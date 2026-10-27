Trực tiếp tennis Khachanov - Alcaraz: Chiến thắng tie-break sít sao (Vienna Open) (Kết thúc)

6-7

TIE-BREAK Xem video

Khachanov có mini-break 3-1 sau khi đè Alcaraz ra sau baseline và Alcaraz trả bóng chệch dây, nhưng Alcaraz đáp trả với cú vụt chéo sân ngay vào vị trí Khachanov vừa rời đi, không phải 1 mà tận 2 lần, để gỡ hòa 3-3. Kế tiếp, Khachanov giao bóng chéo sân rồi lên lưới bỏ nhỏ, nhưng Alcaraz từ baseline đã lob bóng rất cao khiến Khachanov không với tới, 4-3 cho Alcaraz.

Alcaraz giao ở điểm kế tiếp và đã dồn Khachanov sang trái, nhưng khi có khoảng sân rất rộng anh lại đưa bóng đi cuối sân ra ngoài, và Alcaraz sau đó đánh không qua lưới, 5-4 cho Khachanov. Tuy nhiên Alcaraz đáp lại với một pha bóng không thể chê vào đâu được: Khachanov đã lên lưới và dồn Alcaraz ra sau baseline, nhưng Alcaraz vẫn trả trái tay đi bổng và rơi trên dây ở cuối sân, 5-5.

Alcaraz lên điểm kế tiếp sau khi Khachanov đánh hỏng. Match point cho Alcaraz, và dù Khachanov đỡ được cú smash của Alcaraz, tay vợt người TBN đã chờ sẵn trên lưới để ghi cú bỏ nhỏ đơn giản!