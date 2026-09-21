Kết quả bóng chuyền ĐT nữ Indonesia - Việt Nam: Thua chóng vánh 3 set (ASIAD)

Hai đội tạo nên màn giằng co điểm số ngay từ set đầu tiên. Nhưng sau đó, những pha nhảy phát bóng tấn công uy lực của Ersandrina Devega đã bẻ gãy khâu đỡ bước một của Việt Nam, mang về chuỗi lên điểm ấn tượng cho Indonesia.

Quỳnh Hương là điểm sáng trong lối chơi của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam

Thanh Thúy và các đồng đội nỗ lực trở lại mạnh mẽ để rút ngắn tỷ số từ cách biệt 10 điểm xuống còn 2 điểm. Đáng tiếc, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lại không duy trì được đà hưng phấn khi chơi chệch choạc đúng vào thời điểm quyết định và để thua 20-25.

Bước sang set hai, Việt Nam cho thấy sự cải thiện trong lối chơi. Thanh Thúy và các đồng đội thi đấu bình tĩnh hơn, để tạo ra khoảng cách 4 điểm trước Indonesia. Tuy nhiên, Việt Nam lại để cho đối thủ lội ngược dòng thắng 25-21.

Đến set ba, tinh thần của Việt Nam đi xuống rõ rệt. Các tay đập liên tục để mất điểm từ những pha đập bóng, nhiều cú đánh thậm chí không đi vào trong sân. Ngược lại, Indonesia không chỉ bám chắn hiệu quả và phòng ngự lăn xả, mà còn có những pha phát bóng uy lực. Dù chủ công Quỳnh Hương liên tục ghi điểm, một mình tài năng trẻ 18 tuổi không đủ để giúp Việt Nam lật ngược tình thế và để thua 18-25.

Trận này, Quỳnh Hương tiếp tục là cái tên chơi nổi bật nhất của Việt Nam khi ghi được 14 điểm. Bên kia chiến tuyến, Namira Marandanti (15), Ersandrina Devega (14) và Mediol Yoku (12) là ba cái tên đóng vai trò ghi điểm chủ chốt cho Indonesia.

Việt Nam còn một trận đấu tranh hạng 7 gặp Kazakhstan, đội đã để thua Đài Loan (Trung Quốc) với các tỷ số 21-25, 23-25, 25-22, 27-25 và 10-15.