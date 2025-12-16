Trực tiếp bóng đá Cardiff City - Chelsea: "The Blues" phô diễn đẳng cấp (League Cup)

League Cup | 3h, 17/12 | SVĐ Cardiff City Cardiff City 0 - 0 Chelsea (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Cardiff City vs Chelsea Chelsea Điểm Trott Perry Ng Fish Chambers Bagan Wintle Robertson Turnbull Ashford Salech J. Colwill Điểm Jorgensen Acheampong Adarabioyo Badiashile Hato Caicedo Santos Buonanotte Estevao Gittens George Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Cardiff City Cardiff City Chelsea Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trott, Perry Ng, Fish, Chambers, Bagan, Wintle, Robertson, Turnbull, Ashford, Salech, J. Colwill Jorgensen, Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Hato, Caicedo, Santos, Buonanotte, Estevao, Gittens, George

Sau 4 trận toàn hòa và thua, Chelsea đã tìm lại mạch thắng khi đánh bại Everton ở vòng 16 Ngoại hạng Anh. Đó là lí do để thầy trò Enzo Maresca bước vào cuộc chạm tán Cardiff City, đội đang dẫn đầu League One (tương đương giải hạng Nhì Anh) và thể hiện phong độ cực kì ấn tượng với 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất (1 thua).

Theo thống kê, Chelsea đã thắng cả 5 trận tứ kết League Cup gần nhất, kể từ khi bị Sunderland loại ở vòng đấu này mùa giải 2013/14. Về phía Cardiff, họ cũng đứng trước cơ hội lần đầu tiên lọt vào bán kết League Cup sau 13 năm (kể từ mùa 2011/12, vào tới chung kết và thua Liverpool).

Thú vị hơn, lần cuối cùng Cardiff đánh bại Chelsea cũng đến ở League Cup vào năm... 1986. Kể từ đó, "The Blues" giành chiến thắng trong cả 5 lần gặp nhau gần nhất, bao gồm trận thắng 2-1 ở Ngoại hạng Anh năm 2019.