thứ 13 trong sự nghiệp, với thành tích đối đầu cân bằng 6-6. Trên mặt sân cứng ngoài trời, Alcaraz nhỉnh hơn với tỷ lệ thắng 3-2, bao gồm chiến thắng ở bán kết Cincinnati mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, Zverev từng đánh bại Alcaraz tại tứ kết Australian Open 2024, kết quả cho thấy tay vợt người Đức luôn là đối thủ lớn thực sự tại Melbourne.

Zverev bước vào bán kết với hành trình ổn định, đánh bại Diallo, Muller, Norrie, Cerundolo và Learner Tien. Đây là lần thứ tư anh vào đến bán kết Australian Open, trong đó vào tới chung kết năm 2025, nâng thành tích tại giải lên 36 thắng, 11 thua. Giao bóng tiếp tục là điểm tựa lớn nhất của Zverev. Ở tứ kết, anh tung ra 24 ace, chỉ 1 lỗi kép, đạt 72% hiệu quả giao bóng, dù vẫn cần loạt tie-break set bốn để khép lại trận đấu.

Ngược lại, Alcaraz là tay vợt thi đấu thuyết phục nhất từ đầu giải. Tay vợt số 1 thế giới lần đầu lọt vào bán kết Australian Open sau khi thắng Walton, Hanfmann, Moutet, Tommy Paul và Alex De Minaur toàn thắng trong ba set. Quan trọng hơn, Alcaraz đang sở hữu thể trạng lý tưởng, điều từng là điểm hạn chế của anh tại Melbourne những mùa trước.

Về chuyên môn, Zverev có thể tạo khác biệt bằng giao bóng và các pha kết thúc sớm tình huống. Tuy nhiên, ở những pha bóng kéo dài, Alcaraz vượt trội về di chuyển, kiểm soát nhịp độ và khả năng phòng ngự, phản công, yếu tố có thể quyết định cục diện nếu trận đấu kéo dài.

Zverev đủ bản lĩnh để giữ thế trận căng thẳng, nhưng khoảng cách về lối chơi toàn diện nhiều khả năng sẽ dần bộc lộ.

Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz thắng sau 4 set.

Djokovic - Sinner: Khoảng 15h30, 30/1 (bán kết đơn nam)

Trận bán kết còn lại giữa Novak Djokovic và Jannik Sinner được chờ đợi là màn tái đấu đỉnh cao, phép thử khắc nghiệt cho giới hạn thể lực và thời gian của huyền thoại người Serbia trước tay vợt thống trị Melbourne Park những năm gần đây.

Giữ 10 cúp Australian Open nhưng lúc này Djokovic (bên trái) bị đánh giá thấp hơn Sinner (bên phải)

Djokovic bước vào trận đấu với nhiệm vụ khó khăn, chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước Sinner. Anh hiện đang thua 4-6 đối đầu, chỉ thắng 1 trong 7 lần chạm trán gần nhất. Lần gần nhất Djokovic thắng set trước Sinner đã cách đây hai năm, cũng tại Australian Open, trong trận thua 1-3 ở bán kết, trước khi Sinner tiến thẳng đến danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Úc.

Thách thức càng lớn hơn khi Sinner đang sở hữu chuỗi 19 trận thắng liên tiếp tại Australian Open và hướng tới cú three-peat (cú ăn 3 liên tiếp) lịch sử. Ở tuổi 24, tay vợt người Ý vẫn cho thấy sự ổn định và hiệu quả bậc nhất trên mặt sân cứng, dù từng gặp vấn đề chuột rút ở vòng ba năm nay.

Về phía Djokovic, hành trình vào bán kết mang màu sắc… may mắn. Sau khi vượt qua các vòng đầu khá nhẹ nhàng, tay vợt 38 tuổi được xử thắng do Jakub Mensik rút lui ở vòng 4. Tại tứ kết, anh bị Lorenzo Musetti dẫn trước hai set trước khi đối thủ buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương (thời điểm Musetti đang để thua 1-3, set 3). Tổng thời gian thi đấu tứ kết chỉ 2 giờ 8 phút giúp Djokovic tiết kiệm thể lực, nhưng màn trình diễn chuyên môn lại để lại nhiều lo ngại.

Trong hai set đầu gặp Musetti, Djokovic mắc 31 lỗi tự đánh hỏng, chỉ có 19 winner (cú đánh ghi điểm trực tiếp), cho thấy anh chưa đạt trạng thái thi đấu tối ưu. Bản thân Nole cũng thừa nhận cần “hiệu quả hơn ở các vòng đầu” nếu muốn đủ sức cạnh tranh với Sinner hay Alcaraz ở giai đoạn cuối giải. Thực tế, vấn đề phồng rộp bàn chân và thể lực không còn sung mãn khiến Djokovic khó duy trì cường độ cao trong những trận đấu kéo dài.

Sinner trẻ hơn, khỏe hơn, ổn định hơn và đang nắm ưu thế rõ rệt ở các pha bóng cuối sân. Djokovic chỉ có cơ hội nếu kéo trận đấu vào kịch bản chơi bóng bền, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm có thể bù đắp cho tuổi tác. Tuy nhiên, để làm được điều đó trước một Sinner đang vào guồng là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Chặn đứng Sinner chắc chắn sẽ là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất sự nghiệp Djokovic nếu xảy ra. Nhưng với những gì đã thể hiện, khả năng ấy dường như "nhiệm vụ bất khả thi".

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 3-0.

Chung kết đôi nam nữ Australian Open 2026 Vào 8h (30/1), xác định nhà vô địch đầu tiên ở Australian Open 2026. Olivia Gadecki và John Peers đứng trước cơ hội đi vào lịch sử khi trở thành cặp đôi đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu đôi nam nữ tại Australian Open sau 37 năm. Sự ăn ý trong lối chơi, giao bóng ổn định của Gadecki kết hợp với khả năng áp lưới và kinh nghiệm dày dạn của Peers giúp họ luôn biết cách vượt qua những thời khắc căng thẳng, đặc biệt ở các match tie-break then chốt. Tuy nhiên, thử thách ở chung kết không hề dễ dàng khi Mladenovic/Guinard là đối thủ giàu kinh nghiệm và cực kỳ kỷ luật. Dù vậy, với phong độ hiện tại cùng sự cổ vũ của khán giả nhà, Gadecki và Peers có đủ cơ sở để tin vào một cái kết đẹp cho hành trình lịch sử của mình.

