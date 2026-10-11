Nóng nhất thể thao sáng 11/10: Alcaraz tiết lộ lý do để ria mép

Alcaraz tiết lộ lý do để ria mép

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Cerundolo, Carlos Alcaraz giải thích về bộ ria mép của mình. “Tôi sẽ để kiểu râu này ít nhất là trong một tuần. Tôi luôn muốn bước ra sân đấu với bộ ria mép ít nhất một lần trong đời. Tại Tokyo Open, tôi cùng đội ngũ của mình cá cược với nhau rằng nếu tôi vô địch, cả đội phải để ria mép khi dự Thượng Hải Masters. Tôi cảm thấy rất vui và muốn giữ lại phong cách này”.

Alcaraz với bộ ria mép

Russell bị phạt nặng vì vi phạm động cơ

Theo xác nhận từ ban tổ chức đua xe F1, George Russell, tay đua của Mercedes, sẽ bắt đầu chặng đua chính trong ngày chủ nhật (11/10) ở vị trí thứ 21/22 tay đua. Nguyên nhân là bởi xe của tay đua này vi phạm liên quan đến động cơ. Trong khi đó, đồng đội Antonelli sẽ bắt đầu đua ở vị trí thứ tư sau hai tay đua của Ferrari và Max Verstappen.

Ryder Cup bất ngờ gặp rắc rối

Ryder Cup, giải đấu golf thường niên giữa ĐT Mỹ và ĐT châu Âu, bất ngờ gặp rắc rối ngay từ ngày đầu tiên. Trọng tài giàu kinh nghiệm Jeff Kiddie đã quyết định rút khỏi giải đấu sau khi bị Keegan Bradley lăng mạ. Nguyên nhân là bởi Kiddie cùng các đồng nghiệp mất khá lâu để xác định điểm đặt bóng lại cho Bradley sau khi golfer này đưa bóng rơi vào vị trí rất khó xử lý. Hiện tại, ban tổ chức Ryder Cup chưa có bình luận về vấn đề này.

Golden State Warriors gia hạn với Podziemski

Theo báo chí Mĩ, CLB bóng rổ Golden State Warriors đã quyết định gia hạn thêm 5 năm hợp đồng với Brandin Podziemski. Hậu vệ dẫn bóng này sẽ nhận tổng cộng 110 triệu USD tiền lương trong khoảng thời gian này, tương đương với việc được gấp 4 lần lương so với bản hợp đồng cũ. Podziemski được kỳ vọng sẽ thay thế vị trí của Steph Curry khi siêu sao này đã bước sang tuổi 38.

“Ông trùm” UFC sắp xếp đối thủ cho Deontay Wilder

“Ông trùm” của UFC, Dana White khẳng định ý đồ lấn sân sang quyền anh khi đang sắp xếp đối thủ cho Deontay Wilder. Đối thủ của võ sĩ người Mỹ sẽ là Jai Opetaia, tay đấm đang thi đấu ở hạng bán trung và muốn chuyển lên đấu ở hạng nặng. Cuộc đối đầu này là trận đấu phụ cho sự kiện Fury đấu với Joshua.