Djokovic tiết lộ mối lo lớn nhất trước thềm đại chiến Sinner, chấn thương ra sao?

Novak Djokovic vẫn hiện diện trong nhóm bốn tay vợt mạnh nhất Australian Open 2026, nhưng con đường anh đi không hề bằng phẳng như tỷ số hay kết quả có thể gợi lên. Sau trận tứ kết khép lại trong hoàn cảnh đặc biệt (đối thủ bỏ cuộc), tay vợt người Serbia bước vào bán kết không chỉ với khát vọng lịch sử, mà còn mang theo những nỗi lo âm thầm về thể trạng. Và theo chính Djokovic thừa nhận, chấn thương hiện tại mới là điều khiến anh bận tâm nhất trước cuộc đối đầu được chờ đợi với Jannik Sinner (15h30, 30/1).

Nole được chăm sóc y tế ở trận tứ kết Australian Open 2026 với Musetti

Vết phồng rộp và những dấu hiệu bất ổn của Djokovic

Djokovic giành quyền vào bán kết Australian Open lần thứ 13 trong sự nghiệp sau khi Lorenzo Musetti buộc phải bỏ cuộc ở set 3 tứ kết vì chấn thương đùi, trong bối cảnh tay vợt người Ý đang dẫn trước 6-4, 6-3, và thua set 3 (1-3). Trước khi trận đấu kết thúc sớm, Musetti là người kiểm soát thế trận và tiến rất gần tới lần đầu góp mặt ở bán kết Grand Slam tại Melbourne.

Tuy nhiên, sự chú ý không chỉ đổ dồn vào chấn thương của Musetti. Trong suốt trận đấu, Djokovic cho thấy rõ những hạn chế về mặt thể chất. Tay vợt số 4 thế giới di chuyển thận trọng, ít bứt tốc và không còn sự linh hoạt thường thấy. Sang set hai, anh phải xin hỗ trợ y tế vì một vết phồng rộp lớn dưới lòng bàn chân, được đội ngũ y tế xử lý và quấn băng kỹ lưỡng. Djokovic nhiều lần nhăn mặt đau đớn khi dung dịch sát trùng được bôi trực tiếp lên vết thương.

Chia sẻ sau trận, Djokovic thẳng thắn xác nhận đây là vấn đề lớn nhất mà anh đang đối mặt: “Tôi có một vết phồng rộp cần được kiểm tra và băng lại. Tôi cũng gặp tình trạng này ở trận trước. Thành thật mà nói, đó là mối lo lớn nhất của tôi lúc này. Tôi không có chấn thương nghiêm trọng nào khác”.

Tay vợt 38 tuổi cho biết những trục trặc nhỏ về thể trạng là điều gần như không thể tránh khỏi ở giai đoạn này của sự nghiệp: “Với tôi, mỗi ngày đều có những vấn đề nhỏ về cơ thể. Nhưng những vấn đề lớn thì không. May mắn là hiện tại, nó vẫn chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thi đấu và di chuyển theo cách tôi mong muốn”.

Dẫu vậy, Djokovic cũng được bắt gặp nhiều lần kéo giãn lưng trong set hai và đầu set ba, kể cả trong thời gian Musetti được chăm sóc y tế, làm dấy lên nghi ngờ rằng những lo ngại về thể lực của anh không chỉ dừng lại ở bàn chân.

Vết phồng rộp ở bàn chân có thể khiến Nole gặp rắc rối ở trận bán kết với Sinner vào 30/1

Thử thách mang tên Sinner và nỗi lo trước ngưỡng cửa lịch sử

Australian Open 2026 mang ý nghĩa đặc biệt với Djokovic. Anh đang hướng tới danh hiệu Grand Slam đơn thứ 25, cột mốc chưa từng có trong lịch sử quần vợt, giúp anh vượt qua mọi tay vợt nam và nữ, phá kỷ lục hiện đang được chia sẻ với huyền thoại Margaret Court.

Tuy nhiên, con đường tới lịch sử của Djokovic sẽ phải đi qua Jannik Sinner, nhà đương kim vô địch hai năm liên tiếp tại Melbourne. Tay vợt người Ý đang sở hữu phong độ cực cao với chuỗi 20 trận thắng liên tiếp kể từ cuối mùa giải 2025. Đáng chú ý hơn, Sinner đã toàn thắng trong năm lần đối đầu gần nhất với Djokovic, giành trọn 10 set liên tiếp trước cựu số một thế giới.

Bản thân Sinner cũng từng gặp vấn đề thể lực tại giải khi bị chuột rút toàn thân trong trận đấu vòng ba với Eliot Spizzirri, nhưng nhìn chung vẫn duy trì sự ổn định và sức mạnh đáng nể.

Djokovic bước vào bán kết với một hành trình khá đặc biệt, được đi tiếp nhờ walkover ở vòng bốn khi Jakub Mensik rút lui, rồi thắng tứ kết trong hoàn cảnh tưởng chừng đã thất bại khi bị dẫn hai set. Dù có thêm thời gian nghỉ, Djokovic lại không chắc điều đó sẽ mang đến lợi thế.

“Thành thật mà nói, ở giai đoạn này của sự nghiệp, tôi không còn biết điều gì thực sự có lợi cho mình và điều gì thì không. Tôi được đi tiếp nhờ walkover ở vòng bốn, lẽ ra đã thua hôm nay khi bị dẫn hai set, nhưng cuối cùng vẫn thắng. Vì vậy, tôi chỉ biết cầu nguyện nhiều hơn, biết ơn vì vẫn còn cơ hội này, và sẽ cố gắng tận dụng nó tốt nhất trong vài ngày tới", Djokovic chia sẻ.