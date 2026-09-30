Kết quả bóng đá U23 Hàn Quốc - U23 Trung Quốc: Ngược dòng tiến vào chung kết (ASIAD)

U23 Hàn Quốc đã đăng quang ở 3 kỳ ASIAD liên tiếp. Mục tiêu của đội bóng “xứ Kim chi” không gì khác ngoài việc bảo vệ tấm huy chương vàng danh giá. Ngược lại, U23 Trung Quốc nhập cuộc với tham vọng gây sốc cho nhà đương kim vô địch, và họ đã làm được điều đó.

U23 Hàn Quốc (áo đỏ) và U23 Trung Quốc thi đấu nỗ lực

Phút 22, pha tổ chức tấn công cực kỳ ấn tượng, tốc độ và chính xác đã giúp U23 Trung Quốc có bàn mở tỷ số. Người lập công là Wang Yudong với pha bứt tốc rồi tung ra cú dứt điểm tinh tế, xâu kim thủ môn Kim Joon Hong.

Nhưng U23 Hàn Quốc cũng cho thấy tại sao họ đã đăng quang môn bóng đá nam ở 3 kỳ ASIAD liên tiếp. Phút 33, U23 Hàn Quốc có bàn gỡ hòa, xuất phát từ tình huống tổ chức đá phạt góc cực kỳ hiệu quả. Người bật cao đánh đầu hiểm hóc là Lee Young Jun, dù thủ môn Li Hao chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho U23 Trung Quốc. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa.

Sau giờ nghỉ, U23 Hàn Quốc là đội chủ động tấn công. Nhưng cũng phải đến phút 82, đội bóng áo đỏ mới có tình huống định đoạt trận bán kết.

Nỗ lực đi bóng và thực hiện quả tạt rất tốt của thủ quân Eom Ji Sung tạo điều kiện để Bae Jun Ho có cơ hội đối mặt với thủ môn Li Hao. Và cầu thủ này đã thực hiện cú đánh đầu cận thành chính xác, giúp U23 Hàn Quốc có bàn thắng quý như vàng. Nhờ vậy, U23 Hàn Quốc đoạt tấm vé đầu tiên vào chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Tỷ số chung cuộc: U23 Hàn Quốc 2-1 U23 Trung Quốc (hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn

U23 Hàn Quốc: Lee Young Jun 33', Bae Jun Ho 82'

U23 Trung Quốc: Wang Yudong 22’

Đội hình thi đấu

U23 Hàn Quốc: Kim Joon Hong, Kim Ji Soo, Shin Min Ha, Bae Hyun Seo, Choi Seok Hyun, Hwang Do Yun, Eom Ji Sung, Lee Seung Won, Bae Jun Ho, Lee Hyun Ju, Lee Young Jun

U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Xu Bin, Peng Xiao, Mao Weijie, Yang Xi, Wu Xi, Wang Yudong, Zhang Yuning