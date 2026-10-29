Trực tiếp tennis Basilashvili - Alcaraz: "Tiểu Nadal" chờ nối dài chuỗi thắng (Vienna Open)

Carlos Alcaraz hướng tới chiến thắng thứ 23 liên tiếp tại các giải ATP 500 khi chạm trán Nikoloz Basilashvili ở vòng 2 Vienna Open 2026. Dù tay vợt Georgia đang có phong độ tốt, hạt giống số 2 vẫn được đánh giá cao hơn nhờ đẳng cấp và khả năng kiểm soát trận đấu.

Basilashvili khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 7-6(3), 6-1 trước Jurij Rodionov. Tay vợt Georgia cũng cho thấy sự hồi sinh trong thời gian gần đây khi vào bán kết Chengdu Open và chung kết Almaty Open hồi tháng 10. Lối đánh cuối sân thiên về sức mạnh, khả năng tăng tốc độ bóng và những cú đánh quyết đoán có thể giúp Basilashvili gây khó khăn cho Alcaraz nếu duy trì được độ chính xác.