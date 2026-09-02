HLV Mourinho "chạy truyền thông", giúp Mbappe đua QBV với Messi - Rodri

Trong bối cảnh Kylian Mbappe đang là một trong những ứng viên sáng giá, phát biểu của “Người đặc biệt” được xem như động thái gián tiếp tạo thêm tiếng nói cho ngôi sao người Pháp.

Mourinho phản đối tiêu chí dựa vào danh hiệu tập thể

“Bạn không nên trao Quả bóng vàng cho một cầu thủ chỉ vì anh ta vô địch UEFA Champions League hay World Cup. Nếu chỉ trao giải cho ai đó vì họ giành Champions League, vậy thì hãy trao luôn cho Luis Enrique”, Mourinho tuyên bố.

HLV Mourinho ủng hộ Mbappe trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Thông điệp của chiến lược gia người Bồ Đào Nha khá rõ ràng: thành công tập thể không thể là yếu tố duy nhất quyết định chủ nhân Quả bóng vàng. Theo quan điểm của "Người đặc biệt", cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cần được đánh giá dựa trên màn trình diễn cá nhân, tầm ảnh hưởng và đẳng cấp xuyên suốt mùa giải.

Mbappe hưởng lợi từ quan điểm của “Người đặc biệt”

Dù không trực tiếp nhắc đến Kylian Mbappe, Mourinho đang đưa ra lập luận có thể mang lại lợi thế cho tiền đạo người Pháp trong cuộc đua Quả bóng vàng với Rodri, Harry Kane hay Lionel Messi. Mbappe có thể không sở hữu đầy đủ những danh hiệu tập thể lớn nhất, nhưng phong độ, khả năng tạo khác biệt và vị thế cá nhân vẫn giúp anh nằm trong nhóm những ngôi sao hàng đầu thế giới.

“Đương nhiên không phải như vậy. Giải thưởng này phải được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, không nhất thiết phải là một cầu thủ người Tây Ban Nha hay cầu thủ của PSG. Nó nên thuộc về một trong 3-4 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và những cầu thủ đó đều đang có mặt ở đây”, Mourinho nhấn mạnh.

Mbappe đang có phong độ cao

Mourinho ám chỉ “chính trị” phía sau Quả bóng vàng

Đáng chú ý, Mourinho còn thẳng thắn đề cập đến yếu tố ngoài chuyên môn trong cuộc bầu chọn danh giá này. “Nhưng chính trị cũng có liên quan đến Quả bóng vàng, vì thế tôi không muốn dính líu đến chính trị”, ông nói.

Phát biểu ấy càng khiến người hâm mộ chú ý trong bối cảnh cuộc đua Quả bóng vàng luôn chịu ảnh hưởng lớn từ truyền thông, danh tiếng và sức nặng của các danh hiệu tập thể. Mourinho có thể khẳng định không muốn tham gia “chính trị”, nhưng những lời của ông rõ ràng đang góp phần định hướng cuộc tranh luận: Quả bóng vàng nên thuộc về cầu thủ xuất sắc nhất. Và nếu xét thuần túy đẳng cấp cá nhân, Mbappe chắc chắn có lý do để tin vào cơ hội của mình.