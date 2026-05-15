Trực tiếp bóng đá Công an TPHCM - Đà Nẵng: Đội khách khát điểm (V-League)
(18h, 15/5, vòng 23 V-League) Đà Nẵng đang khát điểm hơn bao giờ hết, và mỗi trận với đội bóng sông Hàn lúc này không khác gì một trận chung kết.
Danh sách các trận đấu HOT
V-League | 18h, 15/5 | SVĐ Bình Dương
Điểm
Lê Giang
Quang Hùng
Matheus
Gia Bảo
Minh Trọng
Đức Huy
Đức Phú
Endrick
Khoa Ngô
Tiến Linh
Williams
Điểm
Văn Toản
Ngọc Hải
Phi Long
Văn Sơn
Duy Cương
Anh Tuấn
Phi Hoàng
Minh Quang
Đình Duy
Nguyên Hoàng
Makaric
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Giai đoạn mới của Công an TPHCM
Sau những biến động mạnh mẽ trên băng ghế chỉ đạo khi HLV Huỳnh Đức rời vị trí, Công an TPHCM đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh đầy lạc quan. Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu trước đã giải tỏa áp lực đè nặng bấy lâu nay.
Điểm nhấn lớn nhất trong sự trỗi dậy này chính là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Sau một quãng thời gian dài im hơi lặng tiếng, chân sút của đội tuyển Việt Nam đã tìm lại được bản năng sát thủ với pha lập công quan trọng, chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài hơn nửa năm.
Dấu ấn HLV Thanh Phương
Dưới sự dẫn dắt của HLV Thanh Phương, lối chơi của Công an TPHCM dường như trở nên thanh thoát và gắn kết hơn. Họ không còn quá phụ thuộc vào các cá nhân mà bắt đầu vận hành như một khối thống nhất, với sự cơ động của Lee Williams và khả năng càn lướt của Khoa Ngô ở hai hành lang cánh.
Đà Nẵng dốc sức đua trụ hạng
Đà Nẵng cũng vừa đón nhận một "liều thuốc" tinh thần vô cùng giá trị khi đánh bại Becamex TPHCM 2-0. Những bàn thắng của Võ Nguyên Hoàng và Milan Makarić không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đội bóng sông Hàn nuôi hy vọng thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ", dù thực tế là họ vẫn đang đứng cuối bảng.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.
Mùa này, Công an Hà Nội cũng đang dẫn đầu danh sách các đội bóng ghi nhiều bàn và để thủng lưới ít nhất V-League
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/05/2026 12:26 PM (GMT+7)