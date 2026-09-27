Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam - Ấn Độ: Ngày trở lại sân chơi lớn (ASIAD)

Sau 8 năm không dự ASIAD, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trở lại sân chơi này và sẽ gặp Ấn Độ ở lượt trận đầu tiên. Trong bảng đấu còn có Qatar và Hong Kong (TQ), đây có thể xem là trận ảnh hưởng lớn tới cơ hội đi tiếp của tueyenr Việt Nam.

Sau chức vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026, ĐT Việt Nam đang có sự tự tin cao độ khi sở hữu những ngôi sao có phong độ cao như Nguyễn Ngọc Thuân và Trần Duy Tuyến. Tuy nhiên Ấn Độ sở hữu thể hình tốt và sức mạnh tấn công đáng kể nên sẽ không phải đối thủ dễ bị đánh bại.