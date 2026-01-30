Nóng nhất thể thao tối 30/1: Thua sít sao 8-9, Hoàng "Sao" lỡ hẹn tứ kết bi-a châu Á

Ông Nguyễn Văn Hiếu trở thành Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo TP.HCM nhiệm kỳ 1

Sáng ngày 30/1 tại trường Đại học Tôn Đức Thắng (Phường Tân Hưng, TP.HCM), Đại hội đại biểu Liên đoàn Taekwondo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 1 (2026-2031) đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện mô hình tổ chức, kiện toàn bộ máy và định hướng phát triển lâu dài của Taekwondo TP.HCM.

ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch

Đại hội đã tiến hành tổng kết công tác giai đoạn 2023-2025, xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I (2026–2031), thông qua Điều lệ Liên đoàn nhiệm kỳ mới, thảo luận, biểu quyết các báo cáo và đề án quan trọng. Đặc biệt, Đại hội đã tiến hành bầu cử ra ban chấp hành và ban kiểm tra của Liên đoàn.

Theo đó, ban chấp hành Liên đoàn Taekwondo TP.HCM ở nhiệm kỳ này sẽ có 27 thành viên, trong đó có 9 Ủy viên Ban Thường vụ là những cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia và nhà quản lý có uy tín và tâm huyết, đại diện cho các đơn vị, địa phương và lực lượng nòng cốt của phong trào Taekwondo Thành phố.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch. Ông Nguyễn Thanh Huy là Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Các Phó Chủ tịch còn lại gồm ông Nguyễn Văn Quỳnh, ông Nguyễn Văn Bình và ông Nguyễn Hoàng Huy. Liên đoàn Taekwondo TP.HCM quyết tâm hướng đến mục tiêu ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, tiếp tục giữ vững vai trò là đơn vị nòng cốt, đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của Taekwondo Việt Nam.

Thua sít sao Carlo Biado 8-9, cơ thủ số một Việt Nam lỡ hẹn tứ kết

Dương Quốc Hoàng (Hoàng "Sao") đã không thể giành vé vào tứ kết giải vô địch 10 bi châu Á 2026 sau khi để thua đầy tiếc nuối 8-9 trước cơ thủ hàng đầu Philippines Carlo Biado ở vòng 1/8. Trận đấu diễn ra với kịch bản căng thẳng và kịch tính cho đến rack quyết định.

Hoàng "Sao" thua tiếc nuối trước Carlo Biado

Chạm trán đối thủ dày dạn kinh nghiệm và là đương kim vô địch thế giới 2025, Hoàng "Sao nhập" cuộc tự tin, sớm tạo lợi thế khi vươn lên dẫn 7-4. Tuy nhiên, bản lĩnh của Carlo Biado đã giúp cơ thủ Philippines kiên trì bám đuổi, san bằng tỷ số và đưa trận đấu vào thế giằng co nghẹt thở.

Hai cơ thủ liên tiếp mắc sai sót ở giai đoạn cuối, mỗi người để mất một rack quan trọng trước khi bước vào loạt quyết định hill-hill. Dương Quốc Hoàng là người có quyền phá bi ở rack then chốt, song cú break không thành công khiến anh rơi vào thế bất lợi. Dù Carlo Biado bỏ lỡ cơ hội khi trượt bi số 7, đại diện Việt Nam vẫn không thể tận dụng để xoay chuyển cục diện.

Chung cuộc, Hoàng Sao chấp nhận thất bại 8-9, qua đó khép lại hành trình của cơ thủ Việt Nam cuối cùng ở nội dung 10 bi tại giải châu Á năm nay. Trước đó, Nam Phạm cũng đã dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại 1-9 trước Naoyuki Oi.

Thầy cũ "mách" Djokovic bí quyết hạ Sinner

Bình luận trên TNT Sports, HLV cũ của Novak Djokovic, huyền thoại Boris Becker đã chỉ ra bí quyết giúp Nole đánh bại Jannik Sinner tại bán kết Australian Open (15h30, 30/1). Theo Becker, Djokovic cần cố gắng kéo dài trận đấu hơn do nhận thấy Sinner gặp vấn đề về thể lực ở các vòng trước.

Djokovic tái đấu Sinner

"Bạn phải tấn công vào các góc sân, phải quyết định nhịp độ trận đấu, kiểm soát khu vực giữa sân và giành điểm dễ dàng ngay từ cú giao bóng đầu tiên. Cần mạo hiểm một chút với cú giao bóng 2 của Sinner. Sinner cũng gặp vấn đề về thể lực vài ngày trước, vì vậy khi trận đấu kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ, tôi không nghĩ đó là bất lợi cho Djokovic dù cậu ấy lớn tuổi hơn nhiều. Càng trụ được lâu trong trận đấu, cơ hội chiến thắng của Djokovic càng cao", trích lời Becker.

Trí tuệ nhân tạo đánh giá Ali vĩ đại nhất lịch sử boxing

Mới đây, trang WBA Boxing đã sử dụng một AI (trí tuệ nhân tạo) để xác nhận 10 võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử boxing, dựa trên nhiều tiêu chí gồm Số trận đấu/Số trận thắng/Số trận thắng bằng knock-out/Số trận thắng bằng quyết định của trọng tài/Số trận thua/Số trận thua bằng knock-out/Số trận hòa/Số năm hoạt động.

Kết quả, Muhammad Ali xếp đầu danh sách này. Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Ray “Sugar” Robinson, Mike Tyson, Floyd Mayweather, Joe Louis, Manny Pacquiao, George Foreman, Roberto Durán, Rocky Marciano, Evander Holyfield.

Rybakina sẵn sàng "phục thù" Sabalenka

Trả lời truyền thông sau khi ghi danh vào chung kết đơn nữ Australian Open gặp Aryna Sabalenka, Elena Rybakina khẳng định cô rất quyết tâm "phục thù" thất bại trước chính đối thủ ở chung kết giải đấu năm 2023:

"Đó là trận đấu tuyệt vời và tôi nghĩ Sabalenka đã chơi tốt hơn một chút và thắng xứng đáng. Tôi muốn tận hưởng trận chung kết năm nay và hy vọng sẽ giao bóng tốt hơn, điều đó sẽ giúp ích cho tôi và chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Cựu vô địch boxing bị bắt giữ sau 2 tuần truy nã

Theo Sở Cảnh sát Miami Gardens, Gervonta Davis, 31 tuổi, nhà cựu vô địch boxing thế giới 3 hạng cân đã bị bắt giữ vì cáo buộc hành hung, giam giữ trái phép và âm mưu bắt cóc bạn gái cũ, diễn ra cuối tháng 10/2025. Việc bắt giữ Gervonta Davis diễn ra 2 tuần sau khi cảnh sát chính thức phát lệnh truy nã võ sĩ người Mỹ.