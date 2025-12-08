Lịch thi đấu môn bơi lội SEA Games 33 mới nhất
(Tin thể thao, tin SEA Games) Bộ môn bơi lội tại SEA Games 33 diễn ra từ 10/12 đến 16/12 tại bể bơi Sports Authority of Thailand Complex, Bangkok. Trong 6 ngày thi đấu, các VĐV sẽ tranh tài ở 38 bộ huy chương với 4 kiểu bơi tiêu chuẩn gồm tự do, ngửa, ếch và bướm, bao gồm nội dung nam, nữ và tiếp sức hỗn hợp ở nhiều cự ly.
Lịch thi đấu môn bơi lội SEA Games 33
|
STT
|
Thời gian
|
Hạng mục thi đấu
|
Đối tượng tham gia
|
1
|
12 - 16/12
|
Bơi tự do 50m
|
Nam & Nữ
|
2
|
Bơi tự do 100 m
|
Nam & Nữ
|
3
|
Bơi tự do 200 m
|
Nam & Nữ
|
4
|
Bơi tự do 400 m
|
Nam & Nữ
|
5
|
Bơi tự do 800 m
|
Nữ
|
6
|
Bơi tự do 1500 m
|
Nam
|
7
|
Bơi ngửa 50m
|
Nam & Nữ
|
8
|
Bơi ngửa 100 m
|
Nam & Nữ
|
9
|
Bơi ngửa 200 m
|
Nam & Nữ
|
10
|
Bơi ếch 50 m
|
Nam & Nữ
|
11
|
Bơi ếch 100 m
|
Nam & Nữ
|
12
|
Bơi ếch 200 m
|
Nam & Nữ
|
13
|
Bướm 50 m
|
Nam & Nữ
|
14
|
Bướm 100 m
|
Nam & Nữ
|
15
|
Bướm 200 m
|
Nam & Nữ
|
16
|
Hỗn hợp cá nhân 200 m
|
Nam & Nữ
|
17
|
Hỗn hợp cá nhân 400 m
|
Nam & Nữ
|
18
|
Tiếp sức hỗn hợp 4x100m
|
Nam & Nữ
|
19
|
Tiếp sức tự do 4x100 m
|
Nam & Nữ
|
20
|
Tiếp sức tự do 4x200 m
|
Nam & Nữ
