"Thần đồng" cử tạ Việt Nam phá 2 kỷ lục thế giới, tạo địa chấn vòng loại Olympic

Đội tuyển cử tạ Việt Nam vừa đón tin rất vui tại giải vô địch cử tạ thế giới 2026 diễn ra ở Ninh Ba, Trung Quốc. Đô cử 17 tuổi Nguyễn Thành Duy đã xuất sắc xô đổ 2 kỷ lục thế giới lứa tuổi thanh thiếu niên ở hạng 65kg nam, tạo nên khởi đầu đầy hứa hẹn trên hành trình săn vé dự Olympic Los Angeles 2028.

Thành Duy phá 2 kỷ lục thế giới ở tuổi 17, tạo dấu ấn lớn tại Trung Quốc

Cú bứt phá ngoạn mục và 2 kỷ lục thế giới mới

Bước vào sàn đấu lớn nhất hành tinh với tâm thế của một tân binh, lực sĩ sinh năm 2009 khiến cả hội trường tại Ninh Ba phải ngỡ ngàng bằng một tâm lý thi đấu thép cùng những bước đi đầy bản lĩnh. Tranh tài trực tiếp với các đàn anh dày dạn kinh nghiệm quốc tế, Nguyễn Thành Duy đã biến đêm thi đấu 28/10 thành sân khấu của riêng mình.

Ngay ở nội dung cử giật mở màn, Thành Duy đã chinh phục thành công mức tạ 130kg, một thông số cực kỳ ấn tượng khi nó chỉ còn cách kỷ lục thế giới U18 hiện tại đúng 1kg mong manh (131kg do lực sĩ Beibarys Yerseit của Kazakhstan nắm giữ).

Bước sang nội dung cử đẩy sở trường, tài năng trẻ Việt Nam khiến người hâm mộ vỡ òa khi nâng mượt mà mức tạ 160kg, chính thức phá sâu kỷ lục thế giới cũ (158kg) do các đối thủ trẻ quốc tế thiết lập trước đó.

Tổng cử hai nội dung, Thành Duy lập kỷ lục mới dành cho các VĐV trẻ khi đạt thông số 290kg, vượt qua cột mốc chuẩn thế giới cũ (285kg) tới 5kg. Đây là một khoảng cách mênh mông ở bộ môn đòi hỏi khắt khe từng lạng như cử tạ.

Kết quả chung cuộc hạng 65kg nam. Đô cử Pak Myong Jin (Triều Tiên) xuất sắc đoạt HCV thế giới với tổng cử 331kg, thiết lập kỷ lục thế giới mới ở cả nội dung cử đẩy (187kg) và tổng cử. HCB thuộc về Muhammed Furkan Ozbek (Thổ Nhĩ Kỳ) với 330kg, và Hampton Morris (Mỹ) giành HCĐ với 328kg.

Về phía Việt Nam, đàn anh Trần Minh Trí cán đích vị trí thứ 5 thế giới (316kg). Trong khi đó, tài năng 17 tuổi Thành Duy đứng hạng 10 chung cuộc với tổng cử 296kg.

Tốc độ trưởng thành "thần tốc" của ngôi sao đất Trầm Hương

Sinh năm 2009 tại Khánh Hòa, Nguyễn Thành Duy không còn là cái tên xa lạ khi từng mang về tấm HCV lịch sử tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2025 ở Bahrain. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc chính là biểu đồ thăng tiến theo đường thẳng đứng, vượt qua mọi giới hạn sinh lý thông thường của một lực sĩ U18.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn hơn 2 tháng kể từ giải vô địch trẻ châu Á (tháng 8/2026), Thành Duy đã thực hiện một bước nhảy vọt không tưởng về mặt thông số chuyên môn:

- Tự nâng cấp bản thân thêm 5kg ở nội dung cử giật (từ 125kg lên 130kg).

- Gia tăng 7kg áp lực ở nội dung cử đẩy (từ 153kg lên 160kg).

- Tạo nên bước ngoặt lớn với việc tăng tới 12kg tổng cử (từ 278kg lên 290kg).

Những con số biết nói này là minh chứng cho một quá trình khổ luyện nghiêm túc, sự đầu tư đúng hướng và một tố chất thiên bẩm hiếm có của cử tạ Việt Nam sau nhiều năm tìm kiếm thế hệ kế cận.

Cánh cửa Olympic 2028 mở rộng và niềm hy vọng mới

Giải vô địch thế giới 2026 quy tụ hơn 500 đô cử xuất sắc nhất hành tinh và được xem là "phát súng lệnh" cho chiến dịch săn vé tới Thế vận hội Los Angeles 2028. Việc một gương mặt mới 17 tuổi có thể ghi danh lên bảng vàng kỷ lục thế giới ngay ở sân chơi khắc nghiệt của những lực sĩ hàng đầu là niềm tự hào, hy vọng lớn cho cử tạ Việt Nam.

Chặng đường phía trước của Nguyễn Thành Duy còn rất dài với nhiều giải đấu vòng loại cam go, nhưng với điểm tựa vững chắc từ những kỷ lục thế giới vừa thiết lập, "thần đồng" xứ Trầm Hương đang thắp sáng niềm hy vọng vàng cho thể thao nước nhà trên đấu trường quốc tế.

Bên cạnh Nguyễn Thành Duy, đội tuyển cử tạ Việt Nam vẫn còn nhiều niềm hy vọng khác đang tranh tài tại giải thế giới (diễn ra đến ngày 8/11).