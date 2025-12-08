U22 Việt Nam giật mình vì trực thăng quần thảo, Bangkok siết chặt an ninh SEA Games 33

❗Bangkok siết chặt an ninh, trực thăng quần thảo trên đầu U22 Việt Nam

Chiều ngày 8/12 tại Bangkok, U22 Việt Nam tiếp tục rèn quân trên sân bóng của trường Đại học RBAC. Tâm điểm ở đầu buổi tập của U22 Việt Nam lại không nằm trên mặt cỏ, mà ở những chuyến trực thăng liên tục chao lượn ngay phía trên sân tập của thầy trò HLV Kim Sang Sik

Những chuyến trực thăng thu hút sự chú ý của toàn đội U22 Việt Nam

Bản thân HLV Kim Sang Sik, ban huấn luyện và các cầu thủ cũng tỏ ra tò mò trước khung cảnh hiếm thấy này. Bởi trong buổi sáng 8/12, khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bất ngờ trở nên căng thẳng vì những vụ xung đột vũ trang.

Chính vì vậy, việc Bangkok tăng cường kiểm soát an ninh trong thời điểm SEA Games 33 đang diễn ra là điều hoàn toàn dễ hiểu. Không khí nghiêm ngặt từ bên ngoài phần nào tạo thêm quyết tâm tập trung cho toàn đội trước trận đấu quan trọng gặp U22 Malaysia.

🔥 Tốc độ & sự tinh gọn: Yêu cầu bắt buộc

Trở lại buổi tập của U22 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik tiếp tục cho các học trò rèn đấu pháp, chuẩn bị cho trận quyết đấu với U22 Malaysia vào ngày 11/12, trận đấu mang tính then chốt để tranh ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Trong suốt buổi tập, ban huấn luyện liên tục nhắc nhở các cầu thủ phải xử lý nhanh hơn ở từng pha bóng, đồng thời loại bỏ tối đa các động tác thừa khi thi đấu. Đây được xem là yêu cầu cốt lõi để đối phó với lối chơi giàu thể lực và tốc độ của Malaysia.

HLV Kim Sang Sik tiếp tục luân phiên thay đổi giữa bộ khung chính và phụ. Mục tiêu được công bố là giúp các vị trí hiểu nhau hơn, tăng sự gắn kết toàn đội. Tuy nhiên, theo quan sát, chiến lược gia Hàn Quốc còn muốn tạo thêm những bất ngờ chiến thuật để “giấu bài” trước đối thủ trực tiếp.

Ban huấn luyện liên tục nhắc nhở các tuyển thủ U22 Việt Nam phải xử lý nhanh hơn ở từng pha bóng

❗ Hé lộ bộ ba tấn công mới: Văn Khang – Đình Bắc – Viktor Lê

Ở buổi tập này, HLV Kim Sang Sik ghép bộ ba cầu thủ tấn công Văn Khang – Đình Bắc – Viktor Lê trong phần đối kháng. Trong đó, Viktor Lê chính là cái tên gây tò mò nhất, có thể trở thành “lá bài tẩy” của ông Kim tại SEA Games 33.

Trước đây, chiến lược gia Hàn Quốc từng gây bất ngờ lớn khi ém Phạm Tuấn Hải và Công Phương, chỉ để họ đá chính ở trận cuối và cùng giúp đội tuyển tạo đột biến. Vì vậy, việc “ém” Viktor Lê hoàn toàn có thể là một toan tính tương tự.

Có thể thấy, HLV Kim Sang Sik muốn rèn thêm ý thức phòng ngự và khả năng hỗ trợ biên cho cầu thủ trẻ nhất đội. Điều này giúp Lê Phát trở nên toàn diện và linh hoạt hơn trong chiến thuật. U22 Việt Nam sẽ còn 2 ngày nữa để hoàn thiện những “mảnh ghép” cuối trước đại chiến Malaysia. Những thay đổi mà HLV Kim Sang Sik đang thực hiện cho thấy ông đã chuẩn bị nhiều phương án, hứa hẹn mang tới bất ngờ cho các đối thủ sắp tới tại SEA Games 33.