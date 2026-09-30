Trực tiếp tennis Borges - Djokovic: "Nole" nỗ lực cải thiện phong độ (China Open)

Borges tìm lại đà thăng tiến

Nuno Borges trải qua nửa đầu mùa giải 2026 với phong độ thiếu ổn định hơn thường lệ. Tuy nhiên, tay vợt người Bồ Đào Nha dần tìm lại sự cân bằng kể từ mùa giải sân cỏ và tiếp tục tạo đà trong giai đoạn US Open.

Sự hồi sinh giúp Borges đưa thành tích thắng-thua trong mùa trở lại mức dương, đồng thời tái gia nhập Top 50 thế giới. Tay vợt này hiện hướng tới chặng đấu tại châu Á với kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tiến bộ. Đây cũng là lần đầu Borges góp mặt tại Bắc Kinh, điều khá bất ngờ bởi năm ngoái anh từng có màn khởi đầu ấn tượng ở chặng đấu châu Á với việc tham dự giải Tokyo.

Djokovic đối mặt dấu hỏi thể lực

Trái ngược Borges, Djokovic khởi đầu năm 2026 không như kỳ vọng và ngày càng xuất hiện những dấu hiệu sa sút, đặc biệt về mặt thể lực. Những lo ngại này càng gia tăng trong thời gian gần đây khi anh chỉ tham dự hai giải đấu trong giai đoạn US Open và đều dừng bước ngay vòng đầu.

Tại Cincinnati, Djokovic thất bại trước Thiago Agustin Tirante, trước khi tiếp tục bị Mariano Navone loại ở US Open. Trong cả hai trận đấu, tay vợt Serbia đều không thể duy trì thể lực trước những đối thủ có thứ hạng thấp hơn. Điều đó đặt ra câu hỏi về khả năng Djokovic lấy lại nền tảng thể chất cần thiết để tiếp tục cạnh tranh những danh hiệu lớn.

Bắc Kinh là nơi lý tưởng để hồi sinh

Giải đấu tại Trung Quốc mang đến cho Djokovic một môi trường thuận lợi để tìm lại sự tự tin. Trong sáu lần trước đây góp mặt tại Bắc Kinh, anh đều giành chức vô địch.

Thành tích hoàn hảo đó giúp Djokovic có thêm điểm tựa khi bước vào giải năm nay. Sau một giai đoạn đầy khó khăn, Bắc Kinh có thể trở thành cơ hội để tay vợt Serbia tích lũy thêm thời gian thi đấu, tìm lại nhịp độ và từng bước xây dựng lại phong độ.