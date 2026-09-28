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Djokovic lầm lũi tiến bước, sao trẻ vào top 10 vẫn chịu bất công (Bảng xếp hạng tennis 28/9)

Sự kiện: ATP Tour Novak Djokovic

Djokovic tiến sát top 10 dù không thi đấu, Zverev thu hẹp khoảng cách với Sinner. Trong khi đó, Arthur Fils vừa lập cột mốc lịch sử ở hạng 9 thế giới vẫn phải ngậm ngùi đánh vòng loại giải Tokyo.

     

Bảng xếp hạng tennis ngày 28/9 chứng kiến một nghịch lý thú vị, Novak Djokovic nhích lên trong cuộc đua top 10 dù không thi đấu, trong khi hàng loạt tài năng trẻ đang chen chân vào nhóm 30 tay vợt hàng đầu thế giới.

Djokovic áp sát top 10, Fils lên hạng 9 thế giới vẫn phải đánh vòng loại Tokyo

Djokovic áp sát top 10, Fils lên hạng 9 thế giới vẫn phải đánh vòng loại Tokyo

Djokovic lầm lũi trở lại, Zverev áp sát Sinner

Djokovic thăng hạng tuần qua. Tay vợt Serbia tăng 1 bậc lên hạng 11 với 2.980 điểm, qua đó chỉ còn cách vị trí Top 10 đúng 170 điểm. Đây là bước tiến không quá ồn ào nhưng đáng chú ý trong bối cảnh Djokovic đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Phía trên anh, Taylor Fritz tụt hai bậc xuống hạng 12 với 2.880 điểm. Sự thay đổi này giúp Djokovic tiến gần hơn tới top 10, dù khoảng cách giữa nhóm phía sau và các vị trí cao hơn vẫn còn đáng kể.

Ở đỉnh bảng, Jannik Sinner tiếp tục giữ ngôi số 1 thế giới với 11.000 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách với Alexander Zverev không còn lớn. Zverev đứng thứ hai với 9.630 điểm, kém Sinner 1.370 điểm.

Carlos Alcaraz vẫn đứng thứ ba nhưng chỉ có 5.060 điểm, tạo ra khoảng cách rất lớn giữa top 2 và phần còn lại. Ben Shelton giữ hạng 4 với 4.680 điểm, trong khi Felix Auger-Aliassime đứng thứ 5.

Fils lập kỷ lục, nhưng niềm vui vẫn có chút “đắng”

Arthur Fils chính thức bước vào top 10 ATP lần đầu tiên trong sự nghiệp, đứng hạng 9 với 3.150 điểm. Đây là cột mốc đặc biệt với tay vợt Pháp khi anh trở thành người thứ 13 của quốc gia này từng góp mặt trong top 10 kể từ khi bảng xếp hạng ATP ra đời năm 1973.

Fils lên hạng 9 ATP từ ngày 28/9, nhưng đúng thời điểm đó anh lại phải đánh vòng loại ATP 500 Tokyo để tranh suất vào vòng đấu chính. Lý do được giải thích là vấn đề/lỗi hành chính trong thủ tục đăng ký, không phải vì thứ hạng hay phong độ của Fils.

Nghịch lý càng lớn vì Fils từng vô địch Tokyo năm 2024, còn hiện tại anh đã là tay vợt số 9 thế giới và hạt giống số 1 của vòng loại. Ngày 28/9, anh phải bắt đầu từ vòng loại gặp Martin Damm, tay vợt hạng 106 thế giới.

Bảng xếp hạng tuần này còn ghi nhận vài biến động đáng chú ý. Ở ATP, Alejandro Davidovich Fokina tăng 1 bậc lên hạng 28 và cộng 100 điểm, trong khi Andrey Rublev lên hạng 24 với 2.020 điểm. Ở chiều ngược lại, Casper Ruud tụt tới 4 bậc xuống hạng 21, còn Learner Tien giảm 2 bậc xuống hạng 15.

Tại WTA, top 20 gần như bất động, nhưng nhóm sau có xáo trộn mạnh. Leylah Fernandez tăng 5 bậc lên hạng 26, Maja Chwalinska tăng 4 bậc lên hạng 21. Ngược lại, hàng loạt tay vợt từ hạng 22 đến 30 đồng loạt mất 1 bậc.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Jannik Sinner (Ý)

25

0

11.000

2

Alexander Zverev (Đức)

29

0

9.630

3

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

23

0

5.060

4

Ben Shelton (Mỹ)

23

0

4.680

5

Felix Auger-Aliassime (Canada)

26

0

3.890

6

Daniil Medvedev (Nga)

30

0

3.710

7

Flavio Cobolli (Ý)

24

0

3.680

8

Frances Tiafoe (Mỹ)

28

0

3.380

9

Arthur Fils (Pháp)

22

+2

3.150

10

Alex de Minaur (Úc)

27

-1

3.150

11

Novak Djokovic (Serbia)

39

+1

2.980

12

Taylor Fritz (Mỹ)

28

-2

2.880

13

Rafael Jodar (Tây Ban Nha)

20

+1

2.659

14

Jakub Mensik (CH Séc)

21

+1

2.405

15

Learner Tien (Mỹ)

20

-2

2.395

16

Tommy Paul (Mỹ)

29

+2

2.375

17

Brandon Nakashima (Mỹ)

25

-1

2.335

18

Valentin Vacherot (Monaco)

27

+1

2.250

19

Luciano Darderi (Ý)

24

+1

2.200

20

Alexander Bublik (Kazakhstan)

29

+1

2.185

21

Casper Ruud (Na Uy)

27

-4

2.145

22

Francisco Cerundolo (Argentina)

28

0

2.130

23

Jiri Lehecka (CH Séc)

24

0

2.120

24

Andrey Rublev (Nga)

28

+1

2.020

25

Lorenzo Musetti (Ý)

24

-1

2.010

26

Karen Khachanov (Nga)

30

0

1.800

27

Alexander Blockx (Bỉ)

21

0

1.787

28

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

27

+1

1.780

29

Joao Fonseca (Brazil)

20

-1

1.750

30

Tomas Martin Etcheverry (Argentina)

27

0

1.590

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Elena Rybakina (Kazakhstan)

27

0

9.901

2

Aryna Sabalenka (Belarus)

28

0

7.810

3

Jessica Pegula (Mỹ)

32

0

7.265

4

Coco Gauff (Mỹ)

22

0

7.244

5

Mirra Andreeva (Nga)

19

0

5.841

6

Linda Noskova (CH Séc)

21

0

5.328

7

Elina Svitolina (Ukraine)

32

0

4.809

8

Karolina Muchova (CH Séc)

30

0

4.683

9

Iga Swiatek (Ba Lan)

25

0

4.119

10

Marta Kostyuk (Ukraine)

24

0

4.040

11

Amanda Anisimova (Mỹ)

25

0

3.363

12

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

29

0

2.925

13

Iva Jovic (Mỹ)

18

0

2.841

14

Diana Shnaider (Nga)

22

0

2.588

15

Victoria Mboko (Canada)

20

0

2.521

16

Sorana Cirstea (Romania)

36

0

2.464

17

Naomi Osaka (Nhật Bản)

28

0

2.296

18

Alexandra Eala (Philippines)

21

0

2.276

19

Elise Mertens (Bỉ)

30

0

2.165

20

Jasmine Paolini (Ý)

30

0

2.122

21

Maja Chwalinska (Ba Lan)

24

+4

2.082

22

Anna Kalinskaya (Nga)

27

-1

2.043

23

Madison Keys (Mỹ)

31

-1

2.029

24

Emma Navarro (Mỹ)

25

-1

2.024

25

Anastasia Potapova (Áo)

25

-1

1.926

26

Leylah Fernandez (Canada)

24

+5

1.894

27

Marie Bouzkova (CH Séc)

28

-1

1.873

28

Ekaterina Alexandrova (Nga)

31

-1

1.811

29

Sara Bejlek (CH Séc)

20

-1

1.710

30

Ann Li (Mỹ)

26

-1

1.573

8

Thái Lan - Việt Nam 29.09

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Trước 19:30 ngày 29/09
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Video tennis Zverev - Learner Tien: Bản lĩnh số 2 thế giới, đăng quang rực rỡ (Laver Cup)
Video tennis Zverev - Learner Tien: Bản lĩnh số 2 thế giới, đăng quang rực rỡ (Laver Cup)

Chiến thắng ở trận đánh đơn gặp Learner Tien sẽ giúp Alexander Zverev và đội Châu Âu đăng quang Laver Cup 2026.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/09/2026 16:55 PM (GMT+7)
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