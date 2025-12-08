Lịch thi đấu môn bơi lội SEA Games 33 mới nhất

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
(Tin thể thao, tin SEA Games) Bộ môn bơi lội tại SEA Games 33 diễn ra từ 10/12 đến 16/12 tại bể bơi Sports Authority of Thailand Complex, Bangkok. Trong 6 ngày thi đấu, các VĐV sẽ tranh tài ở 38 bộ huy chương với 4 kiểu bơi tiêu chuẩn gồm tự do, ngửa, ếch và bướm, bao gồm nội dung nam, nữ và tiếp sức hỗn hợp ở nhiều cự ly.

Lịch thi đấu môn bơi lội SEA Games 33

STT

Thời gian

Hạng mục thi đấu

Đối tượng tham gia

1

12 - 16/12

Bơi tự do 50m

Nam & Nữ

2

Bơi tự do 100 m

Nam & Nữ

3

Bơi tự do 200 m

Nam & Nữ

4

Bơi tự do 400 m

Nam & Nữ

5

Bơi tự do 800 m

 Nữ

6

Bơi tự do 1500 m

 Nam

7

Bơi ngửa 50m

Nam & Nữ 

8

Bơi ngửa 100 m

Nam & Nữ 

9

Bơi ngửa 200 m

Nam & Nữ

10

Bơi ếch 50 m

Nam & Nữ

11

Bơi ếch 100 m

Nam & Nữ

12

Bơi ếch 200 m

Nam & Nữ

13

Bướm 50 m

Nam & Nữ

14

Bướm 100 m

Nam & Nữ

15

Bướm 200 m

Nam & Nữ

16

Hỗn hợp cá nhân 200 m

Nam & Nữ

17

Hỗn hợp cá nhân 400 m

Nam & Nữ

18

Tiếp sức hỗn hợp 4x100m

Nam & Nữ 

19

Tiếp sức tự do 4x100 m

Nam & Nữ

20

Tiếp sức tự do 4x200 m

Nam & Nữ

