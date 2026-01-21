Trực tiếp tennis Australian Open ngày 4: Alcaraz không khoan nhượng, Zverev sẵn sàng bứt tốc

Carlos Alcaraz - Yannick Hanfmann: Khoảng 10h, 21/1 (vòng 2 đơn nam)

Alcaraz sẽ đối đầu Hanfmann ở vòng 2 Australian Open 2026 trong bối cảnh mọi lợi thế đều đang nghiêng về tay vợt số 1 thế giới, nhưng phía sau sự chênh lệch ấy vẫn tồn tại những chi tiết đáng kể.

Alcaraz (bên trái) được đánh giá hơn hẳn so với Hanfmann (bên phải)

"Carlitos" mở màn giải đấu bằng chiến thắng khá “lạnh lùng” trước Adam Walton với tỷ số 6-3, 7-6 (7-2), 6-2. Tay vợt người Tây Ban Nha đánh 38 cú winner, giao bóng ổn định với 8 ace và chỉ mắc duy nhất một lỗi kép, đồng thời cho thấy sự sắc bén đáng nể khi lên lưới, thắng 20/22 điểm.

Dẫu vậy, con số 38 lỗi tự đánh hỏng vẫn là lời nhắc nhở rằng Alcaraz chưa đạt trạng thái hoàn hảo, điều anh chắc chắn cần cải thiện khi giải đấu bước vào giai đoạn khắc nghiệt hơn. Australian Open vẫn là mảnh ghép còn thiếu trong bộ sưu tập Grand Slam của Alcaraz, và chính khát khao ấy đang khiến anh chơi với sự tập trung rất cao.

Hanfmann bước vào vòng 2 sau trận thắng bốn set trước Zachary Svajda, tay vợt người Đức phô diễn sức mạnh giao bóng với 19 cú ace, trong đó có 1 cú giao vận tốc lên tới 205 km/h và tổng cộng 66 cú winner. Tuy nhiên, Australian Open chưa bao giờ là sân khấu thuận lợi cho Hanfmann. Thành tích tốt nhất của anh chỉ dừng ở vòng 2, và trong sự nghiệp, dù từng bốn lần đánh bại các tay vợt top 10, anh chưa từng tạo địa chấn tại một Grand Slam, trên mặt sân cứng, hay trước hạt giống số 1 thế giới.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn ủng hộ Alcaraz. Hai lần gặp nhau trước đây, từ Seville Challenger 2019 đến China Open 2023, chiến thắng đều thuộc về tay vợt Tây Ban Nha. Khả năng kiểm soát, sự ổn định trong các pha bóng bền và cú thuận tay giàu uy lực của Alcaraz luôn khiến Hanfmann gặp khó, đặc biệt khi bị đẩy vào những loạt rally kéo dài.

Với tương quan hiện tại, Hanfmann có thể trông cậy vào giao bóng để níu kéo trận đấu, nhưng để duy trì áp lực suốt ba set trước Alcaraz là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Nếu Alcaraz giảm bớt lỗi tự đánh hỏng và giữ được sự sắc bén như ở trận ra quân, kịch bản bất ngờ rất khó xảy ra.

Dự đoán: Alcaraz thắng Hanfmann 3-0.

Alexander Zverev - Alexandre Muller: Khoảng 14h30, 21/1 (vòng 2 đơn nam)

Zverev bước vào vòng 2 Australian Open 2026 với vị thế cửa trên rõ ràng khi đối đầu Muller, trong bối cảnh sự chênh lệch về đẳng cấp và kinh nghiệm trên sân cứng là khá rõ ràng. Đây là lần thứ tư hai tay vợt chạm trán trong vòng 18 tháng, và ở lần gặp gần nhất tại US Open 2024, Zverev đã kiểm soát thế trận nhờ khả năng giao bóng ổn định và lối đánh bền bỉ.

Zverev (bên trái) lần thứ 3 chạm trán Muller (bên phải)

Muller xứng đáng được ghi nhận sau chiến thắng trước Alexei Popyrin ở vòng mở màn, nhưng điểm yếu ở khả năng trả giao bóng khiến tay vợt người Pháp thường gặp khó trước các đối thủ lớn. Trên mặt sân cứng Melbourne, nơi Zverev phát huy tối đa sức mạnh giao bóng và những cú đánh cuối sân nặng tay, lợi thế nghiêng hẳn về hạt giống số 3.

Thể thức năm set càng làm tăng khả năng áp đảo của Zverev nếu anh giữ được sự tập trung và hạn chế những pha xử lý thiếu chủ động. Khi nhịp độ trận đấu được đẩy cao, ưu thế thể lực và bản lĩnh thi đấu Grand Slam nhiều khả năng sẽ giúp tay vợt người Đức giải quyết trận đấu gọn gàng.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 3-0.

Daniil Medvedev - Jesper De Jong: Khoảng 8h30, 21/1 (vòng 2 đơn nam)

Medvedev bước vào vòng 2 Australian Open 2026 với sự tự tin cao độ sau chiến thắng gọn gàng trước Jesper De Jong, tiếp tục thể hiện bản lĩnh của một tay vợt hàng đầu trên mặt sân cứng. Khả năng điều tiết nhịp độ, phòng ngự bền bỉ và phản công chính xác vẫn là nền tảng giúp hạt giống số 11 duy trì sự ổn định ở các giải Grand Slam.

Medvedev (bên trái) nhiều khả năng sẽ phải trải qua trận đấu kéo dài 4 set với Halys (bên phải)

Halys cũng có màn ra quân ấn tượng khi vượt qua Alejandro Tabilo mà không gặp nhiều trở ngại, nổi bật với hiệu suất ghi điểm cao sau giao bóng một. Tuy nhiên, tỷ lệ giao bóng một vào sân chưa thật sự ổn định và khả năng duy trì áp lực trước những đối thủ trả giao xuất sắc như Medvedev vẫn là dấu hỏi lớn, đặc biệt trong những loạt bóng bền kéo dài.

Sự hiểu biết lẫn nhau cùng ưu thế đối đầu nghiêng về Medvedev, trong đó có một chiến thắng trên sân cứng, giúp tay vợt người Nga nắm nhiều lợi thế tâm lý. Halys đủ sức gây khó khăn và có thể giành một set nếu tận dụng tốt giao bóng, nhưng về tổng thể, đẳng cấp và kinh nghiệm Grand Slam nhiều khả năng sẽ đưa Medvedev đi tiếp.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng 3-1.

Một số trận đấu khác Vòng 2 đơn nữ Australian Open 2026 ngày 21/1 diễn ra sôi động với nhiều cặp đấu đáng chú ý. Aryna Sabalenka và Coco Gauff được kỳ vọng tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, qua đó khẳng định vị thế ứng viên vô địch. Tâm điểm khó lường nhất là Maria Sakkari - Mirra Andreeva, cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm và sức trẻ, hứa hẹn giằng co và giàu cảm xúc. Emma Raducanu - Anastasia Potapova cũng đáng xem khi cả hai đều cần một chiến thắng để khẳng định phong độ. Ở các trận còn lại, những cái tên như Svitolina, Muchova, Paolini hay Putintseva nắm nhiều lợi thế. Tuy nhiên, với tính chất knock-out của Grand Slam, bất ngờ vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Lịch thi đấu Australian Open 2026 ngày 21/1