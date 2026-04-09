Trực tiếp tennis Alcaraz - Etcheverry: Alcaraz chững lại, áp lực bảo vệ ngôi số 1 gia tăng (Monte Carlo)

Alcaraz chững lại, áp lực bảo vệ ngôi số 1 gia tăng

Carlos Alcaraz đang trải qua giai đoạn chững lại sau màn thể hiện thất vọng tại Sunshine Double, khiến anh rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vị trí số 1 thế giới. Áp lực càng lớn hơn khi tay vợt người Tây Ban Nha phải bảo vệ lượng điểm đáng kể trong mùa sân đất nện sắp tới. Chính Alcaraz cũng thừa nhận việc giữ vững ngôi đầu trong những tuần tới sẽ không hề dễ dàng.

Trong bối cảnh đó, một hành trình thành công tại Monte Carlo Masters trở thành yêu cầu bắt buộc, khi anh đang là đương kim vô địch giải đấu. Chỉ bằng cách bảo vệ trọn vẹn số điểm này, Alcaraz mới có thể duy trì lợi thế trước sự bám đuổi quyết liệt của Jannik Sinner.

Với mục tiêu rõ ràng, anh đã khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng áp đảo 6-1, 6-3 trước Sebastian Baez, qua đó nâng chuỗi trận thắng tại Monte Carlo lên con số 6 và cải thiện thành tích mùa giải lên 19 thắng, 2 thua.

Etcheverry bền bỉ trên sân đất nện, lần đầu vào vòng 1/8

Ở một diễn biến khác, Tomas Martin Etcheverry tiếp tục cho thấy phong độ ổn định trên mặt sân đất nện khi lần lượt vượt qua Grigor Dimitrov và Terence Atmane sau hai trận đấu kéo dài ba set. Những chiến thắng này giúp tay vợt người Argentina lần đầu tiên trong sự nghiệp góp mặt ở vòng 1/8 Monte Carlo Masters sau ba lần tham dự.

Năm 2026 đang chứng kiến Etcheverry thi đấu thăng hoa trên sân đất nện với 12 chiến thắng sau 14 trận. Điểm nhấn lớn nhất chính là danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp tại Rio Open, thành tích đóng vai trò quan trọng giúp anh trở lại nhóm 30 tay vợt hàng đầu thế giới.

Bất ngờ khó xuất hiện

Alcaraz quyết tâm khởi động mùa giải trên sân đất nện của mình bằng chức vô địch Monte Carlo.

Chắc chắn Alcaraz muốn tái hiện chiến thắng dễ dàng như vậy khi gặp Etcheverry. Etcheverry phải trải qua 2 trận thi đấu 3 set để có vé đến vòng 3 Monte Carlo. Điều đó khiến anh không thể đảm bảo được thể lực tốt như Alcaraz. Từ đó, giới chuyên môn càng nghi ngờ về cơ hội gây ra bất ngờ của Etcheverry.