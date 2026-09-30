Đỉnh cao tennis ATP 500 ở châu Á: Djokovic đấu Borges, Aliassime so tài Khachanov

Djokovic - Borges: Khoảng 18h (vòng 1 đơn nam China Open)

Sau thất bại gây sốc trước Mariano Navone ngay vòng đầu US Open 2026, Novak Djokovic trở lại ATP Bắc Kinh với nhiệm vụ tìm lại phong độ. Ba trận thua liên tiếp, bao gồm những thất bại trước Jannik Sinner tại Wimbledon và Thiago Agustin Tirante ở Cincinnati, khiến tay vợt 39 tuổi đối diện không ít hoài nghi.

Djokovic trở lại China Open với mục tiêu tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận đáng thất vọng

Dù vậy, hạt giống số 6, Djokovic vẫn được đánh giá cao hơn Nuno Borges nhờ kinh nghiệm, khả năng trả giao bóng và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Thể thức ba set cũng có thể giúp huyền thoại Serbia giảm bớt áp lực thể lực, vấn đề từng bộc lộ trong trận thua năm set trước Navone.

Ở chiều ngược lại, Borges đang xếp hạng 48 ATP và cũng vừa trải qua hai thất bại liên tiếp. Tuy nhiên, chiến thắng 6-3, 6-4 trước Andrey Rublev tại Cincinnati cho thấy tay vợt Bồ Đào Nha đủ khả năng tạo bất ngờ trước những tên tuổi lớn.

Borges cần duy trì độ sâu trong các cú đánh cuối sân, khai thác cú giao bóng hai của Djokovic và sẵn sàng tăng tốc khi có bóng ngắn. Nếu kéo được đối thủ vào những loạt bóng bền, anh hoàn toàn có thể khiến trận đấu trở nên khó lường.

Djokovic đang dẫn 1-0 về thành tích đối đầu sau chiến thắng 7-6(1), 6-4 tại Athens năm 2025. Tuy nhiên, set đầu giằng co ở lần gặp trước là lời cảnh báo rằng Borges không dễ bị khuất phục.

Khả năng trả giao bóng và xử lý những điểm break có thể quyết định cuộc tái đấu. Djokovic vẫn nắm lợi thế, nhưng sẽ cần sự tập trung cao độ để tránh thêm một cú sốc.

Dự đoán kết quả: Djokovic thắng Borges 2-1.

Khachanov - Auger-Aliassime: Khoảng 10h, (vòng 1 đơn nam China Open)

Cuộc chạm trán giữa Karen Khachanov và Felix Auger-Aliassime (hạt giống số 2) hứa hẹn là một trong những trận đấu đáng chú ý tại vòng 1 ATP 500 China Open 2026. Khachanov đang xếp hạng 26 thế giới, nhưng có lợi thế tâm lý khi dẫn đối thủ người Canada 3-2 sau năm lần gặp nhau.

Auger-Aliassime đứng trước cơ hội phục thù Khachanov

Đáng chú ý, tại US Open hồi đầu tháng 9, Khachanov đánh bại Auger-Aliassime 3-1 sau khi thua set mở màn. Tay vợt người Nga sau đó tiếp tục vượt qua Benjamin Bonzi và Learner Tien trước khi dừng bước trước Alexander Zverev.

Sở hữu những cú giao bóng uy lực cùng khả năng tấn công bằng cú thuận tay, Khachanov hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ nếu duy trì được tỷ lệ giao bóng một cao. Tuy nhiên, việc phải đối đầu tay vợt số 5 thế giới ngay trận ra quân là thử thách không nhỏ.

Ở chiều ngược lại, Auger-Aliassime đang có sự chuẩn bị tích cực với hai chiến thắng liên tiếp trước Quentin Halys và Arthur Rinderknech tại Davis Cup. Tay vợt Canada cần phát huy khả năng giao bóng, chủ động lên lưới và hạn chế những pha đánh hỏng khi đôi bên giằng co từ cuối sân.

Đây cũng là màn so tài giữa hai tay vợt có lối chơi thiên về sức mạnh, nơi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung trong game giao bóng cũng có thể quyết định cả set đấu. Auger-Aliassime từng thắng Khachanov trên sân cứng Cincinnati 2021, nhưng lại thua cả hai lần đối đầu gần nhất.

Với lợi thế về thứ hạng và sự hưng phấn sau Davis Cup, Auger-Aliassime có cơ hội đòi lại món nợ US Open. Dẫu vậy, khả năng giao bóng và bản lĩnh của Khachanov có thể đẩy cuộc tái đấu vào set quyết định.

Dự đoán kết quả: Auger-Aliassime thắng Khachanov 2-1.

Vacherot - Blockx: Khoảng 9h (vòng 1 đơn nam Japan Open)

Vacherot hiện xếp hạng 19 thế giới, cao hơn Blockx 8 bậc, nhưng phong độ gần đây lại chưa thực sự ổn định. Tay vợt Monaco vừa nhận thất bại 0-2 trước Lloyd Harris tại giải đấu ở Thụy Sĩ. Trước đó, anh từng vượt qua Kamil Majchrzak ở vòng đầu US Open nhưng sau đó thua Frances Tiafoe.

Blockx bước vào trận đấu với sự tự tin đáng kể sau hành trình đáng nhớ ở US Open

Trong khi đó, Blockx bước vào trận đấu với sự tự tin đáng kể sau hành trình ấn tượng tại US Open. Tay vợt Bỉ lần lượt đánh bại Marcelo Tomas Barrios Vera, Marco Trungelliti và Flavio Cobolli, trước khi vượt qua Francisco Cerundolo ở vòng 4. Chuỗi trận này cho thấy Blockx đang có khả năng duy trì sự ổn định tốt trên mặt sân cứng.

Hai tay vợt chưa từng gặp nhau ở cấp độ chuyên nghiệp, vì vậy trận đấu tại Nhật Bản sẽ là lần đầu tiên họ đối đầu. Vacherot có lợi thế về thứ hạng và kinh nghiệm, nhưng Blockx đang sở hữu phong độ tốt hơn cùng sự tự tin sau những chiến thắng liên tiếp tại Grand Slam.

Nếu tận dụng tốt khả năng giao bóng và những pha tấn công từ cuối sân, Blockx có thể tạo ra thế trận giằng co. Tuy nhiên, Vacherot vẫn đủ bản lĩnh để kéo trận đấu vào những thời điểm quyết định.

Dự đoán kết quả: Vacherot thắng Blockx 2-1.