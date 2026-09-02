Chuyển nhượng châu Âu hạ màn: La Liga - Ngoại hạng Anh "đốt tiền", Ligue 1 thắng lớn

La Liga – Cuộc chơi riêng của ba ông lớn

La Liga vốn luôn bị coi là sân chơi riêng của Barcelona, Real Madrid và phần nào đó là Atletico Madrid và thị trường chuyển nhượng hè 2026 là minh chứng rõ ràng nhất. Mười bản hợp đồng đắt giá nhất của La Liga đều thuộc về ba đội bóng này. Thương vụ có giá trên 100 triệu euro duy nhất thuộc về Real Madrid với “bom tấn 125 triệu euro” Yan Diomande.

Real Madrid - Barcelona và phần nào đó là Atletico Madrid tạo nên cuộc chơi riêng tại La Liga

Trong danh sách này, Real Madrid còn có thêm 3 cái tên khác là Cucurella (55 triệu euro), Espi (25 triệu euro) và Dumfries (20 triệu euro). Barcelona cũng góp vui với 3 bản hợp đồng trong đó Gordon (80 triệu euro) và Rodri (60 triệu euro) là hai bản hợp đồng đắt giá thứ hai và thứ ba giải đấu. Còn lại là Adeyemi (22 triệu) xếp thứ 9.

Atletico Madrid cũng cải tổ mạnh mẽ nhưng họ mua cầu thủ giá đồng đều thay vì tập trung vào “bom tấn”. Romero (40 triệu euro), Hjulmand (40 triệu euro), Lee Kang In (35 triệu euro) được đánh giá là những bản hợp đồng chất lượng và có giá cả phù hợp.

Ngoại hạng Anh – Một mình một cõi

Thu nhập của các CLB Ngoại hạng Anh đang thuộc diện cao nhất châu Âu và họ thể hiện thông qua thị trường chuyển nhượng. Với việc 4 ông lớn là Man City, Liverpool, Chelsea và Tottenham đều đẩy mạnh cải tổ nên bản hợp đồng đắt giá thứ 10 tại giải đấu này (Balaba – 76 triệu euro) cũng đủ đứng đầu ở ba giải đấu còn lại (Đức, Italia, Pháp).

Man City bỏ hơn 370 triệu euro để cải tổ hoàn toàn tuyến giữa

Thương vụ đắt giá nhất đương nhiên là việc Enzo Fernandez chuyển từ Chelsea sang Man City với giá 145 triệu euro. “The Citizen” còn có bản hợp đồng đắt giá thứ ba (Anderson – 135 triệu euro) và thứ 6 (Bouaddi – 95 triệu euro). Điểm đáng chú ý là cả ba cầu thủ này đều là tiền vệ trung tâm.

Chelsea cũng gây ấn tượng khi bỏ 138 triệu euro ra chiêu mộ Morgan Rogers. Trong khi đó, Liverpool cũng không chịu kém cạnh với bản hợp đồng mang tên Barcola trị giá 125 triệu euro. Arsenal cũng có một thương vụ trong danh sách 10 bản hợp đồng đắt giá nhất là Guimaraes (87,5 triệu euro).

Tottenham là đội có nhiều bản hợp đồng trong danh sách này với Tonali (108 triệu euro), Mateus (99 triệu euro) và Savinho (87,7 triệu euro). Tuy nhiên, độ hiệu quả thì còn phải chờ thời gian.

Bundesliga - Ảm đạm như “chợ chiều”

Các đội bóng của Bundesliga quyết định chơi chiến thuật “thắt lưng buộc bụng” ở kỳ chuyển nhượng này. Hai bản hợp đồng đắt giá nhất đều thuộc về Bayern Munich và cũng chỉ ở mức 50 triệu euro (Saibari – Brown).

Brown và Saibari là hai bản hợp đồng đắt giá nhất tại Bundesliga

Leverkusen cố gắng cải tổ với những bản hợp đồng như Diaby (30 triệu euro), Moreira (29,5 triệu euro), Gutierrez (26 triệu euro) và Medina (23 triệu euro). Dortmund chỉ có 2 bản hợp đồng đáng chú ý tới người Hy Lạp là Karetsas (30 triệu euro) và Konstantelias (26 triệu euro).

RB Leipzig (Esteve – 25 triệu euro) và Stuttgart (Pjicinovic - 25 triệu euro) cũng góp vui vào danh sách. Tất cả những bản hợp đồng này đều được đánh giá là đầu tư cho tương lai để kiếm về số tiền lớn hơn.

Serie A – Sự trỗi dậy của AC Milan và Juventus

AC Milan và Juventus đều thi đấu không thành công trong vài năm gần đây. Bởi vậy, không lạ khi họ cố gắng xoay chuyển tình thế bằng những bản hợp đồng mới. “Rossoneri” chiếm trọn khung hình chính với 2 bản hợp đồng kỷ lục của giải đấu (Ramos – 74 triệu euro) và Moreira (50 triệu euro).

Trong khi đó, Juventus cũng không chịu kém cạnh với Openda (42,75 triệu euro), Kolo Muani (41,2 triệu euro), Kaljbegovic (32 triệu euro). Inter Milan góp mặt với 2 gương mặt cùng có giá 30 triệu euro là Jones và Spence, hai cầu thủ tới từ Ngoại hạng Anh.

Ngoài ra, Como (Chalobah – 30 triệu euro), AS Roma (Castro – 36 triệu euro) và Napoli (Hojlund – 44 triệu euro) là những đội có 1 bản hợp đồng lọt danh sách 10 cầu thủ đắt giá nhất mùa hè tại Serie A.

Ligue 1 – Tiếp tục công cuộc đầu tư

Ligue 1 là giải đấu duy nhất có số doanh thu bán cầu thủ trên 1 tỷ euro ngoài Ngoại hạng Anh. Giải đấu này đang dần dần trở thành nguồn cung cấp cầu thủ cho 4 giải đấu còn lại. PSG vẫn dẫn đầu giải đấu như thường lệ với 3 bản hợp đồng đắt giá nhất giải là Akliouche (50 triệu euro), Ferran Torres (48,5 triệu euro) và Godts (45 triệu euro). Ngoài ra, PSG còn có một cái tên khác trong danh sách là Zabi (25 triệu euro).

Monaco là đội bóng có bản hợp đồng đắt giá nhất Ligue 1 nếu không tính PSG với Abline (25 triệu euro). Còn lại Rennes (Mayenda – 22 triệu euro), Lille (Ayase – 15 triệu euro), Paris FC (Coppola – 17,5 triệu euro) và Strasbourg (Coulibaly – 20 triệu euro và David – 16 triệu euro) đều góp mặt một đến hai bản hợp đồng. Đa phần đều là những khoản đầu tư trong tương lai.

Tóm lại, Ngoại hạng Anh và La Liga là hai nơi tập trung những bản hợp đồng đáng chú ý nhất. Họ mua về để tăng cường sức mạnh ngay lập tức để cạnh tranh với các đối thủ cả trong nước lẫn châu Âu. Trong khi đó, các đại gia của Serie A đang bắt đầu trên con đường tìm lại ánh hào quang. Bundesliga và Ligue 1 tập trung vào việc đầu tư để thu lợi trong tương lai.

Tổng hợp 10 bản hợp đồng đắt giá nhất mùa hè tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Tây Ban Nha, Anh, Đức, Ý, Pháp)