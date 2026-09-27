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FIFA ASEAN CUP 2026

Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam - Ấn Độ: Ngày trở lại sân chơi lớn (ASIAD)

Sự kiện: Asiad 2026 Bóng chuyền Việt Nam

(14h, 27/9, bảng C, bóng chuyền nam ASIAD) Đây sẽ là trận đấu đầu tiên tại ASIAD sau 8 năm của bóng chuyền nam Việt Nam.

     

Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam - Ấn Độ: Ngày trở lại sân chơi lớn (ASIAD) - 1
Việt Nam
Ấn Độ
Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam - Ấn Độ: Ngày trở lại sân chơi lớn (ASIAD) - 1

Sau 8 năm không dự ASIAD, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trở lại sân chơi này và sẽ gặp Ấn Độ ở lượt trận đầu tiên. Trong bảng đấu còn có Qatar và Hong Kong (TQ), đây có thể xem là trận ảnh hưởng lớn tới cơ hội đi tiếp của tueyenr Việt Nam.

Sau chức vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026, ĐT Việt Nam đang có sự tự tin cao độ khi sở hữu những ngôi sao có phong độ cao như Nguyễn Ngọc Thuân và Trần Duy Tuyến. Tuy nhiên Ấn Độ sở hữu thể hình tốt và sức mạnh tấn công đáng kể nên sẽ không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam - Kazakhstan: Quỳnh Hương tỏa sáng ghi 18 điểm (ASIAD)
Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam - Kazakhstan: Quỳnh Hương tỏa sáng ghi 18 điểm (ASIAD)

(Tranh hạng 7 môn bóng chuyền nữ) Chủ công trẻ 18 tuổi Phạm Quỳnh Hương tiếp tục là người chơi hay nhất của Việt Nam trong trận đấu với Kazakhstan.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

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-27/09/2026 09:01 AM (GMT+7)
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