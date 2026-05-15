Trực tiếp bóng đá Công an TPHCM - Đà Nẵng: Đội khách khát điểm (V-League)

V-League | 18h, 15/5 | SVĐ Bình Dương Công an TPHCM 0 - 0 Đà Nẵng (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an TPHCM vs Đà Nẵng Đà Nẵng Điểm Lê Giang Quang Hùng Matheus Gia Bảo Minh Trọng Đức Huy Đức Phú Endrick Khoa Ngô Tiến Linh Williams Điểm Văn Toản Ngọc Hải Phi Long Văn Sơn Duy Cương Anh Tuấn Phi Hoàng Minh Quang Đình Duy Nguyên Hoàng Makaric Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an TPHCM Công an TPHCM Đà Nẵng Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lê Giang, Quang Hùng, Matheus, Gia Bảo, Minh Trọng, Đức Huy, Đức Phú, Endrick, Khoa Ngô, Tiến Linh, Williams Văn Toản, Ngọc Hải, Phi Long, Văn Sơn, Duy Cương, Anh Tuấn, Phi Hoàng, Minh Quang, Đình Duy, Nguyên Hoàng, Makaric

Giai đoạn mới của Công an TPHCM

Sau những biến động mạnh mẽ trên băng ghế chỉ đạo khi HLV Huỳnh Đức rời vị trí, Công an TPHCM đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh đầy lạc quan. Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu trước đã giải tỏa áp lực đè nặng bấy lâu nay.

Điểm nhấn lớn nhất trong sự trỗi dậy này chính là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Sau một quãng thời gian dài im hơi lặng tiếng, chân sút của đội tuyển Việt Nam đã tìm lại được bản năng sát thủ với pha lập công quan trọng, chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài hơn nửa năm.

Dấu ấn HLV Thanh Phương

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thanh Phương, lối chơi của Công an TPHCM dường như trở nên thanh thoát và gắn kết hơn. Họ không còn quá phụ thuộc vào các cá nhân mà bắt đầu vận hành như một khối thống nhất, với sự cơ động của Lee Williams và khả năng càn lướt của Khoa Ngô ở hai hành lang cánh.

Đà Nẵng dốc sức đua trụ hạng

Đà Nẵng cũng vừa đón nhận một "liều thuốc" tinh thần vô cùng giá trị khi đánh bại Becamex TPHCM 2-0. Những bàn thắng của Võ Nguyên Hoàng và Milan Makarić không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đội bóng sông Hàn nuôi hy vọng thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ", dù thực tế là họ vẫn đang đứng cuối bảng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.