Trực tiếp bóng đá Cardiff City - Chelsea: "The Blues" phô diễn đẳng cấp (League Cup)
(3h, 17/12, tứ kết) Chạm trán đối thủ đang dẫn đầu giải hạng Nhì, dàn sao Chelsea rất quyết tâm giành chiesn thắng để lấy vé bán kết.
League Cup | 3h, 17/12 | SVĐ Cardiff City
Điểm
Trott
Perry Ng
Fish
Chambers
Bagan
Wintle
Robertson
Turnbull
Ashford
Salech
J. Colwill
Điểm
Jorgensen
Acheampong
Adarabioyo
Badiashile
Hato
Caicedo
Santos
Buonanotte
Estevao
Gittens
George
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Sau 4 trận toàn hòa và thua, Chelsea đã tìm lại mạch thắng khi đánh bại Everton ở vòng 16 Ngoại hạng Anh. Đó là lí do để thầy trò Enzo Maresca bước vào cuộc chạm tán Cardiff City, đội đang dẫn đầu League One (tương đương giải hạng Nhì Anh) và thể hiện phong độ cực kì ấn tượng với 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất (1 thua).
Theo thống kê, Chelsea đã thắng cả 5 trận tứ kết League Cup gần nhất, kể từ khi bị Sunderland loại ở vòng đấu này mùa giải 2013/14. Về phía Cardiff, họ cũng đứng trước cơ hội lần đầu tiên lọt vào bán kết League Cup sau 13 năm (kể từ mùa 2011/12, vào tới chung kết và thua Liverpool).
Thú vị hơn, lần cuối cùng Cardiff đánh bại Chelsea cũng đến ở League Cup vào năm... 1986. Kể từ đó, "The Blues" giành chiến thắng trong cả 5 lần gặp nhau gần nhất, bao gồm trận thắng 2-1 ở Ngoại hạng Anh năm 2019.
HLV Enzo Maresca đã công khai đặt dấu hỏi về mức độ ủng hộ mà ông đang nhận được tại Chelsea. Điều đó làm dấy lên khả năng đội bóng Tây London sẽ phải...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/12/2025 17:13 PM (GMT+7)