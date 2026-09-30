ĐT Việt Nam chia tay thêm một tiền đạo, Minh Khoa xin lỗi người hâm mộ

Sáng 30/9, ĐT Việt Nam có buổi tập tại Bandung trước khi di chuyển lên Jakarta để chuẩn bị cho trận đấu với Pakistan vào ngày 2/10. Đây cũng là buổi tập cuối của đội tại Bandung trước khi toàn đội lên đường.

ĐTVN tập sáng nay 30/9

Đáng chú ý, ĐT Việt Nam tiếp tục đón tin không vui khi tiền đạo Phạm Gia Hưng phải nói lời chia tay các đồng đội. Sáng cùng ngày, Gia Hưng nhận thông tin từ gia đình về việc mẹ đang lâm trọng bệnh do tuổi cao, sức yếu.

Ngay sau khi biết tin, VFF, Ban huấn luyện và tập thể ĐT Việt Nam đã động viên, chia sẻ với Gia Hưng, đồng thời tạo điều kiện để tiền đạo này trở về bên gia đình. Trong ngày 30/9, Gia Hưng sẽ đáp chuyến bay về nước.

VFF, Ban huấn luyện và toàn thể ĐT Việt Nam cũng gửi lời động viên, chia sẻ tới Gia Hưng và gia đình, đồng thời mong mẹ của tiền đạo này mạnh mẽ vượt qua thời điểm khó khăn.

Việc Gia Hưng rời đội tuyển diễn ra chỉ hai ngày sau khi Nguyễn Xuân Son chia tay ĐT Việt Nam để trở về nước điều trị chấn thương. Xuân Son bị rách cơ đùi sau và dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 4-6 tuần, qua đó không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau trận đấu với Thái Lan, ĐT Việt Nam vì vậy tiếp tục có sự xáo trộn về lực lượng khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho trận gặp Pakistan. Buổi tập sáng 30/9 bắt đầu lúc 10h30, sau đó toàn đội sẽ di chuyển lên Jakarta trong buổi chiều để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại giải.

Minh Khoa: “Hy vọng người hâm mộ luôn ở bên ĐT Việt Nam”

Cũng trong sáng 30/9, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa có những chia sẻ trước buổi tập của ĐT Việt Nam. Sau hơn một năm rưỡi chờ đợi, cầu thủ này mới có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Minh Khoa cho biết việc được triệu tập và có cơ hội ra sân ở đội tuyển quốc gia luôn mang đến cho anh cảm giác đặc biệt. “Được lên đội tuyển trận nào cũng quan trọng và là một vinh dự.

Minh Khoa gửi lời xin lỗi người hâm mộ

Tôi luôn cố gắng hết mình để thể hiện những gì tốt nhất”, Minh Khoa chia sẻ. Tiền vệ sinh năm 2001 cũng cho rằng anh không cảm thấy quá nhiều áp lực khi thi đấu trong màu áo ĐT Việt Nam.

“Áp lực không nhiều. Lúc nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, bởi được khoác áo đội tuyển là một vinh dự và niềm tự hào. Ở CLB hay đội tuyển quốc gia thì mỗi trận đấu đều quan trọng. Tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ra sân thi đấu”, Minh Khoa nói.

Đề cập đến trận thua Thái Lan, Minh Khoa cho rằng đối thủ đã mang đến giải đấu lực lượng mạnh, trong khi ĐT Việt Nam cũng đã nỗ lực hết khả năng. “Thái Lan ở giải đấu này tập hợp tất cả những cầu thủ tốt nhất. Toàn đội đã cố gắng thể hiện hết mình nhưng kết quả không được như ý. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ”, Minh Khoa chia sẻ.

Theo Minh Khoa, thất bại trước Thái Lan là một phần của bóng đá và ĐT Việt Nam cần hướng về phía trước. “Bóng đá là vậy, có lúc thắng, có lúc thua. Chúng tôi lúc nào cũng đá hết sức. Hy vọng người hâm mộ sẽ luôn ở bên ĐT Việt Nam. Chắc chắn ở trận tới, toàn đội sẽ thể hiện một bộ mặt khác”, tiền vệ của ĐT Việt Nam khẳng định.

Một số hình ảnh buổi tập sáng nay của ĐTVN