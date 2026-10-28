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Trực tiếp tennis Djokovic - Humbert: Thử thách ngày ra quân (Basel Open)

Sự kiện: Trực tiếp + video tennis hôm nay Video tennis Novak Djokovic

(Khoảng 21h30, 28/10, vòng 1) Ugo Humbert sở hữu những vũ khí đủ sức gây khó khăn cho Novak Djokovic.

  

Trực tiếp tennis Djokovic - Humbert: Thử thách ngày ra quân (Basel Open) - 1
Set 1
Novak Djokovic 0(0)
Ugo Humbert 0(0)
Trực tiếp tennis Djokovic - Humbert: Thử thách ngày ra quân (Basel Open) - 1
Lịch thi đấu Thông tin trước trận

Nhận định trận đấu

Ugo Humbert bước vào trận đấu này với phong độ gần đây chưa thực sự thuyết phục, nhưng tay vợt người Pháp vẫn sở hữu những vũ khí đủ sức gây khó khăn cho Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia sẽ quyết tâm đáp trả sau khi sớm dừng bước tại Thượng Hải Masters. Khả năng trả giao bóng của Djokovic được dự báo sẽ đóng vai trò quan trọng trước lối giao bóng đầy uy lực và phong cách tấn công chủ động của Humbert.

Trong quá khứ, Djokovic luôn thể hiện khả năng hóa giải xuất sắc những đối thủ tìm cách rút ngắn thời gian xử lý bóng của anh. Nhờ khả năng di chuyển linh hoạt và sự ổn định trong các pha bóng, tay vợt người Serbia có thể chuyển những tình huống phòng ngự thành cơ hội tấn công.

Djokovic được kỳ vọng sẽ chiếm ưu thế trong những loạt bóng bền cuối sân và buộc Humbert phải đánh thêm nhiều cú bóng. Đây là khía cạnh mà sự ổn định của Djokovic mang lại lợi thế rõ rệt. Humbert có thể tạo ra một số thời điểm đáng chú ý, nhưng Djokovic được đánh giá vượt trội về đẳng cấp.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://arttimes.vn/the-thao/truc-tiep-tennis-djokovic-humbert-thu-thach-ng...

-28/10/2026 16:25 PM (GMT+7)
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