Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

valentin-vs-rafael
Swiss Indoors Basel
Valentin Vacherot -
Rafael Jodar -
tommy-vs-luciano
Erste Bank Open
Tommy Paul -
Luciano Darderi -
cameron-vs-daniil
Erste Bank Open
Cameron Norrie -
Daniil Medvedev -
nikoloz-vs-carlos
Erste Bank Open
Nikoloz Basilashvili -
Carlos Alcaraz -
taylor-vs-denis
Swiss Indoors Basel
Taylor Fritz -
Denis Shapovalov -
arthur-vs-lorenzo
Erste Bank Open
Arthur Fery -
Lorenzo Musetti -
alexander-vs-tallon
Erste Bank Open
Alexander Zverev -
Tallon Griekspoor -
novak-vs-jan-lennard
Swiss Indoors Basel
Novak Djokovic -
Jan-Lennard Struff -
ben-vs-jerome
Swiss Indoors Basel
Ben Shelton -
Jerome Kym -
flavio-vs-matteo
Erste Bank Open
Flavio Cobolli -
Matteo Berrettini -

Trực tiếp tennis Basilashvili - Alcaraz: "Tiểu Nadal" chờ nối dài chuỗi thắng (Vienna Open)

Sự kiện: Trực tiếp + video tennis hôm nay Carlos Alcaraz

(Khoảng 21h, 29/10) Cản bước Carlos Alcaraz sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng cho Nikoloz Basilashvili.

  

Trực tiếp tennis Basilashvili - Alcaraz: "Tiểu Nadal" chờ nối dài chuỗi thắng (Vienna Open) - 1
Set 1
Nikoloz Basilashvili 0(0)
Carlos Alcaraz 0(0)
Trực tiếp tennis Basilashvili - Alcaraz: "Tiểu Nadal" chờ nối dài chuỗi thắng (Vienna Open) - 1
Lịch thi đấu Thông tin trước trận

Carlos Alcaraz hướng tới chiến thắng thứ 23 liên tiếp tại các giải ATP 500 khi chạm trán Nikoloz Basilashvili ở vòng 2 Vienna Open 2026. Dù tay vợt Georgia đang có phong độ tốt, hạt giống số 2 vẫn được đánh giá cao hơn nhờ đẳng cấp và khả năng kiểm soát trận đấu.

Basilashvili khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 7-6(3), 6-1 trước Jurij Rodionov. Tay vợt Georgia cũng cho thấy sự hồi sinh trong thời gian gần đây khi vào bán kết Chengdu Open và chung kết Almaty Open hồi tháng 10. Lối đánh cuối sân thiên về sức mạnh, khả năng tăng tốc độ bóng và những cú đánh quyết đoán có thể giúp Basilashvili gây khó khăn cho Alcaraz nếu duy trì được độ chính xác.

Đỉnh cao tennis ATP 500: Alcaraz săn 23 trận thắng liên tiếp, Djokovic gặp "máy giao bóng"
Đỉnh cao tennis ATP 500: Alcaraz săn 23 trận thắng liên tiếp, Djokovic gặp "máy giao bóng"

Alcaraz, Djokovic và Zverev cùng bước vào những trận đấu đáng chú ý tại Vienna và Basel. Trong khi Alcaraz hướng tới chiến thắng thứ 23 liên tiếp ở...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-tennis-basilashvili-alcaraz-tieu-...

-29/10/2026 15:40 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp + video tennis hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN