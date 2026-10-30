Guler vươn mình mạnh mẽ ở Real Madrid, thành "Ozil mới" của HLV Mourinho

Đồ họa về Arda Guler

Guler lọt vào nhóm bất khả xâm phạm của Mourinho

Theo Marca, Arda Guler ngày càng đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Jose Mourinho tại Real Madrid. Chiến thắng 2-1 trước Barcelona ở trận El Clasico mới đây là minh chứng rõ nét cho niềm tin mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha dành cho tiền vệ 21 tuổi.

Guler thi đấu đến phút 90+4, góp công vào tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định của Mbappe. Đường chuyền giàu tính đột biến của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi nguồn cho pha bóng giúp Real Madrid định đoạt trận đấu.

Đáng chú ý, Mourinho quyết định giữ Guler trên sân đến những phút cuối, thay vì rút anh ra như thường lệ. Đây là lần đá chính có thời lượng dài nhất của cầu thủ này kể từ đầu mùa, vượt qua cột mốc 78 phút trong trận gặp Sevilla.

Cùng với Federico Valverde, Jude Bellingham và Mbappe, Guler đang dần trở thành một trong những cái tên được Mourinho đặc biệt tin tưởng. Ở Real Madrid, nơi sự cạnh tranh cho các vị trí tấn công luôn khốc liệt, việc được HLV trao niềm tin xuyên suốt trận đấu là dấu hiệu cho thấy vị thế của tiền vệ trẻ đang thay đổi.

Guler (áo trắng) tỏa sáng ở trận Siêu kinh điển

Mesut Ozil mới trong mắt Mourinho

Sự thăng tiến của Guler gợi nhớ đến Mesut Ozil, tiền vệ kiến thiết từng là một trong những nhân tố quan trọng của Real Madrid dưới thời Mourinho trong giai đoạn 2010-2013.

Ozil nổi bật nhờ nhãn quan chiến thuật, khả năng tung ra những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự và sự tinh tế trong việc khai thác khoảng trống. Đó cũng là những phẩm chất đang giúp Guler tạo dấu ấn tại Bernabeu.

Tương tự đàn anh, Guler không nhất thiết phải trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo mới có thể tạo ra khác biệt. Khả năng đọc tình huống, chọn thời điểm chuyền bóng và nhận biết chuyển động của đồng đội giúp tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ mở ra những phương án tấn công mà đối thủ khó lường trước.

Trong trận El Clasico, đường chuyền khởi nguồn cho bàn thắng của Mbappe là ví dụ tiêu biểu. Guler cho thấy anh có thể trở thành cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công, mang đến sự sáng tạo cho hệ thống chiến thuật của Mourinho.

Dĩ nhiên, Guler vẫn cần thời gian để đạt đến tầm ảnh hưởng mà Ozil từng có tại Real Madrid. Tuy nhiên, việc Mourinho sẵn sàng đặt niềm tin vào một cầu thủ giàu kỹ thuật và khả năng sáng tạo như anh cho thấy nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang tìm thấy một mẫu nhạc trưởng phù hợp với triết lý của mình.

Guler gợi nhớ về Ozil trong quá khứ

Thống kê ấn tượng củng cố vị thế của Guler

Trước trận El Clasico, Guler vốn đã thường xuyên được xếp đá chính. Tuy nhiên, tiền vệ này có xu hướng bị thay ra sớm. Trong tám lần đá chính trước đó ở mùa giải hiện tại, anh đều không được thi đấu đến những phút cuối.

Quyết định giữ Guler trên sân đến phút 90+4 trước Barcelona vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ phá vỡ thói quen thay người trước đây, Mourinho còn nhận được sự đáp trả bằng màn trình diễn có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu.

Sau 12 lần ra sân, Guler đã ghi bốn bàn và có ba pha kiến tạo, trở thành cầu thủ tấn công đóng góp nhiều bàn thắng thứ hai của Real Madrid, chỉ sau Mbappe.

Sự kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân, khả năng ra quyết định và tinh thần tuân thủ chiến thuật giúp Guler ngày càng phù hợp với yêu cầu của Mourinho. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể củng cố vị trí bên cạnh Valverde, Bellingham và Mbappe trong nhóm cầu thủ được ưu tiên sử dụng.

Với Mourinho, Guler có thể trở thành phiên bản Mesut Ozil mới tại Bernabeu: một nhạc trưởng giàu sáng tạo, biết cách tạo khác biệt bằng những đường chuyền quyết định và đủ khả năng chi phối thế trận ở những thời điểm quan trọng.

Guler kết nối một cách hoàn hảo với hệ thống tấn công của Real Madrid