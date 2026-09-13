Trực tiếp tennis Zverev - Shelton: Sứ mệnh lịch sử của Ben Shelton trên sân nhà (Chung kết US Open)

Sứ mệnh lịch sử của Ben Shelton trên sân nhà

Shelton chỉ còn một chiến thắng nữa để chạm tay vào chức vô địch US Open. Nếu thành công, tay vợt 23 tuổi này sẽ trở thành người Mỹ đầu tiên giành danh hiệu đơn nam Grand Slam kể từ khi Andy Roddick nâng cúp tại New York vào năm 2003.

Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài 23 năm là một điều khó tưởng tượng đối với nền quần vợt Mỹ, từng sản sinh ra nhiều huyền thoại như Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi và Roddick.

Zverev và cơ hội khép lại những ám ảnh ở New York

Zverev bước vào trận chung kết với vị thế của hạt giống số 1 và cũng là người được đánh giá cao hơn. Tay vợt Đức từng trải qua không ít thất bại đau đớn tại các trận đấu lớn, nổi bật là trận chung kết US Open 2020 khi dẫn Dominic Thiem hai set nhưng cuối cùng thua ở loạt tie-break quyết định. Sau những lần lỡ hẹn khác, Zverev cuối cùng đã phá được rào cản tâm lý bằng chức vô địch Roland Garros 2026.

Phong độ tại các giải Grand Slam trong năm càng củng cố vị thế của Zverev. Anh đã vào bán kết cả 4 Grand Slam mùa này, đồng thời giành ngôi á quân Wimbledon. Tại New York, Zverev khởi đầu bằng hai trận đấu kéo dài 5 set nhưng sau đó thắng liên tiếp các trận còn lại với cùng một kịch bản, không để đối thủ kéo mình vào cuộc chiến quá dài.

Điểm mạnh lớn nhất của Zverev nằm ở khả năng biến trận đấu thành cuộc đấu sức từ cuối sân. Cú giao bóng đầu tiên giúp anh có nhiều điểm dễ dàng, trong khi chiều cao và sải tay cho phép tay vợt Đức xử lý tốt những cú giao bóng mạnh. Đặc biệt, cú trái tay hai tay của Zverev là thứ vũ khí cực kỳ ổn định, nhất là khi chuyển hướng bóng.

Nhưng đó cũng là nơi Shelton có thể tìm thấy khe cửa. Zverev đôi lúc lùi quá sâu và trở nên thụ động khi chịu áp lực. Nếu điều đó xảy ra ở Arthur Ashe, Shelton có thể lập tức tiến lên, chiếm trung tâm sân và dùng cú thuận tay trái để đẩy đối thủ vào thế phòng ngự.

Shelton đã thay đổi đủ nhiều để phá lời nguyền 5-0?

Nếu chỉ nhìn vào thành tích đối đầu, trận chung kết gần như nghiêng hẳn về Zverev. Anh thắng Shelton cả 5 lần gặp nhau, trong đó có 4 trận thắng với tỷ số 2-0. Zverev đặc biệt khó chịu với tay vợt thuận tay trái bởi cú thuận tay của Shelton thường đưa bóng vào đúng khu vực mà tay vợt Đức cảm thấy thoải mái nhất: cú trái tay hai tay.

Thế nhưng Shelton hiện tại không còn là Shelton của những lần chạm trán trước. Hạt giống số 8 đã đi qua một nhánh đấu khắc nghiệt và tạo nên một trong những trận đấu đáng nhớ nhất US Open 2026 khi đánh bại đương kim vô địch Carlos Alcaraz sau 5 set. Trận đấu kéo dài 4 giờ 28 phút, kết thúc lúc 3h33 sáng và trở thành trận đấu kết thúc muộn nhất lịch sử US Open. Shelton khép lại cuộc chiến bằng cú ace 235 km/h.

Quan trọng hơn tốc độ giao bóng là cách Shelton chơi. Anh đã cải thiện khả năng trả giao bóng, ổn định hơn ở cú trái tay và bắt đầu kiên nhẫn xây dựng điểm thay vì tìm cách kết thúc mọi pha bóng bằng một cú đánh quyết định. Trước Alcaraz và Frances Tiafoe, Shelton cho thấy khả năng chịu đựng những pha bóng dài tốt hơn đáng kể, đồng thời biết lựa chọn thời điểm tăng tốc thay vì liên tục đánh cược.

Shelton cần phải thể hiện sức trẻ, cú giao bóng uy lực và khát vọng chấm dứt 23 năm chờ đợi của tennis Mỹ để có chiến thắng đầu tiên trước Zverev.