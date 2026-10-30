HLV Ancelotti lại mâu thuẫn với Barcelona vì gọi Raphinha đi đá giao hữu

Một trong những mâu thuẫn thường xuyên xảy ra nhất trong bóng đá là giữa hai HLV của CLB chủ quản và HLV ĐTQG mỗi dịp FIFA Days. Mới nhất, Hansi Flick cảm thấy khó chịu với quyết định triệu tập Raphinha của HLV Carlo Ancelotti. Đó là thông tin được tờ Mundo Deportivo chia sẻ.

HLV Ancelotti triệu tập nhiều cầu thủ trẻ nhưng vẫn gọi Raphinha lên tuyển

Trong đợt tập trung tháng 11/2026, ĐT Brazil có hai trận giao hữu với Nhật Bản (14/11) và Singapore (17/11). Đây được đánh giá là hai trận đấu vô thưởng vô phạt và mang yếu tố quảng bá hình ảnh là chính. Bởi vậy, Barcelona muốn xin cho Raphinha nghỉ ngơi nhưng HLV Ancelotti lại có tính toán riêng của mình.

Ông thầy người Italia triệu tập nhiều cầu thủ trẻ trong đợt tập trung lần này nhưng vẫn đem theo một số cựu binh để đảm bảo chất lượng đội hình và Raphinha là một trong số đó cùng Vinicius Junior, Bruno Guimaraes hay Gabriel.

Hai trận đấu này được tổ chức trên SVĐ quốc gia Singapore, tức là Raphinha sẽ phải di chuyển quãng đường rơi vào khoảng 22.000 km (cả đi và về), tương đương với nửa vòng trái đất trong đợt tập trung ĐTQG sắp tới. Quãng đường di chuyển xa xôi, xuyên qua 12-13 múi giờ khiến cầu thủ bị mệt mỏi là điều đương nhiên.

Nỗi lo của Barcelona

Do là FIFA Days nên nếu Raphinha khỏe mạnh, Barcelona sẽ phải nhả người. Tuy nhiên, đội chủ sân Nou Camp đang khá lo lắng với những trải nghiệm không vui trong quá khứ. Ba lần lên tuyển gần nhất, Raphinha đều trở về với các loại chấn thương.

Ba lần lên tuyển gần nhất, Raphinha đều chấn thương khi trở về Barcelona

Hồi tháng 3 năm ngoái, Brazil đá giao hữu với ĐT Pháp tại Mỹ và Raphinha dính chấn thương khiến cầu thủ này vắng mặt trong hai tháng cuối cùng của mùa giải. Tại World Cup 2026, Raphinha cũng nhập viện sau khi trở về từ ĐTQG. Lần gần nhất tập trung ĐTQG, Raphinha gặp vấn đề ở cơ đùi sau và bỏ lỡ hai trận đấu với Galatasaray và Real Betis.

Liệu Raphinha có lần thứ tư liên tiếp chấn thương sau khi về đá cho ĐTQG hay không là câu hỏi khó trả lời. Lịch thi đấu sau đợt tập trung ĐTQG trong tháng 11 cũng không hề đơn giản. Họ phải gặp đối thủ khó chịu là Villarreal và sau đó là chuyến đi dài tới Azerbaijan để thi đấu với Sabah tại Champions League.