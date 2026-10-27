Trực tiếp tennis Khachanov - Alcaraz: Chiến thắng tie-break sít sao (Vienna Open) (Kết thúc)
(Vòng 1) Bất chấp thể hiện ấn tượng của Khachanov, Alcaraz đã thể hiện trình độ xuất sắc trong loạt tie-break để giành chiến thắng chung cuộc.
Alcaraz liên tục giao bóng ăn điểm và thắng dễ ở game mở màn.
Khi tỷ số là 30-30, Khachanov ghi liên tiếp 2 điểm để thắng game cầm giao bóng.
Alcaraz lên lưới và thực hiện cú smash không thể cản phá.
Khachanov mở đầu với cú volley không qua lưới, nhưng anh ghi liền 4 điểm để đoạt game.
Alcaraz bị dẫn 15-30 sau một cú thuận tay quá mạnh và một cú bỏ nhỏ hỏng, trước khi đối mặt 1 break do thua trong pha giao bóng 2. Khachanov tận dụng cơ hội ngay lập tức để lấy break!
Khachanov đã dẫn 40-0, nhưng Alcaraz gỡ hòa 40-đều. Khachanov bỏ lỡ 1 lợi điểm và Alcaraz sau đó vượt lên với cú bỏ nhỏ để dàn xếp cho cú đánh passing shot ăn điểm, trước khi đoạt lại break ở điểm kế tiếp!
Alcaraz dẫn 40-15 và đoạt game sau cú thuận tay.
Khachanov dẫn 40-15 nhưng thua 3 điểm liên tiếp, dù vậy anh thoát break do Alcaraz tự đánh không qua lưới. Mất tới 3 lần lên lợi điểm sau đó để Khachanov đoạt game.
Ván trắng cho Alcaraz.
Khachanov dẫn 30-0 rồi 40-30 nhưng không đoạt được game. Khachanov sau đó mắc 2 cú đánh hỏng chí mạng và Alcaraz có break để đoạt set 1!
Alcaraz giao trước, anh đã dẫn 30-0 nhưng sau đó đánh hỏng 2 lần. Dù vậy 2 cú giao sau đó của Alcaraz quá khó cho Khachanov.
Khachanov đã dẫn 40-15 nhưng vẫn bị gỡ hòa, dù vậy Alcaraz thua ở 2 điểm kế tiếp.
Alcaraz đã dẫn 40-0, nhưng Khachanov tung cú smash để trả giao ăn điểm trực tiếp khiến Alcaraz không kịp trở tay. Ở điểm tiếp theo cú đánh của Alcaraz chạm mép lưới và bật nhẹ khiến Khachanov có cơ hội đánh chéo sân. 40-30, và sau đó là 40-đều vì Alcaraz tự mắc lỗi kép.
Alcaraz dù vậy đánh ngược đà di chuyển của Khachanov để lên lợi điểm. Điểm kế tiếp chứng kiến một pha giao đấu ngoạn mục, bao gồm 2 lần Khachanov cứu bóng ngay trước khi bóng đập lần 2 ở tầm giữa sân, lẫn Alcaraz lao về baseline để đánh bóng qua háng. Điểm này cuối cùng kết thúc với cú bắt bài Khachanov trên lưới của Alcaraz để chuyển thành cú cài bóng chéo sân, và hai tay vợt lên bắt tay nhau trong sự tán thưởng vang dội của khán giả.
Khachanov lên dẫn 30-15 theo một cách khá kỳ khôi, đó là Alcaraz đánh bóng đập mép lưới, và bóng vẫn nảy trên mép lưới tận 2 lần nữa rồi rơi xuống phần sân Alcaraz. Khachanov ghi thêm 2 điểm nữa để đoạt game.
Ván trắng cho Alcaraz.
Một màn giao đấu gay cấn nữa để mở đầu game, Alcaraz có lợi thế khi đã bỏ nhỏ rồi lob cuối sân, nhưng Khachanov không những cứu được cú đánh đó lẫn cú smash của Alcaraz sau đó mà còn đè Alcaraz về 2 góc sân sau baseline. Lúc này Khachanov mới bỏ nhỏ và Alcaraz đã lên chậm chỉ trong tích tắc, anh nằm sấp và tranh thủ nằm nghỉ tí sau khi thua một điểm toát mồ hôi.
Nhưng kế đó là sự phi thường của Alcaraz khi anh bứt lên 40-15, điểm 40 là một tình huống Khachanov đã đè Alcaraz sau baseline, nhưng cú cài bóng dọc dây vẫn bị Alcaraz cứu với cú trái tay passing shot về cuối sân ăn điểm. 2 break cho Alcaraz, nhưng anh đánh chéo sân ra ngoài ở break thứ nhất và ở break kế tiếp Khachanov đã lên lưới và đè bóng rất sâu khiến Alcaraz trả hỏng, 40-đều. Alcaraz sau đó đánh chệch dây, và Khachanov ghi cú ace chéo sân để kết thúc ván đấu nghẹt thở này.
Alcaraz lên dẫn 40-15 sau khi đánh thuận tay quá hiểm vào góc tay trái của Khachanov, sát chỗ giao điểm giữa dây với vạch baseline. Anh đoạt game sau khi giao chéo sân và lên lưới volley.
Alcaraz thắng điểm đầu tiên nhưng sau đó đánh hỏng liên tục, 40-15 cho Khachanov. Tay vợt người Nga sau đó phản đòn bỏ nhỏ hỏng, nhưng vẫn đoạt game sau khi Alcaraz đánh ngoài.
Ván trắng cho Alcaraz.
Alcaraz dẫn 15-0 và ở điểm sau đó, Khachanov bắt bài pha bỏ nhỏ của anh nhưng chính cú bỏ nhỏ của Khachanov bị Alcaraz cứu với cú cắt bóng chéo sân đi sát mép lưới và rơi sát dây. 30-0. Alcaraz sau đó đánh chéo sân ra ngoài, nhưng điểm tiếp theo Khachanov dù cứu được cú smash của Alcaraz nhưng Alcaraz đã chờ sẵn trên lưới và thực hiện cú bỏ nhỏ kiểu ngồi thụp xuống.
2 match point cho Alcaraz, nhưng anh đánh không qua lưới ở điểm thứ nhất và sau đó bỏ nhỏ hỏng từ vạch baseline, 40-đều. Sau đó Khachanov bị Alcaraz đè ra 2 góc sân và bó tay trước cú volley vào góc tay phải, nhưng Alcaraz lại lỡ match point sau khi trả giao hỏng. Khachanov lần này giao và lập tức lên lưới volley chéo sân để có lợi điểm, và ván đấu kéo dài khoảng 13 phút này cuối cùng đã kết thúc sau khi Alcaraz trả giao quá mạnh về cuối sân.
Cơ hội cho Khachanov, tỷ số đang là 30-đều thì anh có cú đè Alcaraz vào góc phải khiến Alcaraz đánh hỏng. Và Alcaraz sau đó tự đánh chéo sân ra ngoài khiến Khachanov có break!
Alcaraz lên điểm đầu tiên sau khi đè Khachanov ra sau baseline, và điểm kế tiếp Alcaraz bỏ nhỏ từ baseline rơi rất khó khiến Khachanov dù lên kịp vẫn không đưa bóng qua được lưới, 0-30. Khachanov sau đó tự đánh thuận tay không qua lưới.
3 break cho Alcaraz, và anh chỉ cần 1. Khachanov đã ra sức đè Alcaraz ra góc, nhưng sau một cú slice của Alcaraz, cú đánh chéo sân của Khachanov vẫn bị Alcaraz đáp trả với cú passing shot và Alcaraz đòi lại break! Tie-break sẽ quyết định set 2.
Khachanov có mini-break 3-1 sau khi đè Alcaraz ra sau baseline và Alcaraz trả bóng chệch dây, nhưng Alcaraz đáp trả với cú vụt chéo sân ngay vào vị trí Khachanov vừa rời đi, không phải 1 mà tận 2 lần, để gỡ hòa 3-3. Kế tiếp, Khachanov giao bóng chéo sân rồi lên lưới bỏ nhỏ, nhưng Alcaraz từ baseline đã lob bóng rất cao khiến Khachanov không với tới, 4-3 cho Alcaraz.
Alcaraz giao ở điểm kế tiếp và đã dồn Khachanov sang trái, nhưng khi có khoảng sân rất rộng anh lại đưa bóng đi cuối sân ra ngoài, và Alcaraz sau đó đánh không qua lưới, 5-4 cho Khachanov. Tuy nhiên Alcaraz đáp lại với một pha bóng không thể chê vào đâu được: Khachanov đã lên lưới và dồn Alcaraz ra sau baseline, nhưng Alcaraz vẫn trả trái tay đi bổng và rơi trên dây ở cuối sân, 5-5.
Alcaraz lên điểm kế tiếp sau khi Khachanov đánh hỏng. Match point cho Alcaraz, và dù Khachanov đỡ được cú smash của Alcaraz, tay vợt người TBN đã chờ sẵn trên lưới để ghi cú bỏ nhỏ đơn giản!
Khachanov dần lấy lại phong độ cùng lợi thế mặt sân
Karen Khachanov đến Vienna sau khi dừng bước ở trận tứ kết Almaty Open. Tại giải đấu đó, tay vợt người Nga đã thể hiện bản lĩnh kiên cường khi cứu thành công match point để vượt qua Tomas Machac, trước khi để thua Alexander Bublik dù là người giành chiến thắng ở set đầu tiên.
Phong độ của Khachanov đang có dấu hiệu cải thiện rõ rệt kể từ thời điểm anh lọt vào bán kết US Open lần thứ hai trong sự nghiệp.
Bên cạnh đó, điều kiện thi đấu mặt sân cứng trong nhà được đánh giá là rất phù hợp với lối chơi thiên về sức mạnh cùng những cú giao bóng nặng của tay vợt 30 tuổi.
Alcaraz và mục tiêu chinh phục Vienna
Carlos Alcaraz vừa trải qua khoảng thời gian thi đấu với những kết quả trái ngược. Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Japan Open, tay vợt người Tây Ban Nha đã bất ngờ dừng bước sớm trước Zizou Bergs ở vòng 3 Shanghai Masters.
Nhận suất đặc cách tham dự Vienna Open, giải đấu anh từng lọt vào tới bán kết năm 2021, Alcaraz tiếp tục mang tới vũ khí là khả năng di chuyển linh hoạt, tạo góc đánh đa dạng cùng các pha chuyển trạng thái tấn công chớp nhoáng.
Thống kê lịch sử đang ủng hộ tuyệt đối Alcaraz khi anh toàn thắng cả 6 lần đụng độ Khachanov trước đây.
Ở lần chạm trán gần nhất tại Doha, ngôi sao Tây Ban Nha cũng lội ngược dòng thành công sau khi để thua set 1.
Dù vậy, Khachanov hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn nếu duy trì hiệu suất giao bóng 1 cao và chắt chiu tốt các cơ hội tấn công.
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