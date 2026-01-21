Nadal tái xuất ở Australian Open, Djokovic thắng nhưng vẫn để lộ vấn đề lớn

Australian Open 2026 nóng trên sân đấu, và có nhiều diễn biến hấp dẫn phía sau. Rafael Nadal, huyền thoại đã khép lại sự nghiệp, chuẩn bị trở lại Melbourne Park trong vai trò mới. Novak Djokovic, người vừa chiến thắng thuyết phục, nhưng phía sau con số kỷ lục lại xuất hiện những dấu hỏi không nhỏ về khả năng chinh phục đỉnh cao.

Nadal trở lại Melbourne thi đấu biểu diễn

Nadal trở lại Melbourne: Lời chào của một huyền thoại

Lần đầu tiên kể từ khi chính thức giải nghệ vào tháng 11/2024, Rafael Nadal sẽ tái xuất Australian Open trong một sự kiện đặc biệt mang tên "Night of Legends" (Đêm của những huyền thoại), diễn ra đúng vào ngày chung kết đơn nam. Melbourne Park không còn chờ đợi những cú thuận tay xoáy nặng trứ danh, mà đón Nadal với tư cách một biểu tượng của giải đấu.

Australian Open là mảnh đất lưu dấu nhiều dấu mốc huy hoàng nhất trong sự nghiệp của “Bò tót”. Anh hai lần đăng quang tại đây (2009, 2022), đặc biệt là màn lội ngược dòng lịch sử trước Daniil Medvedev ở chung kết 2022, trận đấu kéo dài hơn 5 giờ, đưa Nadal tới Grand Slam thứ 21. Tổng cộng, tay vợt Tây Ban Nha sở hữu thành tích 77 thắng, 16 thua tại Melbourne, cùng bốn lần về nhì, trong đó có hai thất bại trước chính Novak Djokovic.

Sự trở lại của Nadal, bên cạnh Ashleigh Barty và Dylan Alcott, mang nhiều ý nghĩa hơn một buổi giao lưu. Đó là khoảnh khắc quá khứ được nhắc lại, di sản được tôn vinh và cũng là tấm gương phản chiếu cho thế hệ vẫn đang chiến đấu trên sân trung tâm Rod Laver Arena.

McEnroe (ảnh nhỏ) tin rằng, Djokovic sẽ hụt hơi ở những trận 5 set, nhất là khi đấu với Alcaraz hoặc Sinner

Djokovic thắng đậm, nhưng thách thức chưa từng dễ dàng

Ở hiện tại, Novak Djokovic vẫn là trung tâm của Australian Open. Tay vợt Serbia mở màn chiến dịch 2026 bằng chiến thắng áp đảo trước Pedro Martinez, qua đó chạm mốc 100 trận thắng tại Melbourne, một con số khiến cả John McEnroe cũng phải thốt lên “rất tuyệt”.

Tuy nhiên, chiến thắng ấy chưa thể xóa đi những hoài nghi. McEnroe thẳng thắn cho rằng vấn đề lớn nhất của Djokovic không nằm ở vòng đấu đầu tiên, mà ở chặng đường dài phía trước: Liệu ở tuổi 38, anh có đủ thể lực và niềm tin để lần lượt vượt qua Carlos Alcaraz rồi Jannik Sinner, hai đại diện trẻ đã thống trị phần lớn các Grand Slam gần đây?

Djokovic vẫn nuôi tham vọng lịch sử, danh hiệu Australian Open thứ 11 và Grand Slam thứ 25. Nhưng khác với những năm trước, anh bước vào giải với ít trận đấu khởi động, và phải đối diện thực tế rằng con đường lên ngôi giờ đây khắc nghiệt hơn bao giờ hết.