Hấp dẫn SEA Games 9/12: Lễ khai mạc rực lửa, bóng chày Việt Nam đấu Philippines

🎆 Lễ khai mạc SEA Games 33 hoành tráng

Lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra vào 19h ngày 9/12/2025 tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala, Bangkok, Thái Lan, đánh dấu sự trở lại của Thái Lan sau 18 năm và kỷ niệm 66 năm SEA Games. Chủ đề của lễ khai mạc là “Ngọn lửa đam mê”, với thông điệp “We Are One” nhằm nhấn mạnh sự đoàn kết của cộng đồng Đông Nam Á. Chương trình gồm 5 phần hoành tráng, tái hiện lịch sử, tôn vinh văn hóa đa dạng và kết hợp nghệ thuật cùng công nghệ hiện đại.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 19h, tối 9/12

Lễ khai mạc sử dụng ánh sáng 3D, hiệu ứng âm thanh, lửa, nước và công nghệ sân khấu tiên tiến, với sự tham gia của hơn 5.000 diễn viên, tình nguyện viên và nghệ sĩ, kéo dài khoảng 90 phút. Lễ thắp đuốc SEA Games được giữ bí mật đến phút cuối, đồng thời hướng tới SEA Games xanh, an toàn và bền vững.

Dàn sao và mỹ nhân góp mặt bao gồm 11 Hoa hậu Thái Lan dẫn đầu các đoàn VĐV, trong đó có Suchata Chuangsri (Hoa hậu Thế giới 2025) và Antonia Porsild (Á hậu Hoàn vũ 2023), cùng huyền thoại Muay Thái Buakaw Banchamek và các nghệ sĩ quốc tế như BamBam (K-Pop), F.Hero - Tong Twopee và Violette Wautier.

Trước lễ khai mạc, vẫn tồn tại một số vấn đề gây chú ý như lỗi nhạc quốc ca trong trận bóng đá nam, một số cơ sở hạ tầng cần khắc phục khẩn cấp, không khí công cộng ít náo nhiệt và tranh cãi về luật lệ, giới hạn số huy chương vàng khiến một số VĐV hàng đầu bỏ thi.

Theo Bộ trưởng Du lịch & Thể thao Thái Lan, Trung tâm Phát sóng Quốc tế (IBC) đã sẵn sàng phát sóng 31 môn thể thao, nhiều nhất từ trước đến nay, hứa hẹn mang đến một màn khai mạc ấn tượng, kết hợp văn hóa, công nghệ và tinh thần thể thao của Đông Nam Á. SEA Games 33 diễn ra từ 9-20/12/2025 với 574 HCV từ 50 môn chính thức, 3 môn biểu diễn và 1 môn giá trị gia tăng (MMA), trong đó lễ khai mạc tối 9/12 là màn mở đầu đầy hoành tráng và đáng nhớ.

⚾ Đội tuyển bóng chày Việt Nam quyết đấu Philippines

Bóng chày nam SEA Games 33 có 7 đội tham dự, với Philippines và Thái Lan đang dẫn đầu toàn bảng khi cả hai đều thắng tuyệt đối 3 trận. Singapore xếp thứ 3 với 2 thắng, 1 thua, còn Indonesia đang đứng thứ 4 với 2 thắng, 2 thua. Việt Nam và Lào cùng 1 thắng, 3 thua, trong khi Malaysia chưa có chiến thắng nào.

Hiện tại, Việt Nam còn cơ hội lọt vào top 4 nếu giành chiến thắng cả 2 trận còn lại, đặc biệt là trận quyết định với Philippines, đội đang dẫn đầu và chưa thua trận nào. Nếu thất bại, Việt Nam có thể bị đẩy xuống cuối bảng, hết cơ hội bảo vệ hạng 4 giống như SEA Games 32.

Trận đấu giữa Việt Nam gặp Philippines diễn ra vào 9h30, sau đó tới lượt Lào gặp Malaysia (10h) và trận cuối ngày (14h) Thái Lan đụng độ Singapore.

Trong ngày 9/12 còn có các trận đấu hấp dẫn của môn cricket ở cả nội dung nam và nữ. Việt Nam không có đội tuyển thi đấu môn này.