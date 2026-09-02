Tranh cãi Bellingham là tiền vệ toàn năng hay “nhạc trưởng” số 10?

Bellingham không phải mẫu cầu thủ có thể một mình định đoạt trận đấu

Jude Bellingham đã trở thành một trong những gương mặt quan trọng nhất của đội tuyển Anh. Sau khi nổi lên tại Birmingham City ở vị trí tiền vệ trung tâm, anh tiếp tục phát triển mạnh trong màu áo Borussia Dortmund trước khi trở thành nhân tố chủ chốt của "Tam Sư".

Bellingham ghi 7 bàn thắng tại World Cup 2026

Ở tuổi 23, Bellingham đã để lại dấu ấn rõ nét tại các giải đấu lớn. Màn ăn mừng tại Euro 2024 giúp anh trở thành biểu tượng của đội tuyển Anh, trong khi tại World Cup 2026, tiền vệ này ghi tới 7 bàn thắng.

Tuy nhiên, John Barnes cho rằng tuyển Anh không thể đặt toàn bộ kỳ vọng vào Bellingham. Cựu tuyển thủ Anh nói với GOAL: “Phiên bản tốt nhất của Jude sẽ không giúp chúng ta vô địch World Cup. Phiên bản tốt nhất của đội tuyển Anh mới là thứ sẽ giúp chúng ta vô địch World Cup”.

Barnes nhấn mạnh thêm: “Jude Bellingham và Harry Kane một mình sẽ không thể giúp chúng ta vô địch World Cup. Họ đã cho thấy khả năng của mình, đó là họ có thể tự mình giành chiến thắng trong một số trận đấu nhờ vào cách mà đội hình được xây dựng để họ trở thành những người ghi bàn”.

Số 8 toàn năng thay vì “nhạc trưởng” số 10

Theo Barnes, vấn đề nằm ở cách sử dụng Bellingham. Dù thường xuyên được đẩy lên vị trí cao hơn, tiền vệ của Real Madrid phát huy tốt nhất những phẩm chất toàn diện khi được hoạt động ở vai trò số 8, nơi anh có thể tham gia cả tấn công lẫn phòng ngự.

Số 8 toàn năng thay vì “nhạc trưởng” số 10

Barnes thẳng thắn nhận xét: “Jude không phải là một số 10, cậu ấy là một số 8. Cậu ấy không phải là số 10, không phải là Messi, cũng không phải là Wirtz”. Ông cho rằng việc kỳ vọng Bellingham trở thành một tiền vệ kiến tạo thuần túy không phản ánh đúng năng lực thực sự của cầu thủ này.

Cựu tiền vệ Liverpool ví Bellingham với huyền thoại Bryan Robson: “Cậu ấy giống như Bryan Robson, có thể lên xuống sân liên tục, vì cậu ấy cũng có thể lùi về phòng ngự”. Barnes đồng thời chỉ ra sự khác biệt với Florian Wirtz, người sở hữu khả năng sáng tạo và những đường chuyền sắc bén trong không gian hẹp.

Tuyển Anh cần xây dựng hệ thống để Bellingham phát huy tối đa

Bellingham vẫn được Barnes xem là một mắt xích đặc biệt quan trọng trong tham vọng của tuyển Anh. Nhưng thay vì xây dựng cả đội xoay quanh tiền vệ này, Barnes muốn "Tam Sư" tạo ra một hệ thống đủ mạnh để Bellingham trở thành một phần nổi bật trong đó.

Barnes chia sẻ: “Cậu ấy sẽ là một phần của đội, nhưng chúng ta cần một môi trường tốt hơn để có một đội bóng mạnh hơn, thay vì chỉ có Jude tỏa sáng trong một đội bóng tầm thường. Chúng ta có đủ những cầu thủ giỏi để làm tốt hơn những gì đã thể hiện xét về mặt tập thể”.

Bellingham hiện đứng trước cơ hội tiếp tục hoàn thiện bản thân khi trở lại Real Madrid và làm việc dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Một hệ thống chiến thuật mới có thể giúp anh khai thác tốt hơn khả năng hoạt động rộng, tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự và xâm nhập vòng cấm.

Với tuyển Anh, bài toán không phải biến Bellingham thành Messi hay Ronaldo, mà là tận dụng tối đa phẩm chất của một tiền vệ toàn năng.