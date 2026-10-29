Wawrinka giải nghệ sau 24 năm thi đấu chuyên nghiệp

Thất bại trước đối thủ Czech đang đứng thứ 21 thế giới là trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của Wawrinka, theo kế hoạch chia tay anh công bố trước mùa giải 2026.

Trên sân nhà Basel, mỗi điểm số tay vợt 41 tuổi giành được đều nhận những tràng cổ vũ cuồng nhiệt. Tuy nhiên, anh để mất break ở game 11 set đầu rồi thua 2-7 trong loạt tie-break set hai. Sau trận, Wawrinka đi một vòng quanh sân tri ân khán giả trước khi rời sân lần cuối với tư cách tay vợt chuyên nghiệp.

"Tôi luôn muốn cống hiến tất cả, không có gì phải hối tiếc, luôn chiến đấu và chơi với 100% khả năng trong mọi trận đấu, vì sự tôn trọng dành cho bản thân, đối thủ, giải đấu và người hâm mộ", Wawrinka nói sau trận. "Đó luôn là điều quan trọng nhất trong hơn 20 năm qua, và đó là cách duy nhất để rời môn thể thao này mà không nuối tiếc".

Wawrinka đánh trái tay trong trận đấu với Jiri Lehecka ở vòng một giải quần vợt Swiss Indoors tại Basel, Thụy Sĩ, ngày 27/10/2026. Ảnh: AP

Wawrinka giành 16 danh hiệu ATP, trong đó có ba Grand Slam: Australia Mở rộng 2014, Roland Garros 2015 và Mỹ Mở rộng 2016. Anh đều đánh bại tay vợt số một thế giới ở cả ba trận chung kết này, lần lượt là Rafael Nadal và Novak Djokovic - người thua anh ở hai trận còn lại.

Trong giai đoạn Roger Federer, Nadal và Djokovic thống trị quần vợt nam, Wawrinka cùng Andy Murray là số ít tay vợt giành được nhiều hơn một danh hiệu Grand Slam. Anh từng lên vị trí số ba thế giới năm 2014, có 590 trận thắng cấp độ ATP Tour và giành HC vàng đôi nam Olympic Bắc Kinh 2008 cùng Federer. Năm 2014, anh cũng góp công giúp Thụy Sĩ lần đầu vô địch Davis Cup.

Wawrinka tiếp tục thi đấu sau tuổi 40 và có 12 chiến thắng cấp độ ATP Tour trong giai đoạn 2025-2026, nhiều nhất trong nhóm tay vợt từ 40 tuổi trở lên kể từ khi ATP Tour được thành lập năm 1990.

ATP mô tả Wawrinka là một trong số ít tay vợt chuyên nghiệp sở hữu lối chơi cân bằng hiếm thấy giữa vẻ đẹp thuần khiết và sức mạnh áp đảo. Wawrinka sẽ mãi được nhớ đến bởi một thứ mà quần vợt hiện đại dường như đang cố lãng quên: cú trái tay một tay. Cú đánh của Wawrinka là hình mẫu hoàn hảo cho kỹ thuật này: đẹp mắt, thanh lịch, chuẩn mực. Nó cũng là cú trái tay mạnh và nặng bậc nhất ATP Tour.

Thành tích nổi bật trong sự nghiệp Wawrinka. Đồ họa: Vy Anh (AI hỗ trợ)

Dù trận đấu ở Basel đã khép lại sự nghiệp chuyên nghiệp, người hâm mộ vẫn có dịp chứng kiến Wawrinka xuất hiện trên sân thêm một lần. Anh dự kiến tổ chức sự kiện chia tay mang tên "One Last Backhand" tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 19/12, với sự góp mặt của Federer và Murray.