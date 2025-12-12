Độc lạ SEA Games: Thái Lan để VĐV úp mặt vào màn hình LED để chào cờ

SEA Games 33 tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận trong khu vực Đông Nam Á khi chủ nhà Thái Lan áp dụng hình thức chào cờ “kỹ thuật số”, buộc các VĐV đoạt huy chương phải quay mặt về màn hình LED thay vì nhìn quốc kỳ được kéo lên cột như thông lệ. Cách làm mới lạ này nhanh chóng thổi bùng làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội Thái Lan, tạo nên một trong những “drama” lớn nhất của đại hội.

Hình ảnh chào cờ qua màn hình LED ở SEA Games 33 đang nhận nhiều bức xúc từ chính fan Thái Lan

Chào cờ… bằng màn hình LED

Tại lễ trao giải taekwondo ngày 10/12 ở Bangkok, hai VĐV Singapore giành HCV nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam - nữ bất ngờ phải chào cờ quốc gia bằng cách… nhìn lên màn hình LED. Không hề có lá cờ nào được kéo lên. Ngay cả quốc kỳ của Việt Nam, Thái Lan hay Philippines, những VĐV giành HCB và HCĐ cũng không xuất hiện.

Tình cảnh tương tự xảy ra ở điền kinh. Khi VĐV các nước đứng nghiêm hát quốc ca, màn hình LED lớn bất ngờ… tắt vụt khiến khoảnh khắc trang trọng trở nên vụng về, gượng gạo.

Ban tổ chức lý giải muốn theo hướng “Đại hội xanh - tiết kiệm”, tương tự Asiad 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), nơi từng áp dụng mô phỏng kéo cờ bằng hiệu ứng đồ họa. Tuy nhiên khác với Asiad, cờ tại SEA Games 33 chỉ là hình ảnh tĩnh, không có chuyển động, không có hiệu ứng “tung bay”. Sự cố tắt màn hình càng khiến dư luận phẫn nộ hơn.

Nguyên nhân gây sốc: Hợp đồng LED… ký miệng

Theo Thaiger, một đơn vị cung cấp màn hình LED đã tuyên bố hủy hợp đồng ngay trước ngày khai mạc vì không được thanh toán đúng hạn. Hợp đồng giữa hai bên chỉ là thỏa thuận… bằng miệng và lịch thanh toán bị dời nhiều lần. Vụ việc khiến khâu chuẩn bị gấp rút và dẫn tới nhiều lỗi kỹ thuật trong những ngày đầu SEA Games.

Hàng loạt tài khoản Thái Lan bày tỏ sự thất vọng, thậm chí xấu hổ khi thấy SEA Games do nước mình đăng cai lại xảy ra sự cố chưa từng có:

“Đây đúng là kiểu Thái Lan rồi… ”, tài khoản Manop Winthawamor mỉa mai.

“Ban tổ chức này đúng là tệ hại thật”, bình luận Sanguan Rojanathanes.

“SEA Games buồn cười nhất tôi từng thấy”, tài khoản khác châm biếm.

“Từ nhỏ đến giờ mới thấy kiểu chào cờ như vậy”, Somphong Khamduang kinh ngạc.

Một số ý kiến còn lo ngại rằng sự sáng tạo “quá đà” này đang làm mất đi sự trang nghiêm vốn có của nghi thức chào cờ, một khoảnh khắc thiêng liêng trong thể thao quốc tế.

Tranh cãi: Đổi mới hay phản cảm?

Dù nhận nhiều chỉ trích, vẫn có ý kiến cho rằng đây là cách làm hiện đại và tiết kiệm trong bối cảnh SEA Games hướng đến “Đại hội xanh”. Tuy nhiên, phần lớn tranh luận đều xoay quanh câu hỏi:

Liệu tiết kiệm có quan trọng hơn sự trang trọng của lá quốc kỳ? Và có nên áp dụng công nghệ khi khâu tổ chức vẫn còn nhiều bất cập?

Không ít VĐV chia sẻ rằng khoảnh khắc quốc kỳ được kéo lên cột là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp, và họ cảm thấy “thiếu” khi phải nhìn cờ trên màn hình LED.